Βραζιλία: Τελική εκλογική αναμέτρηση μεταξύ του αριστερού Λούλα και του δεξιού Μπολσονάρο

Οι εκλογές θα κρίνουν την πορεία της τελευταίας αριστερής κυβέρνησης στη Λατινική Αμερική

Ελένη Ευστρατίου

Βραζιλία: Τελική εκλογική αναμέτρηση μεταξύ του αριστερού Λούλα και του δεξιού Μπολσονάρο
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Στη Βραζιλία διεξάγεται δεύτερος γύρος εκλογών μεταξύ του αριστερού Λούλα και του δεξιού Φλάβιου Μπολσονάρου με οριακές διαφορές στις δημοσκοπήσεις.
  • Ο Λούλα επιδιώκει τέταρτη θητεία και έχει ως κεντρικό σημείο την υπεράσπιση της δημοκρατίας και την προστασία του Αμαζονίου.
  • Ο Φλάβιου Μπολσονάρου υποστηρίζει τη σκληρή αντιμετώπιση της εγκληματικότητας και τη μείωση των δημοσίων δαπανών, ενώ υπόσχεται να απελευθερώσει τον πατέρα του.
  • Η προεκλογική εκστρατεία σημαδεύτηκε από κατηγορίες για χειραγώγηση των social media, με την εταιρεία Meta να αρνείται μεροληψία υπέρ του Λούλα.
  • Η νίκη οποιουδήποτε υποψηφίου αναμένεται να οδηγήσει σε πολιτικές εντάσεις, με πιθανές συγκρούσεις με το Κογκρέσο ή το Ανώτατο Δικαστήριο.
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Δεύτερος γύρος εκλογικών αναμετρήσεων διεξάγεται σήμερα στη Βραζιλία μεταξύ του βετεράνου αριστερού ηγέτη Λούλα και του δεξιού γερουσιαστή Μπολσονάρο.

Ο Λουίς Ινάσιου Λούλα ντα Σλίβα, ήρθε δεύτερος στον πρώτο γύρο της προηγούμενης εβδομάδας με 45% των ψήφων, ενώ ο αντίπαλός του, γιος του πρώην προέδρου της Βραζιλίας, πήρε 47%. Οι τελευταίες δημοσκοπήσεις δίνουν 51% των ψήφων στον γερουσιαστή, έναντι 49% για τον απερχόμενο πρόεδρο με τη διαφορά να εμπίπτει στο περιθώριο στατιστικού λάθους.

Πρόκειται για μία πολύ σημαντική πολιτική επιλογή για τους περίπου 160 εκατ. Βραζιλιάνους ψηφοφόρους, αφού ο Λούλα αποτελεί ένας από τους τελευταίους αριστερούς ηγέτες, σε μία περίοδο που επιλογές των δεξιών πολιτικών στηρίζονται από τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, ωστόσο, δεν τάχθηκε ρητά υπέρ του γιου του συμμάχου του Ζαϊχ Μπολσονάρου, ο οποίος εκτίει 27ετή ποινή κατ΄οίκον για απόπειρα παραμονής στην εξουσία μετά την αποτυχία της επανεκλογής του το 2022.

Το πρόγραμμα των δύο αντιπάλων

Ο Λούλα, που επιδιώκει τέταρτη μη συναπτή θητεία, θεωρείται υπέρμαχος της δημοκρατίας απέναντι στις Ηνωμένες Πολιτείες και τις εμπορικές και διπλωματικές πιέσεις τους.

Ο 45χρονος Φλάβιου Μπολσονάρου έχει υποσχεθεί να σκληρύνει τη μάχη κατά της εγκληματικότητας και να μειώσει τις δημόσιες δαπάνες. Ο υιός Μπολσονάρου παρουσιάζεται ως «πιο μετριοπαθής» σε σχέση με τον πατέρα του, παρότι διεκδικεί την ίδια ώρα την κληρονομιά του. Υποσχέθηκε ότι, αν εκλεγεί, η πρώτη κίνησή του θα είναι να τον απελευθερώσει.

Ένα από τα σημαντικότερα έργα του Λούλα κατά τη διακυβέρνησή του ήταν η προστασία του μεγαλύτερου τροπικού δάσους στον κόσμο, τον Αμαζόνιο, καθώς η αποψίλωση έφθασε στο πιο χαμηλό επίπεδο σε διάστημα τεσσάρων δεκαετιών.

Ωστόσο, ενώ το καιρικό φαινόμενο El Niño ευνόησε την εκδήλωση πυρκαγιών που προκάλεσαν ασφυξία στις πόλεις της Αμαζονίας, η κλιματική αλλαγή αναφέρθηκε πολύ λίγο στη διάρκεια της προεκλογικής εκστρατείας.

Κατά τη διάρκεια της τρίτης θητείας του Λούλα, η ανεργία σημείωσε ιστορική πτώση και ο πληθωρισμός παρουσίασε σχετική ύφεση. Όμως ψηφοφόροι διαμαρτύρονται για το κόστος διαβίωσης και έχουν αγανακτήσει με τη βία.

Παρότι τα δημόσια οικονομικά είναι στο κόκκινο, ο ηγέτης της αριστεράς ανακοίνωσε εν μέσω προεκλογικής εκστρατείας δέσμη κοινωνικών μέτρων, αρκετά υψηλών σε ορισμένες περιπτώσεις.

Όμως η κληρονομιά των κοινωνικών προγραμμάτων του, που έβγαλαν εκατομμύρια Βραζιλιάνους από το φάσμα της πείνας, παραμένει μεγάλη.

Κατηγορίες για χειραγώγηση των social media

Μετά τον πρώτο γύρο, ο Λούλα αναθεώρησε τη στρατηγική του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Αυτός που περιφρονούσε ακόμη και το κινητό τηλέφωνο, μεταστράφηκε και έγινε «βασιλιάς της σέλφι».

Η μητρική εταιρία του WhatsApp, του Facebook και του Instagram κατηγορήθηκε από το στρατόπεδο του προέδρου ότι ευνοεί τον αντίπαλό του μέσω «χειραγώγησης των αλγορίθμων». Ο αμερικανικός τεχνολογικός κολοσσός το διέψευσε, αναγνωρίζοντας ωστόσο ότι υπήρξαν «τεχνικά προβλήματα» σε βάρος του Λούλα.

«Αν κερδίσει η αριστερά, θα έχει να αντιμετωπίσει τέσσερα χρόνια με ένα εχθρικό Κογκρέσο και απειλές» προβλέπει ο αναλυτής Τόμας Τράουμαν μετά τη συντηρητική παλίρροια στις βουλευτικές εκλογές. «Αν κερδίσει η ακροδεξιά, θα είναι μια κυβέρνηση αντιποίνων, που θα στραφεί εναντίον του Ανώτατου Δικαστηρίου», εκτιμά ο αναλυτής. Ο Φλάβιου Μπολσονάρου θέλει να απομακρύνει τον δικαστή Αλεσάντρ τζι Μοράις, ο οποίος είχε την υπόθεση κατά του πατέρα του.

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