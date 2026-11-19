Σαουδάραβες αξιωματικοί ασφαλείας παρακολουθούν προσκυνητές μπροστά από την Κάαμπα, το ιερότερο μνημείο του Ισλάμ, στο Μεγάλο Τζαμί της ιερής μουσουλμανικής πόλης της Μέκκας, στη Σαουδική Αραβία, κατά τη διάρκεια του μικρού προσκυνήματος, γνωστού...

Snapshot Οι μουσουλμάνοι αναμένεται να ξεπεράσουν τους χριστιανούς παγκοσμίως έως το 2035, σύμφωνα με μελέτη του Pew Research Center και του CASPAR.

Η Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό θα γίνει το πιο πολυπληθές χριστιανικό έθνος, αντικαθιστώντας τις ΗΠΑ.

Ο πληθυσμός των ατόμων χωρίς θρησκευτική ταυτότητα θα μειωθεί παγκοσμίως λόγω της σημαντικής μείωσης του πληθυσμού στην Κίνα.

Η αύξηση του μουσουλμανικού πληθυσμού θα είναι σημαντική σε χώρες με ήδη μουσουλμανική πλειοψηφία, ενώ η αύξηση των χριστιανών θα επικεντρωθεί σε περιοχές με υπάρχουσα χριστιανική πλειοψηφία, κυρίως στην υποσαχάρια Αφρική.

Ο παγκόσμιος πληθυσμός προβλέπεται να αυξηθεί κατά 29% μεταξύ 2020 και 2070, με σημαντική δημογραφική ανάπτυξη στην Αφρική. Snapshot powered by AI

Ο αριθμός των μουσουλμάνων παγκοσμίως αναμένεται να ξεπεράσει τον αριθμό των χριστιανών και η Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό θα αντικαταστήσει τελικά τις Ηνωμένες Πολιτείες ως το πιο πολυπληθές χριστιανικό έθνος. Αυτές είναι μερικές από τις προβλέψεις μιας νέας μελέτης που δημοσιεύθηκε την Τετάρτη και χαρτογραφεί τον τρόπο με τον οποίο οι μεταβολές στη γονιμότητα, στο προσδόκιμο ζωής και στα πρότυπα μετανάστευσης, μεταξύ άλλων παραγόντων, θα αναδιαμορφώσουν τη θρησκευτική σύνθεση του πληθυσμού έως το 2070.

Σύμφωνα με την εφημερίδα Washington Post, το πρόγραμμα «Το μέλλον των θρησκειών του κόσμου», που υλοποιήθηκε από το αμερικανικό ερευνητικό κέντρο Pew Research Center και το Κέντρο Προηγμένων Σπουδών για τον Πληθυσμό και τη Θρησκεία (CASPAR) της Πολωνίας, προβλέπει ότι ορισμένες περιοχές του κόσμου θα υποστούν σημαντικές αλλαγές μεταξύ του 2020 και του 2070, ενώ άλλες θα διατηρήσουν την ίδια θρησκευτική σύνθεση.

Ο πληθυσμός της Κίνας εκτιμάται ότι θα μειωθεί κατά 421 εκατομμύρια, με αποτέλεσμα το ποσοστό των ανθρώπων που δεν έχουν θρησκεία - οι οποίοι σήμερα ζουν κυρίως στην Ασία- στον παγκόσμιο πληθυσμό να μειωθεί δραματικά. Λόγω των ποσοστών γονιμότητας, οι μεγαλύτεροι αριθμοί των χριστιανών παγκοσμίως θα καταγράφονται στην υποσαχάρια Αφρική και όχι στην βόρεια Αφρική και την Ευρώπη.

«Μια παρανόηση που μπορεί να κάνουν οι άνθρωποι είναι ότι, αν οι μουσουλμάνοι αποτελούν τη μεγαλύτερη ομάδα, αυτό γίνεται εις βάρος των χριστιανών», δήλωσε ο Κόνραντ Χάκετ του Pew Research Center, αναφερόμενος στο γεγονός ότι οι μουσουλμάνοι θα γίνουν η μεγαλύτερη ομάδα, κάτι που θα συμβεί έως το 2035.

«Όμως, το 74% της αύξησης του μουσουλμανικού πληθυσμού θα συμβεί σε χώρες που έχουν ήδη μουσουλμανική πλειοψηφία. Και το μεγαλύτερο μέρος της αύξησης του χριστιανικού πληθυσμού θα σημειωθεί σε περιοχές όπου υπάρχει ήδη χριστιανική πλειοψηφία», σημείωσε ο Χάκετ. Τα δημογραφικά στοιχεία, όπως ανέφερε ο Χάκετ, μπορεί να οδηγούν σε γεγονότα που εκλαμβάνονται διαφορετικά ανάλογα με τον τόπο διαμονής.

Καρδινάλιοι παρακολουθούν τη λειτουργία για την έβδομη από τις εννέα ημέρες πένθους για τον εκλιπόντα Πάπα Φραγκίσκο, στη Βασιλική του Αγίου Πέτρου, στο Βατικανό, Σάββατο 3 Μαΐου 2025 Associated Press

Μείωση του αριθμού των ατόμων χωρίς θρησκευτική ταυτότητα

Για παράδειγμα, στις περισσότερες χώρες θα παρατηρηθεί αύξηση του αριθμού των ατόμων χωρίς θρησκευτική ταυτότητα. Ωστόσο, λόγω του τεράστιου πληθυσμού της Κίνας, η σημαντική μείωση του αριθμού των Κινέζων θα οδηγήσει σε συρρίκνωση του συνολικού ποσοστού παγκοσμίως των ατόμων χωρίς θρησκευτική ταυτότητα από το 24,2% του παγκόσμιου πληθυσμού στο 17%, σύμφωνα με τις προβλέψεις της έκθεσης.

Το ποσοστό των μουσουλμάνων θα συνεχίσει να αυξάνεται στην περιοχή της Ασίας-Ειρηνικού, η οποία εκτείνεται από την Τουρκία έως τις Φιλιππίνες και σήμερα φιλοξενεί το 59% των μουσουλμάνων. Ωστόσο, λόγω της ιδιαίτερα ταχείας αύξησης του μουσουλμανικού πληθυσμού στην υποσαχάρια Αφρική, η περιοχή της Ασίας-Ειρηνικού δεν θα φιλοξενεί πλέον την πλειοψηφία των μουσουλμάνων. Ο μουσουλμανικός πληθυσμός της Νιγηρίας θα διπλασιαστεί, φτάνοντας τα 282 εκατομμύρια, λόγω της χαμηλής μέσης ηλικίας και των υψηλών ποσοστών γονιμότητας, σύμφωνα με τις προβλέψεις της μελέτης.

Χορευτές με τύμπανα ποζάρουν για φωτογραφίες κάτω από φανάρια, μετά την παράστασή τους για τον εορτασμό της Γιορτής των Φανών, μέσα σε ένα εμπορικό κέντρο στο Πεκίνο της Κίνας, την Παρασκευή 3 Φεβρουαρίου 2012. Η Γιορτή των Φανών, η οποία γιορτάζεται στις 6 Φεβρουαρίου 2012, σηματοδοτεί την 15η και τελευταία ημέρα της Εαρινής Γιορτής, της ετήσιας γιορτής για την έναρξη του Σεληνιακού Νέου Έτους. AP

Αύξηση του παγκόσμιου πληθυσμού κατά 29%

Σύμφωνα με τις προβλέψεις του Pew Research Center, ο συνολικός παγκόσμιος πληθυσμός θα αυξηθεί κατά 29% το χρονικό διάστημα μεταξύ του 2020 και του 2070. Ο αριθμός των Εβραίων θα αυξηθεί από 15 εκατομμύρια σε 18 εκατομμύρια, σύμφωνα με τις προβλέψεις του Pew, με την πλειοψηφία των Εβραίων του κόσμου να ζει στο Ισραήλ. Σήμερα το Ισραήλ έχει 6,8 εκατομμύρια Εβραίους, οι ΗΠΑ έχουν 5,7 εκατομμύρια και η Ευρώπη έχει 1,3 εκατομμύρια, σύμφωνα με την Berman Jewish DataBank.

Οι αλλαγές που προκύπτουν από την έρευνα αντανακλούν μεταβολές που είχαν προβλεφθεί εδώ και καιρό. Μεταξύ αυτών συγκαταλέγεται ο αυξανόμενος μουσουλμανικός πληθυσμός, λόγω της χαμηλής μέσης ηλικίας των μουσουλμάνων και των υψηλών ποσοστών γεννήσεων σε πολλές περιοχές.

Το ποσοστό γονιμότητας των μουσουλμάνων ανέρχεται σε 3,1 παιδιά ανά γυναίκα, σε σύγκριση με 2,0 για τους μη μουσουλμάνους. Στην υποσαχάρια Αφρική, το ποσοστό γονιμότητας των μουσουλμάνων είναι 5,1. Και οι 53 χώρες και εδάφη που είχαν μουσουλμανική πλειοψηφία το 2020 προβλέπεται να παραμείνουν έτσι, σύμφωνα με την έκθεση του Pew. Οι μουσουλμάνοι θα αποτελούν το 90% ή περισσότερο του πληθυσμού στις περισσότερες από αυτές τις περιοχές.

Το Pew Research Center δεν προσπάθησε να συμπεριλάβει στη μελέτη παράγοντες όπως το αν η θρησκευτικότητα θα αυξηθεί ή θα μειωθεί. Αντίθετα, η έμφαση δίνεται στο γεγονός ότι τον 21ο αιώνα, το μεγαλύτερο μέρος της αύξησης του παγκόσμιου πληθυσμού θα συμβεί στην Αφρική, ειδικά στην υποσαχάρια Αφρική. Η συντριπτική πλειοψηφία των ανθρώπων σε αυτή την περιοχή είναι μουσουλμάνοι ή χριστιανοί.

Οι μουσουλμάνοι και οι χριστιανοί είναι οι μόνες ομάδες που αναλύθηκαν στο πρόγραμμα Pew και για τις οποίες προβλέπεται να συμβαδίσουν με την παγκόσμια αύξηση του πληθυσμού. Ο παγκόσμιος αριθμός των ινδουιστών θα αυξηθεί κατά 199 εκατομμύρια μεταξύ του 2020 και του 2070, φτάνοντας συνολικά τα 1,4 δισεκατομμύρια. Ωστόσο, τα ποσοστά γονιμότητας των ινδουιστών μειώνονται τις τελευταίες δεκαετίες, φτάνοντας τα 1,9 παιδιά ανά γυναίκα, σε σύγκριση με τα 2,3 του συνολικού πληθυσμού.