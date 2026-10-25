Βουλγαρία: Εθνικές εκλογές με φόντο τις επιθέσεις στη Μαύρη Θάλασσα και την ακρίβεια

Διάλογο με τη Ρωσία ζητά το επικρατέστερο στις δημοσκοπήσεις κόμμα της Γιότοβα

Ελένη Ευστρατίου

Βουλγαρία: Εθνικές εκλογές με φόντο τις επιθέσεις στη Μαύρη Θάλασσα και την ακρίβεια
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Στη Βουλγαρία διεξάγονται εκλογές με φαβορί το κόμμα της Ιλιάνα Γιότοβα, που ζητά διάλογο με Ρωσία και αντιτίθεται σε οικονομική και στρατιωτική βοήθεια προς την Ουκρανία.
  • Ο βασικός αντίπαλος, Αντρέι Γκιούροφ, υποστηρίζεται από φιλοδυτικά κόμματα και τάσσεται υπέρ της υποστήριξης στην Ουκρανία και της συνεργασίας με το Κίεβο.
  • Οι εκλογές γίνονται υπό το βάρος επιθέσεων στη Μαύρη Θάλασσα με βύθιση πλοίου και αγνοούμενους, καθώς και την ακρίβεια στην ενέργεια και τον πληθωρισμό.
  • Κανένα κόμμα δεν αναμένεται να κερδίσει από τον πρώτο γύρο, με πιθανό δεύτερο γύρο την 1η Νοεμβρίου μεταξύ των δύο πρώτων υποψηφίων.
  • Η Γιότοβα, αν εκλεγεί, θα γίνει η πρώτη γυναίκα πρόεδρος της Βουλγαρίας με έμφαση στην ειρήνη και την εθνική ενότητα, χωρίς να αμφισβητεί την ένταξη της χώρας σε ΕΕ και ΝΑΤΟ.
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Εκλογές διεξάγονται σήμερα, Κυριακή 25 Οκτωβρίου, στη Βουλγαρία με πρώτο στις δημοσκοπήσεις να έρχεται το κόμμα της Ιλιάνα Γιότοβα, η οποία τάσσεται υπέρ ενός διαλόγου με τη Μόσχα και κατά της οικονομικής και στρατιωτικής βοήθειας στην Ουκρανία.

Βασικός αντίπαλος της Γιότοβα είναι ο Αντρέι Γκιούροφ, ο οποίος διετέλεσε υπηρεσιακός πρωθυπουργός φέτος, υποστηρίζεται από φιλοδυτικά, μεταρρυθμιστικά κόμματα και έχει από καιρό εκφράσει την υποστήριξή του προς την Ουκρανία. Κατά τη διάρκεια της θητείας του ως πρωθυπουργού, υπέγραψε συμφωνία συνεργασίας στον τομέα της ασφάλειας με το Κίεβο.

Ο επικεφαλής του ακροδεξιού, φιλορωσικού κόμματος Βαζράζντανε («Αναγέννηση») έρχεται τρίτος, μεταξύ 10,2 και 12,8%.

Εκλογές στη σκιά επιθέσεων

O πρώτος γύρος των εκλογών διεξάγεται στη σκιά των επιθέσεων στη Μαύρη Θάλασσα όπου drones επιτέθηκαν σε τέσσερα εμπορικά πλοία, με αποτέλεσμα τη βύθιση ενός πριν από δύο εβδομάδες ενώ 21 άτομα εξακολουθούν να αγνοούνται. Η Βουλγαρία κάλεσε την πρεσβευτή της Ρωσίας για το ζήτημα, χωρίς να απευθύνει ξεκάθαρες κατηγορίες.

Παράλληλα, η αύξηση του κόστους της ενέργειας και ο πληθωρισμός έχουν επίσης αναδειχθεί σε σημαντικά ζητήματα, ιδίως για τους κατοίκους της υπαίθρου που αντιμετωπίζουν δυσκολίες λόγω του αυξανόμενου κόστους διαβίωσης.

Αντιμέτωποι με αυτά τα ζητήματα έρχονται 27 υποψήφια κόμματα με τους αναλυτές να κρίνουν ότι κανένα δεν πρόκειται να κατακτήσει την πλειοψηφία από τον πρώτο γύρο.

Οι βασικές θέσεις των αντιπάλων

Η Γιοτόβα, πρώην ευρωβουλευτής, ανέλαβε την προεδρία τον Ιανουάριο, αφού ο Ρούμεν Ράντεφ παραιτήθηκε για να ασχοληθεί με την κοινοβουλευτική πολιτική. Διετέλεσε αντιπρόεδρος κατά τη διάρκεια των δύο προεδρικών θητειών του Ράντεφ, ενώ η υποψηφιότητά της υποστηρίζεται από το κυβερνών κόμμα «Προοδευτική Βουλγαρία», με ηγέτη τον Ράντεφ.

Το κόμμα «Προοδευτική Βουλγαρία» εξασφάλισε κοινοβουλευτική πλειοψηφία στις γενικές εκλογές του Απριλίου, ανοίγοντας τον δρόμο για την ανάληψη της πρωθυπουργίας από τον Ράντεφ τον Μάιο.

Τα κόμματα της αντιπολίτευσης υποστηρίζουν τον Γκιούροφ, πρώην αναπληρωτή διοικητή της Κεντρικής Τράπεζας της Βουλγαρίας.

Σε περίπτωση νίκης της, η κ. Γιότοβα θα γίνει η πρώτη γυναίκα που θα εκλεγεί απευθείας από τον λαό στην προεδρία της χώρας των 6,4 εκατομμυρίων κατοίκων.

Παίζοντας την πατριωτική χορδή, άρχισε την εκστρατεία της μπροστά στη λεγόμενη Χρυσή Εκκλησία της Βελίκι Πρεσλάφ, πάλαι ποτέ πρωτεύουσας της πρώτης βουλγαρικής αυτοκρατορίας.

Ακόμη, έκανε επανειλημμένα εκκλήσεις για εθνική ενότητα και πιο δυνατό αγώνα εναντίον της φτώχειας, ενώ μετέτρεψε τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία στην κεντρική θεματική της εκστρατείας της, υποσχόμενη πως θα είναι «πρόεδρος της ειρήνης».

Δίχως να θέτει υπό αμφισβήτηση την ένταξη της Βουλγαρίας στην ΕΕ και στο NATO, η υποψήφια τάσσεται εναντίον της συνέχισης της στρατιωτικής βοήθειας στην Ουκρανία και συνηγορεί υπέρ της διεξαγωγής διαπραγματεύσεων ανάμεσα στη Μόσχα και στο Κίεβο.

«Δεν χρειαζόμαστε συμμαχία των προθύμων για την Ουκρανία, αλλά συμμαχία για την ειρήνη στην Ουκρανία», έκρινε κατά τη διάρκεια προεκλογικής ομιλίας της, νύξη κατά της συμμαχίας ευρωπαϊκών κυβερνήσεων που υποστηρίζει το Κίεβο.

Αντιμέτωπος με την Ιλιάνα Γιότοβα, ο Αντρέι Γκιούροφ, άλλοτε υποδιοικητής της κεντρικής τράπεζας και πρώην υπηρεσιακός πρωθυπουργός, θέλει η χώρα να είναι «αξιόπιστος εταίρος στο NATO» και να «υπερασπίζεται τα συμφέροντά της χάρη σε γερή προετοιμασία, ισχυρή διπλωματία και ξεκάθαρες θέσεις», όπως είπε την Τετάρτη στην Πλόβντιφ, κατά τη διάρκεια της τελευταίας προεκλογικής ομιλίας του.

Η ψηφοφορία άρχισε στις 07:00, τα εκλογικά τμήματα θα κλείσουν στις 20:00 (τοπικές ώρες και ώρες Ελλάδας).

Αν δεν αναδειχθεί νικήτρια ή νικητής από τον πρώτο γύρο, οι δυο επικρατέστεροι διεκδικητές του αξιώματος θα συμμετάσχουν σε δεύτερο την 1η Νοεμβρίου.

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