Snapshot Στις 19 Νοεμβρίου 1824 η Αγία Πετρούπολη υπέστη τη μεγαλύτερη πλημμύρα στην ιστορία της, με το νερό να φτάνει 4,21 μέτρα πάνω από το κανονικό επίπεδο.

Η πλημμύρα προκλήθηκε από ισχυρή κακοκαιρία στη Βαλτική, με άνεμους και χαμηλή βαρομετρική πίεση που ώθησαν το νερό της θάλασσας προς τον ποταμό Νέβα, εμποδίζοντας την εκροή του.

Η καταστροφή προκάλεσε εκτεταμένες ζημιές και πολλούς νεκρούς, με εκτιμήσεις που φτάνουν έως και αρκετές χιλιάδες, αν και οι ακριβείς αριθμοί παραμένουν αβέβαιοι.

Το γεγονός αποτυπώθηκε στην τέχνη και τη λογοτεχνία, κυρίως μέσω του ποιήματος «Ο Μπρούτζινος Καβαλάρης» του Αλεξάντρ Πούσκιν, που αναδεικνύει τη σύγκρουση ανθρώπου και φύσης.

Η πλημμύρα του 1824 υπογραμμίζει τη σημασία της κατανόησης της αλληλεπίδρασης ατμόσφαιρας, θάλασσας και ποταμών για την πρόβλεψη και διαχείριση παράκτιων πλημμυρών. Snapshot powered by AI

Στις 19 Νοεμβρίου 1824 –7 Νοεμβρίου με το παλαιό ημερολόγιο– η Αγία Πετρούπολη βρέθηκε αντιμέτωπη με τη μεγαλύτερη και καταστροφικότερη πλημμύρα που έχει καταγραφεί στην ιστορία της. Τα νερά του Νέβα και των καναλιών ξεπέρασαν τις όχθες τους και μέσα σε λίγες ώρες μεγάλα τμήματα της ρωσικής πρωτεύουσας μετατράπηκαν σε μια απέραντη υδάτινη έκταση.

Η στάθμη του νερού έφθασε περίπου 4,21 μέτρα πάνω από το συνηθισμένο επίπεδο, τιμή που παραμένει η υψηλότερη στην ιστορική καταγραφή των πλημμυρών της Αγίας Πετρούπολης.

Δεν ήταν μια «απλή» υπερχείλιση του Νέβα

Αν και το γεγονός έχει μείνει στην ιστορία ως η μεγάλη πλημμύρα του Νέβα, ο βασικός μηχανισμός της καταστροφής ήταν πολύ πιο σύνθετος. Το βράδυ της προηγούμενης ημέρας ισχυρή κακοκαιρία είχε αναπτυχθεί πάνω από τη Βαλτική. Οι ισχυροί δυτικοί άνεμοι και η χαμηλή ατμοσφαιρική πίεση προκάλεσαν μεγάλη μετατόπιση υδάτινων μαζών προς τον ανατολικό Κόλπο της Φινλανδίας. Το νερό ωθήθηκε προς τις εκβολές του Νέβα, ενώ η μορφολογία του ρηχού και στενού κόλπου ενίσχυσε ακόμη περισσότερο την ανύψωση της στάθμης.

Με σύγχρονους μετεωρολογικούς όρους θα μιλούσαμε για μια εξαιρετικά ισχυρή μετεωρολογική παλίρροια ή storm surge, δηλαδή για ανύψωση της στάθμης της θάλασσας που προκαλείται κυρίως από τον άνεμο και τη χαμηλή πίεση.

Το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό της Αγίας Πετρούπολης είναι ότι σε τέτοιες περιπτώσεις το νερό δεν κατεβαίνει απλώς από τον ποταμό προς τη θάλασσα. Αντίθετα, η θάλασσα «σπρώχνει» νερό προς το εσωτερικό και εμποδίζει ουσιαστικά την κανονική εκροή του Νέβα.

Η πλημμύρα άρχισε να γίνεται σοβαρή περίπου στις 10 το πρωί και μέσα στις επόμενες ώρες το νερό κατέκλυσε δρόμους, πλατείες και συνοικίες. Οι περιγραφές των αυτοπτών μαρτύρων μιλούν για έναν πραγματικό χείμαρρο που διέσχιζε την πόλη. Κανάλια και δρόμοι έγιναν ένα, γέφυρες και ξύλινες κατασκευές παρασύρθηκαν, άμαξες, βάρκες και αντικείμενα επέπλεαν ανάμεσα στα κτίρια, ενώ οι κάτοικοι αναζητούσαν καταφύγιο σε ψηλότερους ορόφους και στέγες.

Το μεγαλύτερο μέρος της Αγίας Πετρούπολης πλημμύρισε και οι ζημιές ήταν τεράστιες. Οι ιστορικές πηγές δεν συμφωνούν πλήρως ως προς τον αριθμό των νεκρών: οι εκτιμήσεις κυμαίνονται από εκατοντάδες έως και αρκετές χιλιάδες θύματα, γεγονός που δείχνει και τη δυσκολία αξιόπιστης καταγραφής μιας τόσο μεγάλης καταστροφής στις αρχές του 19ου αιώνα.

Η πλημμύρα που πέρασε στην τέχνη

Η ένταση του γεγονότος ήταν τέτοια ώστε πολύ γρήγορα πέρασε από τη χρονικογραφία στην εικαστική τέχνη. Χαρακτικά, σχέδια και μεταγενέστεροι πίνακες παρουσίασαν την Αγία Πετρούπολη καλυμμένη από νερό, ανθρώπους να προσπαθούν να σωθούν μέσα στα κύματα και εμβληματικά κτίρια της πόλης να ξεπροβάλλουν πάνω από μια σχεδόν θαλάσσια επιφάνεια.

Το Κρατικό Ρωσικό Μουσείο διατηρεί, μεταξύ άλλων, χαρακτικό με τίτλο «Πλημμύρα στην Πετρούπολη, 19 Νοεμβρίου 1824», ενώ το γεγονός επανήλθε επανειλημμένα στη ρωσική εικαστική παραγωγή των επόμενων δεκαετιών.

Από την καταστροφή στον «Μπρούτζινο Καβαλάρη»

Η μεγάλη πλημμύρα απέκτησε όμως ακόμη μεγαλύτερη διάρκεια στη συλλογική μνήμη χάρη στον Αλεξάντρ Πούσκιν.

Το 1833 ο μεγάλος Ρώσος ποιητής έγραψε το αφηγηματικό ποίημα «Ο Μπρούτζινος Καβαλάρης», χρησιμοποιώντας την πλημμύρα του 1824 ως το δραματικό σκηνικό της ιστορίας του.

Στο έργο, η Αγία Πετρούπολη παρουσιάζεται ταυτόχρονα ως ένα μεγαλειώδες δημιούργημα της ανθρώπινης βούλησης και ως μια πόλη ευάλωτη στη δύναμη της φύσης. Ο Νέβας δεν είναι απλώς ένας ποταμός: μετατρέπεται σχεδόν σε πρωταγωνιστή, σε μια δύναμη που αμφισβητεί την ανθρώπινη προσπάθεια να επιβληθεί στο φυσικό περιβάλλον.

Το πραγματικό ιστορικό γεγονός της 19ης Νοεμβρίου 1824 έγινε έτσι ένα από τα χαρακτηριστικότερα παραδείγματα όπου ένα ακραίο μετεωρολογικό και υδρολογικό φαινόμενο πέρασε στη λογοτεχνία και στην τέχνη

Η Μετεωρολογική ανάλυση

Σε μελέτη του 1905 της Αυτοκρατορικής Ακαδημίας Επιστημών της Αγίας Πετρούπολης για τις πλημμύρες του Νέβα, ο C. Griboyedov αναλύει ειδικά την πλημμύρα του 1824 και παραθέτει συνοπτικούς χάρτες και βαρομετρικές καμπύλες. Η μελέτη αναφέρει ότι το επεισόδιο συνδεόταν με κυκλωνική διαταραχή και ισχυρή δυτική ροή πάνω από τον Κόλπο της Φινλανδίας, ακριβώς τη διάταξη που ευνοεί το storm surge προς την Αγία Πετρούπολη.

Στο κείμενο γίνεται ρητή αναφορά σε «συνοπτικό χάρτη αυτής της ημέρας» και συγκρίνεται η διάταξη του 1824 με μεταγενέστερες πλημμύρες. Αναφέρεται επίσης ότι στις 18 Νοεμβρίου η πίεση άρχισε να πέφτει γρήγορα στο Λονδίνο και στις 19 Νοεμβρίου έφθασε περίπου στα 746 mmHg (~995 hPa), καθώς ένα νέο ισχυρό βαρομετρικό χαμηλό επηρέαζε την ευρωπαϊκή κυκλοφορία.

Το ανακατασκευασμένο χαμηλό που δημιουργησε το kolydas.eu εμφανίζεται περίπου στα 992 hPa, κοντά στα 62°N – 21°E, στη βόρεια Βαλτική. Έχω σημειώσει και την Αγία Πετρούπολη και τον Κόλπο της Φινλανδίας.

Ένα μάθημα δύο αιώνων μετά

Η πλημμύρα της Αγίας Πετρούπολης δείχνει πόσο σημαντική είναι η κατανόηση της αλληλεπίδρασης ατμόσφαιρας, θάλασσας και ποταμών. Δεν αρκεί πάντοτε μια μεγάλη βροχόπτωση για να δημιουργηθεί μια μεγάλη πλημμύρα. Σε παράκτιες πόλεις, οι ισχυροί άνεμοι, η βαρομετρική πίεση, η μορφολογία των ακτών και οι κινήσεις της θάλασσας μπορούν να δημιουργήσουν εξαιρετικά επικίνδυνες καταστάσεις ακόμη και χωρίς ακραίες βροχές.

Και αυτό είναι ίσως το σημαντικότερο μετεωρολογικό μήνυμα που μας αφήνει η 19η Νοεμβρίου 1824: η πλημμύρα δεν είναι πάντοτε μόνο ένα ποτάμιο φαινόμενο. Μπορεί να αποτελεί το τελικό αποτέλεσμα μιας ολόκληρης αλυσίδας ατμοσφαιρικών και θαλάσσιων διεργασιών. Δύο αιώνες αργότερα, η μεγάλη πλημμύρα του Νέβα εξακολουθεί να αποτελεί σημείο αναφοράς τόσο για την ιστορία των φυσικών καταστροφών όσο και για τη σχέση του ανθρώπου με το νερό, την πόλη και τη δύναμη της φύσης.