Snapshot Στις 18 με 19 Νοεμβρίου 1979 η Έδεσσα και η περιοχή της Πέλλας υπέστησαν σοβαρή πλημμύρα λόγω έντονων βροχοπτώσεων και κορεσμένου εδάφους.

Καταγράφηκαν 189 χιλιοστά βροχής σε 20 ώρες, γεγονός που οδήγησε στο άνοιγμα των θυροφραγμάτων του φράγματος του Άγρα και εκτεταμένες καταστροφές.

Η πλημμύρα προκάλεσε τουλάχιστον έξι θύματα και σημαντικές ζημιές σε υποδομές, κατοικίες, καλλιέργειες και ζωικό κεφάλαιο.

Η καταστροφή υπογραμμίζει τη σημασία της διαχείρισης υδάτων και της πρόληψης σε περιοχές με κορεσμένο έδαφος. Snapshot powered by AI

Τη νύχτα της 18ης προς τη 19η Νοεμβρίου 1979, η Έδεσσα και η ευρύτερη περιοχή της Πέλλας βρέθηκαν αντιμέτωπες με μία από τις σοβαρότερες πλημμυρικές καταστροφές της ιστορίας τους. Οι συνεχείς βροχοπτώσεις των προηγούμενων ημερών είχαν ήδη προκαλέσει κορεσμό του εδάφους, περιορίζοντας σημαντικά τη δυνατότητα απορρόφησης πρόσθετων ποσοτήτων νερού. Σύμφωνα με τη μεταπτυχιακή μελέτη της Δέσποινας Σωτήρχου (2020), καταγράφηκαν 189 χιλιοστά βροχής σε περίπου 20 ώρες, ποσότητα εξαιρετικά μεγάλη για τόσο περιορισμένο χρονικό διάστημα. Η άνοδος της στάθμης των υδάτων στο φράγμα του Άγρα οδήγησε στο άνοιγμα των θυροφραγμάτων. Τα ορμητικά νερά προκάλεσαν εκτεταμένες καταστροφές στην Έδεσσα, στο Λιποχώρι και στον κάμπο της Πέλλας, παρασύροντας υποδομές, πλημμυρίζοντας κατοικίες και καταστρέφοντας καλλιέργειες και ζωικό κεφάλαιο.

Η διατριβή αναφέρει έξι θύματα, ενώ τοπικές ιστορικές καταγραφές κάνουν ειδική αναφορά σε τρεις νεκρούς στο Λιποχώρι. Η πλημμύρα της 19ης Νοεμβρίου 1979 παραμένει μια χαρακτηριστική υπενθύμιση ότι η καταστροφικότητα ενός ακραίου καιρικού φαινομένου δεν εξαρτάται μόνο από την ένταση της βροχής, αλλά και από τον προηγούμενο κορεσμό του εδάφους, την απορροή και τη διαχείριση των υδάτων. Η ιστορική μνήμη είναι πολύτιμο εργαλείο για την πρόληψη των αυριανών καταστροφών.

Η τραγωδία της Έδεσσας μέσα από τον φακό της ΕΡΤ

Ένα εξαιρετικά σημαντικό ιστορικό τεκμήριο διασώζεται στο Ψηφιακό Αρχείο της ΕΡΤ. Πρόκειται για το ασπρόμαυρο ντοκιμαντέρ «Στην περιοχή Εδέσσης τον περασμένο Νοέμβρη», το οποίο καταγράφει τις συνέπειες της καταστροφικής πλημμύρας της 18ης και 19ης Νοεμβρίου 1979. Μέσα από αυθεντικές εικόνες και συγκλονιστικές μαρτυρίες κατοίκων αναδεικνύονται όχι μόνο η ένταση του φαινομένου αλλά και οι ανθρώπινες, κοινωνικές και οικονομικές συνέπειές του.

Δείτε εδώ το ιστορικό ντοκιμαντέρ στο Ψηφιακό Αρχείο της ΕΡΤ.

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