Βραζιλία: Ο Λούλα ανοίγει τη διαφορά από τον Μπολσονάρου – Στο 51,31% με καταμετρημένο το 80,75%

Στο 51,31% ο απερχόμενος πρόεδρος με καταμετρημένο το 80,75% των εκλογικών τμημάτων – Στο 48,69% ο Φλάβιο Μπολσονάρου, ενώ το Datafolha προβλέπει νίκη του Λούλα.

Γιάννης Φιλιππάκος

Βραζιλία: Ο Λούλα ανοίγει τη διαφορά από τον Μπολσονάρου – Στο 51,31% με καταμετρημένο το 80,75%
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Ο Λούλα προηγείται με 51,31% των έγκυρων ψήφων έναντι 48,69% του Μπολσονάρου, με καταμετρημένο το 80,75% των εκλογικών τμημάτων.
  • Η διαφορά των ψήφων μεταξύ Λούλα και Μπολσονάρου έχει φτάσει τα 2,6 εκατομμύρια υπέρ του Λούλα.
  • Η καταμέτρηση άλλαξε αρκετές φορές, με τον Λούλα να ανοίγει τη διαφορά κυρίως από τις βορειοανατολικές πολιτείες.
  • Το ινστιτούτο Datafolha προβλέπει νίκη και επανεκλογή του Λούλα για τέταρτη θητεία.
  • Το Ανώτατο Εκλογικό Δικαστήριο της Βραζιλίας δεν έχει ανακηρύξει ακόμη τον επίσημο νικητή, ενώ η καταμέτρηση συνεχίζεται.
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Σαφές προβάδισμα έχει πλέον ο Λουίς Ινάσιο Λούλα ντα Σίλβα στον δεύτερο γύρο των προεδρικών εκλογών στη Βραζιλία, καθώς η καταμέτρηση έχει ξεπεράσει το 80%.

Με καταμετρημένο το 80,75% των εκλογικών τμημάτων, ο Λούλα συγκεντρώνει 51,31% των έγκυρων ψήφων, έναντι 48,69% του Φλάβιο Μπολσονάρου. Σε απόλυτους αριθμούς, ο απερχόμενος πρόεδρος έχει 51.212.858 ψήφους και ο αντίπαλός του 48.596.535, με τη διαφορά να ξεπερνά πλέον τα 2,6 εκατομμύρια ψήφους.

Η εικόνα της καταμέτρησης άλλαξε αρκετές φορές μέσα στη βραδιά. Ο Λούλα ξεκίνησε μπροστά, ο Φλάβιο Μπολσονάρου πέρασε στη συνέχεια στην πρώτη θέση, όμως όσο ενσωματώνονταν τα αποτελέσματα από τις βορειοανατολικές πολιτείες, όπου ο Λούλα διατηρεί ισχυρή εκλογική βάση, ο πρόεδρος ανέκτησε το προβάδισμα και άρχισε να ανοίγει τη διαφορά.

Με περίπου 48% των τμημάτων καταμετρημένο, η διαφορά ήταν μόλις 41.000 ψήφοι. Στο 62% είχε ανέβει στις 879.000 και στο 71,74% είχε ξεπεράσει τα 1,7 εκατομμύρια, πριν φτάσει στα 2,6 εκατομμύρια με την καταμέτρηση στο 80,75%.

Το Datafolha προβλέπει νίκη του Λούλα

Το ινστιτούτο Datafolha προχώρησε ήδη σε πρόβλεψη νίκης του Λούλα και επανεκλογής του για τέταρτη θητεία στην προεδρία της Βραζιλίας.

Το Ανώτατο Εκλογικό Δικαστήριο της χώρας, ωστόσο, δεν έχει ακόμη ανακηρύξει επίσημα τον νικητή και η καταμέτρηση συνεχίζεται.

Η ανατροπή είναι ιδιαίτερα σημαντική, καθώς στον πρώτο γύρο ο Φλάβιο Μπολσονάρου είχε τερματίσει πρώτος με 47,03%, έναντι 45,16% του Λούλα, έχοντας διαφορά περίπου 2,2 εκατομμυρίων ψήφων.

Περισσότεροι από 158 εκατομμύρια Βραζιλιάνοι είχαν δικαίωμα ψήφου στον δεύτερο γύρο, ο οποίος κρίνει ποιος θα αναλάβει την προεδρία για την επόμενη τετραετία.

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