Βραζιλία: Τελική εκλογική αναμέτρηση μεταξύ του αριστερού Λούλα και του δεξιού Μπολσονάρο

Snapshot Στη Βραζιλία διεξάγεται δεύτερος γύρος εκλογών μεταξύ του αριστερού Λούλα και του δεξιού Φλάβιου Μπολσονάρου με οριακές διαφορές στις δημοσκοπήσεις.

Ο Λούλα επιδιώκει τέταρτη θητεία και έχει ως κεντρικό σημείο την υπεράσπιση της δημοκρατίας και την προστασία του Αμαζονίου.

Ο Φλάβιου Μπολσονάρου υποστηρίζει τη σκληρή αντιμετώπιση της εγκληματικότητας και τη μείωση των δημοσίων δαπανών, ενώ υπόσχεται να απελευθερώσει τον πατέρα του.

Η προεκλογική εκστρατεία σημαδεύτηκε από κατηγορίες για χειραγώγηση των social media, με την εταιρεία Meta να αρνείται μεροληψία υπέρ του Λούλα.

Η νίκη οποιουδήποτε υποψηφίου αναμένεται να οδηγήσει σε πολιτικές εντάσεις, με πιθανές συγκρούσεις με το Κογκρέσο ή το Ανώτατο Δικαστήριο. Snapshot powered by AI

Δεύτερος γύρος εκλογικών αναμετρήσεων διεξάγεται σήμερα στη Βραζιλία μεταξύ του βετεράνου αριστερού ηγέτη Λούλα και του δεξιού γερουσιαστή Μπολσονάρο.

Ο Λουίς Ινάσιου Λούλα ντα Σλίβα, ήρθε δεύτερος στον πρώτο γύρο της προηγούμενης εβδομάδας με 45% των ψήφων, ενώ ο αντίπαλός του, γιος του πρώην προέδρου της Βραζιλίας, πήρε 47%. Οι τελευταίες δημοσκοπήσεις δίνουν 51% των ψήφων στον γερουσιαστή, έναντι 49% για τον απερχόμενο πρόεδρο με τη διαφορά να εμπίπτει στο περιθώριο στατιστικού λάθους.

Πρόκειται για μία πολύ σημαντική πολιτική επιλογή για τους περίπου 160 εκατ. Βραζιλιάνους ψηφοφόρους, αφού ο Λούλα αποτελεί ένας από τους τελευταίους αριστερούς ηγέτες, σε μία περίοδο που επιλογές των δεξιών πολιτικών στηρίζονται από τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, ωστόσο, δεν τάχθηκε ρητά υπέρ του γιου του συμμάχου του Ζαϊχ Μπολσονάρου, ο οποίος εκτίει 27ετή ποινή κατ΄οίκον για απόπειρα παραμονής στην εξουσία μετά την αποτυχία της επανεκλογής του το 2022.

Το πρόγραμμα των δύο αντιπάλων

Ο Λούλα, που επιδιώκει τέταρτη μη συναπτή θητεία, θεωρείται υπέρμαχος της δημοκρατίας απέναντι στις Ηνωμένες Πολιτείες και τις εμπορικές και διπλωματικές πιέσεις τους.

Ο 45χρονος Φλάβιου Μπολσονάρου έχει υποσχεθεί να σκληρύνει τη μάχη κατά της εγκληματικότητας και να μειώσει τις δημόσιες δαπάνες. Ο υιός Μπολσονάρου παρουσιάζεται ως «πιο μετριοπαθής» σε σχέση με τον πατέρα του, παρότι διεκδικεί την ίδια ώρα την κληρονομιά του. Υποσχέθηκε ότι, αν εκλεγεί, η πρώτη κίνησή του θα είναι να τον απελευθερώσει.

Ένα από τα σημαντικότερα έργα του Λούλα κατά τη διακυβέρνησή του ήταν η προστασία του μεγαλύτερου τροπικού δάσους στον κόσμο, τον Αμαζόνιο, καθώς η αποψίλωση έφθασε στο πιο χαμηλό επίπεδο σε διάστημα τεσσάρων δεκαετιών.

Ωστόσο, ενώ το καιρικό φαινόμενο El Niño ευνόησε την εκδήλωση πυρκαγιών που προκάλεσαν ασφυξία στις πόλεις της Αμαζονίας, η κλιματική αλλαγή αναφέρθηκε πολύ λίγο στη διάρκεια της προεκλογικής εκστρατείας.

Κατά τη διάρκεια της τρίτης θητείας του Λούλα, η ανεργία σημείωσε ιστορική πτώση και ο πληθωρισμός παρουσίασε σχετική ύφεση. Όμως ψηφοφόροι διαμαρτύρονται για το κόστος διαβίωσης και έχουν αγανακτήσει με τη βία.

Παρότι τα δημόσια οικονομικά είναι στο κόκκινο, ο ηγέτης της αριστεράς ανακοίνωσε εν μέσω προεκλογικής εκστρατείας δέσμη κοινωνικών μέτρων, αρκετά υψηλών σε ορισμένες περιπτώσεις.

Όμως η κληρονομιά των κοινωνικών προγραμμάτων του, που έβγαλαν εκατομμύρια Βραζιλιάνους από το φάσμα της πείνας, παραμένει μεγάλη.

Κατηγορίες για χειραγώγηση των social media

Μετά τον πρώτο γύρο, ο Λούλα αναθεώρησε τη στρατηγική του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Αυτός που περιφρονούσε ακόμη και το κινητό τηλέφωνο, μεταστράφηκε και έγινε «βασιλιάς της σέλφι».

Η μητρική εταιρία του WhatsApp, του Facebook και του Instagram κατηγορήθηκε από το στρατόπεδο του προέδρου ότι ευνοεί τον αντίπαλό του μέσω «χειραγώγησης των αλγορίθμων». Ο αμερικανικός τεχνολογικός κολοσσός το διέψευσε, αναγνωρίζοντας ωστόσο ότι υπήρξαν «τεχνικά προβλήματα» σε βάρος του Λούλα.

«Αν κερδίσει η αριστερά, θα έχει να αντιμετωπίσει τέσσερα χρόνια με ένα εχθρικό Κογκρέσο και απειλές» προβλέπει ο αναλυτής Τόμας Τράουμαν μετά τη συντηρητική παλίρροια στις βουλευτικές εκλογές. «Αν κερδίσει η ακροδεξιά, θα είναι μια κυβέρνηση αντιποίνων, που θα στραφεί εναντίον του Ανώτατου Δικαστηρίου», εκτιμά ο αναλυτής. Ο Φλάβιου Μπολσονάρου θέλει να απομακρύνει τον δικαστή Αλεσάντρ τζι Μοράις, ο οποίος είχε την υπόθεση κατά του πατέρα του.

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