Βυθίστηκε εμπορικό πλοίο στη Μαύρη Θάλασσα, ανοιχτά της Βουλγαρίας, έπειτα από επίθεση με drones

Snapshot Εμπορικό πλοίο με σημαία Τόγκο βυθίστηκε στη Μαύρη Θάλασσα, ανοιχτά της Βουλγαρίας, μετά από επίθεση με drones, με το πλήρωμά του να αγνοείται.

Ένα δεύτερο εμπορικό πλοίο με σημαία Παλάου δέχτηκε επίσης επίθεση, όπου ξέσπασε πυρκαγιά, και το 18μελές πλήρωμά του απομακρύνθηκε με τραυματίες δύο μέλη.

Ο πρωθυπουργός της Βουλγαρίας Ρούμεν Ράντεφ καταδίκασε την επίθεση ως παραβίαση του ναυτικού δικαίου και των διεθνών κανόνων ναυσιπλοΐας.

Οι επιθέσεις επιδεινώνουν την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας στη Μαύρη Θάλασσα, αυξάνοντας τα ασφάλιστρα και δυσκολεύοντας τη θαλάσσια κυκλοφορία.

Το περιστατικό συνέβη μετά από παρόμοια επίθεση σε τουρκικό φορτηγό πλοίο στην αποκλειστική οικονομική ζώνη της Ρουμανίας, με κατηγορίες προς τη Ρωσία για τη χρήση drones. Snapshot powered by AI

Αγνοείται το πλήρωμα ενός εμπορικού πλοίου, το οποίο χτυπήθηκε από drone τα ξημερώματα της Τρίτης στη Μαύρη Θάλασσα, ανοιχτά της Βουλγαρίας, όπως ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός της χώρας, Ρούμεν Ράντεφ.

Το πλοίο, με σημαία Τόγκο, βυθίστηκε, πρόσθεσε ο Ράντεφ χαρακτηρίζοντας «εντελώς απαράδεκτη» την επίθεση. Ένα δεύτερο εμπορικό πλοίο δέχτηκε, επίσης, επίθεση στην περιοχή περίπου την ίδια ώρα.

«Μια τέτοια επίθεση στην αποκλειστική οικονομική ζώνη της Βουλγαρίας είναι εντελώς απαράδεκτη», υπογράμμισε ο ίδιος, προσθέτοντας ότι «πρόκειται για κατάφωρη παραβίαση του ναυτικού δικαίου και πιο γενικά των κανόνων ναυσιπλοΐας». «Πλέον παραβιάζονται όλοι οι κανόνες του διεθνούς δικαίου και δέχονται επίθεση πολιτικά πλοία. Είναι απολύτως απαράδεκτο», τόνισε, σημειώνοντας ότι «ο πόλεμος εντείνεται», αναφερόμενος στη σύγκρουση στην Ουκρανία.

Το χρονικό των επιθέσεων

Περίπου στις 3:00 τη νύχτα, δύο εμπορικά πλοία δέχθηκαν επίθεση με ναυτικά και εναέρια drones, όταν βρίσκονταν περίπου 70 μίλια (130 χιλιόμετρα) ανατολικά της πόλης Μπιάλα, όπως εξήγησε ο Ράντεφ.

Το πρώτο πλοίο, με σημαία Τόγκο που κατευθυνόταν προς βορρά, βυθίστηκε. «Το πλήρωμα αγνοείται», είπε ο Ράντεφ προσθέτοντας ότι δεν είναι γνωστό τι φορτίο μετέφερε.

«Ένα πλοίο που βρισκόταν στην περιοχή, το βουλγαρικό οχηματαγωγό Dioskuria, το οποίο βρισκόταν στην περιοχή, είδε την έκρηξη που σημειώθηκε στο πλοίο και κατευθύνθηκε στο σημείο. Το πλήρωμά του εντόπισε μια σωσίβια λέμβο και τρεις αναποδογυρισμένες σωσίβιες σχεδίες, καθώς και σωσίβια, ωστόσο δεν έχουν βρεθεί ακόμη μέλη του πληρώματος», είπε ο Ράντεφ.

Στο δεύτερο πλοίο, το οποίο έφερε σημαία Παλάου και που μετέφερε σιτηρά, κατευθυνόταν προς νότο όταν ξαφνικά ξέσπασε πυρκαγιά. Ωστόσο, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, το 18μελές πλήρωμά του -11 Τούρκοι και επτά Ινδοί- πρόλαβε να απομακρυνθεί. Δύο μέλη του πληρώματος έχουν τραυματιστεί: το ένα φέρει εγκαύματα και το δεύτερο τραύμα στο κεφάλι.

Σύμφωνα με τον εξειδικευμένο ιστότοπο Maritime.bg, το πλοίο που βυθίστηκε είναι το ALFA WATAN και το δεύτερο πλοίο το ABLE.

«Αυτό που συμβαίνει περιπλέκει σημαντικά τη ναυσιπλοΐα στη Μαύρη Θάλασσα και αυξάνει ακόμη περισσότερο τα ασφάλιστρα και καθιστά εξαιρετικά δύσκολη τη θαλάσσια κυκλοφορία», πρόσθεσε ο Ράντεφ.

Το περιστατικό σημειώθηκε μία ημέρα μετά την επίθεση εναντίον του τουρκικού φορτηγού πλοίου Royad Mammadov στην αποκλειστική οικονομική ζώνη της Ρουμανίας. Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι κατηγόρησε τη Ρωσία ότι έπληξε με δύο drones το πλοίο, το οποίο στη συνέχεια βυθίστηκε. Σύμφωνα με το υπουργείο Εξωτερικών του Αζερμπαϊτζάν, το οποίο επικαλείται το πρακτορείο Ria Novosti, από την επίθεση σκοτώθηκε ο Αζέρος καπετάνιος του πλοίου και αγνοείται ένα μέλος του πληρώματος, επίσης Αζέρος.

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