Τουλάχιστον 11 αγνοούμενοι μετά τη βύθιση από drone του Azov Concord στη Μαύρη Θάλασσα

Snapshot Έντεκα ναυτικοί αγνοούνται μετά τη βύθιση του φορτηγού πλοίου Azov Concord στη Μαύρη Θάλασσα, έπειτα από επίθεση με drone κοντά στις βουλγαρικές ακτές.

Πρόκειται για το δεύτερο παρόμοιο περιστατικό σε μία εβδομάδα, που οδήγησε τη Βουλγαρία να καλέσει τον πρέσβη της Ρωσίας για εξηγήσεις.

Η Βουλγαρία κατηγορεί ρητά τη Ρωσία για τις επιθέσεις, ενώ η Μόσχα δεν έχει σχολιάσει άμεσα τα γεγονότα.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Ουκρανία καταδίκασαν τις επιθέσεις, επισημαίνοντας ότι η Μαύρη Θάλασσα έχει γίνει μέτωπο κλιμάκωσης του πολέμου.

Ένα δεύτερο πλοίο, το Chelsea 3, επίσης δέχθηκε επίθεση από drones, αλλά το πλήρωμά του διασώθηκε χωρίς σοβαρούς τραυματισμούς. Snapshot powered by AI

Έντεκα ναυτικοί αγνοούνται, έπειτα από τη βύθιση ενός πλοίου που χτυπήθηκε από drone στα ανοικτά των ακτών της Βουλγαρίας.

Πρόκειται για το δεύτερο περιστατικό που καταγράφεται στην περιοχή μέσα σε μία εβδομάδα, γεγονός που οδήγησε τη Βουλγαρία να καλέσει τον πρέσβη της Ρωσίας.

Δύο φορτηγά πλοία δέχθηκαν επίθεση από drones κατά τη διάρκεια της νύχτας και το ένα βυθίστηκε, σύμφωνα με βουλγαρικές αρχές, τις οποίες επικαλείται το πρακτορείο Reuters.

Η Βουλγαρία κατηγόρησε ρητά τη Ρωσία για τη διενέργεια των επιθέσεων, αλλά ο πρωθυπουργός Ρούμεν Ράντεφ δήλωσε ότι το αποτέλεσμα τους «ωφελεί τη Ρωσική Ομοσπονδία». Δεν υπήρξε άμεσο σχόλιο από τη Μόσχα σχετικά με τα περιστατικά.

«Αυτό είναι απολύτως απαράδεκτο — μια ακόμη επίθεση σε άμεση γειτνίαση με τα βουλγαρικά χωρικά ύδατα», δήλωσε ο Ράντεφ σε τηλεοπτική ομιλία του.

Καταδικάζουν ΕΕ και Ουκρανία

Οι επιθέσεις καταδικάστηκαν επίσης από την Ουκρανία και την ΕΕ. «Η Μαύρη Θάλασσα έχει μετατραπεί σε ένα ακόμη μέτωπο κλιμάκωσης του ρωσικού πολέμου στην Ουκρανία», δήλωσε η Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν στις X. «Οι υπεύθυνοι πρέπει να λογοδοτήσουν».

Ο υπουργός Εξωτερικών της Ουκρανίας, Αντρέι Σίμπιχα, δήλωσε την Τρίτη στο X ότι η επίθεση «αποδεικνύει για άλλη μια φορά τη σκόπιμη αδιαφορία της Μόσχας για τις ζωές των αμάχων».

«Η Μαύρη Θάλασσα αποτελεί ζωτική αρτηρία για την παγκόσμια επισιτιστική ασφάλεια. Η Ρωσία την επιτίθεται με σκοπό να χρησιμοποιήσει την πείνα ως όπλο και να κρατήσει τον κόσμο όμηρο», δήλωσε.

Βουλγαρικές αρχές ανέφεραν ότι πέντε μέλη του πληρώματος είχαν διασωθεί, αλλά 11 εξακολουθούσαν να θεωρούνται αγνοούμενοι από το πλοίο που βυθίστηκε ανοικτά των ακτών του χωριού Κραπέτς. Τα βουλγαρικά μέσα ενημέρωσης ταυτοποίησαν το σκάφος ως το φορτηγό «Azov Concord». Ο διαχειριστής του, με έδρα την Τουρκία, δεν ήταν άμεσα διαθέσιμος για να κάνει σχόλια.

Ένα άλλο πλοίο, το «Chelsea 3», που έπλεε υπό μαλτέζικη σημαία, χτυπήθηκε επίσης από τρία drones κατά τη διάρκεια της νύχτας, σύμφωνα με βουλγαρικές αρχές. Όλο το πλήρωμα του πλοίου αυτού — επτά Ουκρανοί και οκτώ Αζέροι — διασώθηκε και κανείς δεν τραυματίστηκε σοβαρά.