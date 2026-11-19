Μνημόσυνο για τον ένα χρόνο από τον θάνατο του Αλέκου Φλαμπουράρη

Snapshot Στο μνημόσυνο για τον έναν χρόνο από τον θάνατο του Αλέκου Φλαμπουράρη συναντήθηκαν στελέχη από διαφορετικά κόμματα της Κεντροαριστεράς, παρά τις πολιτικές διαφορές τους.

Ο Αλέξης Τσίπρας τόνισε ότι ο Φλαμπουράρης ενέπνεε ενότητα και συνεννόηση, υπενθυμίζοντας τον ρόλο του σε κρίσιμες στιγμές όπως η κρίση του 2015 και η προσφυγική κρίση.

Η ομιλία του Τσίπρα περιέλαβε αιχμές για την κυβερνητική πλειοψηφία σχετικά με την Εξεταστική Επιτροπή για τα funds, επισημαίνοντας την κριτική του Φλαμπουράρη στον πτωχευτικό νόμο και την προστασία της πρώτης κατοικίας.

Η ηθική παρακαταθήκη του Φλαμπουράρη συνοψίστηκε σε τέσσερις αξίες: εντιμότητα, δημόσιο συμφέρον, αλληλεγγύη και προστασία των αδύναμων.

Η εκδήλωση ανέδειξε τη διαχρονική σημασία της πολιτικής του Φλαμπουράρη ως παράγοντα σταθερότητας, συντροφικότητας και πολιτικής συνέπειας. Snapshot powered by AI

Μια σπάνια εικόνα για την Κεντροαριστερά καταγράφηκε στο μνημόσυνο για τον έναν χρόνο από τον θάνατο του Αλέκου Φλαμπουράρη. Στελέχη από το σύνολο σχεδόν των πολιτικών χώρων που προέκυψαν από τις διασπάσεις και τις ανακατατάξεις των τελευταίων ετών βρέθηκαν ξανά στον ίδιο χώρο, παρά την έντονη πολιτική αντιπαράθεση που βρίσκεται σε εξέλιξη μεταξύ τους.

Ξανά μαζί, έστω και για λίγη ώρα

Η παρουσία του Αλέξη Τσίπρα, της Ρένας Δούρου, του Νίκου Παππά, του Σωκράτη Φάμελλου, του Αλέξη Χαρίτση, του Χάρη Δούκα και πολλών ακόμη στελεχών έδωσε στην εκδήλωση έναν ιδιαίτερο συμβολισμό. Άνθρωποι που σήμερα βρίσκονται σε διαφορετικά κόμματα, πολλές φορές μάλιστα σε ευθεία πολιτική σύγκρουση, συναντήθηκαν για να τιμήσουν έναν άνθρωπο που είχε συνδέσει την πολιτική του διαδρομή με την ενότητα και τη συνεννόηση.

Από το ΠΑΣΟΚ παρέστησαν, μεταξύ άλλων, ο Δημήτρης Μάντζος, ο Κώστας Λαλιώτης, ο Χάρης Δούκας, ο Κώστας Σκανδαλίδης και η Άννα Νταλάρα. Από τον ΣΥΡΙΖΑ, εκτός από τη Ρένα Δούρου και τον Νίκο Παππά, βρέθηκαν οι Στέλιος Παππάς, Γιάννης Μπουλέκος, Μάκης Μπαλαούρας, Πάνος Ρήγας, Ράνια Σβίγκου και Γιάννης Καρυπίδης. Παρόντες ήταν επίσης οι ανεξάρτητοι Σωκράτης Φάμελλος και Όλγα Γεροβασίλη.

Ισχυρή ήταν και η παρουσία της ΕΛΑΣ, με τον Αλέξη Τσίπρα, τον Γιώργο Καραμέρο, τη Μαριλίζα Ξενογιαννακοπούλου, τον Κώστα Ζαχαριάδη, τον Γιάννη Σαρακιώτη, την Έφη Αχτσιόγλου, τον Συμεών Κεδίκογλου και τον Κώστα Γαβρόγλου. Από τη Νέα Αριστερά παρέστησαν ο Αλέξης Χαρίτσης, η Σία Αναγνωστοπούλου, η Τασία Χριστοδουλοπούλου, ο Πάνος Σκουρλέτης, ο Γιάννης Μουζάλας και ο Γιώργος Μπαλατσούκας.

Στην εκδήλωση βρέθηκαν επίσης ο επιχειρηματίας Δημήτρης Μελισσανίδης, οι δημοσιογράφοι Τέρενς Κουίκ, ο Κώστας Ζουράρις, η Νατάσα Γιάμαλη, ο Νίκος Φελέκης, ο Σωτήρης Καψώχας και ο δικηγόρος Γιάννης Μαντζουράνης.

«Ο Αλέκος μας σμίγει πάλι»

Η εκδήλωση ξεκίνησε με ένα συγκινητικό αφιερωματικό βίντεο, με φωτογραφίες από ολόκληρη τη ζωή του Αλέκου Φλαμπουράρη, αποσπάσματα από ομιλίες και συνεντεύξεις του. Το βίντεο ολοκληρώθηκε με τον στίχο «Δεν θα περάσει ο φασισμός».

«Ο Αλέκος σήμερα, ένα χρόνο μετά, μας ξανασμίγει πάλι», είπε ο Αλέξης Τσίπρας, δίνοντας το στίγμα της εκδήλωσης. «Όχι τόσο για να μιλήσουμε για την απώλειά του. Κυρίως για να μιλήσουμε για κείνα που μας άφησε και εκείνα που του οφείλουμε».

Ο πρόεδρος της ΕΛΑΣ περιέγραψε τον Φλαμπουράρη ως έναν άνθρωπο που «του άρεσε να δίνει στους ανθρώπους, όχι να ζητά», θυμίζοντας τον καθοριστικό του ρόλο στις δύσκολες στιγμές της διακυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ. Αναφέρθηκε στη διαχείριση της κρίσης ρευστότητας το καλοκαίρι του 2015, στη διάσωση της επιχείρησης Μαρινόπουλος και των 13.000 εργαζομένων της, αλλά και στην αντιμετώπιση της προσφυγικής κρίσης.

Ιδιαίτερα συγκινητική ήταν και η αναφορά του Στέλιου Αποστόλου, διευθυντή του γραφείου του Φλαμπουράρη, ο οποίος μίλησε για τη σταθερότητα και τη σιγουριά που ενέπνεε στους συνεργάτες του.

«Λείπει ο άνθρωπος Αλέκος», είπε, τονίζοντας ότι η πολιτική του ιδιότητα πήγαζε από το γνήσιο ενδιαφέρον του για τον διπλανό του. «Η απουσία του αφαίρεσε μια σιγουριά που αισθανόμασταν όσοι συμπορευτήκαμε μαζί του. Δεν θα μας άφηνε ποτέ να νιώσουμε μόνοι». «Όλοι αναρωτιόμαστε τι θα έλεγε άραγε για όσα συμβαίνουν σήμερα. Σίγουρα όλοι θα πέφταμε έξω», κατέληξε.

Ο Τίμος Παπαδόπουλος, συναγωνιστής του από την εποχή των Λαμπράκηδων, μοιράστηκε ιστορίες από την κοινή τους διαδρομή, ενώ ο Γιάννης Μαντζουράνης στάθηκε στη συντροφικότητα και στην ικανότητα του Φλαμπουράρη να προωθεί τη συνεννόηση ακόμη και μέσα από τις διαφωνίες. «Μας άφησε έναν τρόπο να στεκόμαστε ο ένας δίπλα στον άλλο. Αυτόν τον τρόπο πρέπει να τον κρατήσουμε», ανέφερε.

Ο Γιάννης Μπαλάφας αναφέρθηκε στους διαρκείς αγώνες του και στη λαϊκότητα που τον χαρακτήριζε, ενώ ο Ρήγας Αξελός, παρατηρώντας το πλήθος και τις διαφορετικές πολιτικές αφετηρίες των παρευρισκομένων, μίλησε για έναν «σπάνιο άνθρωπο».

Η αιχμή Τσίπρα για την Εξεταστική και τα funds

Από την ομιλία του Αλέξη Τσίπρα δεν έλειψε πάντως και η πολιτική επικαιρότητα, με αφορμή την Εξεταστική Επιτροπή για τα funds και τους servicers.

Ο πρόεδρος της ΕΛΑΣ αναφέρθηκε σε παλαιότερη ανάρτηση του Αλέκου Φλαμπουράρη, στην οποία εξηγούσε τις προσπάθειες προστασίας της πρώτης κατοικίας κατά τη μνημονιακή περίοδο και ασκούσε κριτική στον πτωχευτικό νόμο της σημερινής κυβέρνησης. Σύμφωνα με όσα παρέθεσε ο Αλέξης Τσίπρας, ο Φλαμπουράρης υποστήριζε ότι σήμερα τίποτα δεν εμποδίζει τη δημιουργία ενός νέου πλαισίου προστασίας της πρώτης κατοικίας, «εκτός από την απληστία των funds και των servicers και την υποταγή της κυβέρνησης στις ορέξεις τους».

Μάλιστα, αφήνοντας αιχμές για τη στάση της κυβερνητικής πλειοψηφίας στην Εξεταστική, σχολίασε πως αν ο Φλαμπουράρης ήταν παρών, ίσως να κατέθετε την επιστολή αυτή στην Επιτροπή. «Ίσως και να τον καλούσε πρώτο, τον πυροσβέστη, δίπλα στον εμπρηστή. Γιατί έτσι κάνει η κυβερνητική πλειοψηφία», είπε χαρακτηριστικά.

Κλείνοντας την ομιλία του, ο Αλέξης Τσίπρας στάθηκε στην ηθική παρακαταθήκη του Αλέκου Φλαμπουράρη, συνοψίζοντάς την σε τέσσερις έννοιες: «Εντιμότητα, δημόσιο συμφέρον, αλληλεγγύη και προστασία στους αδύναμους».

«Θα τον θυμόμαστε πάντα. Και θα τον έχουμε πλάι μας στις μάχες που έρχονται για δικαιοσύνη και προκοπή», κατέληξε.

Δείτε φωτογραφίες

Ο Αλέξης Τσίπρας με τη σύζυγο του Αλέκου Φλαμπουράρη INTIME NEWS

Ο Νίκος Βούτσης Eurokinissi

Η Σία Αναγνωστοπούλου Eurokinissi

Ο Χάρης Δούκας INTIME NEWS

Ο Πάνος Ρήγας Eurokinissi

Ο Σωκράτης Φάμελλος INTIME NEWS

Ο Γιάννης Μαντζουράνης Eurokinissi

Ο Αλέξης Χαρίτσης INTIME NEWS

Κώστας Σκανδαλίδης, Χάρης Δούκας, Κώστας Λαλιώτης Eurokinissi

Αλέξης Τσίπρας, Στέφανος Τζουμάκας Eurokinissi

Στέφανος Τζουμάκας, Κώστας Σκανδαλίδης Eurokinissi

Ο Νίκος Παππάς Eurokinissi

Δημήτρης Μάντζος και Χάρης Δούκας Eurokinissi

Πολιτικό μνημόσυνο πραγματοποιήθηκε για τον Αλέκο Φλαμπουράρη, με αφορμή τη συμπλήρωση ενός χρόνου από τον θάνατό του. Πεμπτη 19 Νοεμβριου 2026 (ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ/EUROKINISSI) Eurokinissi

Ο Γιώργος Βασιλειάδης INTIME NEWS

Ο Κώστας Ζαχαριάδης INTIME NEWS

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