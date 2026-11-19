Κατά τη γνώμη μας, δεν χρειάζεται να πάρουμε θέση στην εκκίνηση για να νιώσουμε την αδρεναλίνη ενός μεγάλου αγώνα δρόμου. Αρκεί να βρεθούμε στους δρόμους της Αθήνας, να ακούσουμε τα πρώτα χειροκροτήματα και να δούμε τους δρομείς να περνούν μπροστά μας. Θα τα λέγαμε όλα αυτά αν δεν είχαμε ζήσει από κοντά τον 43ο Μαραθώνιο της Αθήνας, τον Αυθεντικό, στις 7 και 8 Νοεμβρίου; Μάλλον όχι.

Βλέπεις, για δύο μέρες, η πρωτεύουσα υποδέχτηκε χιλιάδες δρομείς από κάθε γωνιά του κόσμου, που έφτασαν για να συμμετάσχουν σε μια από τις μεγαλύτερες αθλητικές διοργανώσεις της χώρας. Κατά μήκος των διαδρομών, προσωπικοί στόχοι, ιστορίες επιμονής, χαμόγελα και χειροκροτήματα συνέθεταν μια ξεχωριστή εικόνα.

Και εμείς, παρόλο που δεν είχαμε φορέσει τα αθλητικά μας, δεν αργήσαμε να γίνουμε μέρος αυτής της μεγάλης γιορτής. Σε αυτή τη γιορτή, σημαντική ήταν και φέτος η παρουσία της Telekom, ως Μεγάλου Χορηγού του ΣΕΓΑΣ, με μουσικά σχήματα, ομάδες εμψύχωσης, εθελοντές, αλλά και τη συμμετοχή των εργαζομένων της, που έδωσαν ακόμα περισσότερη ενέργεια στις διαδρομές.

Μια πόλη γεμάτη μουσική, χειροκροτήματα και θετική ενέργεια

Από νωρίς, το διήμερο 7 και 8 Νοεμβρίου, οι δρόμοι της Αθήνας είχαν αρχίσει να γεμίζουν. Άλλοι ετοιμάζονταν να τρέξουν, άλλοι είχαν πάρει ήδη θέση για να εμψυχώσουν φίλους και αγαπημένα τους πρόσωπα και εμείς αναζητούσαμε το καλύτερο σημείο για να παρακολουθήσουμε τον αγώνα. Συνολικά, πάντως, όπως ενημερωθήκαμε, περισσότεροι από 78.000 δρομείς από 125 χώρες συμμετείχαν στον φετινό Μαραθώνιο της Αθήνας, τον Αυθεντικό, σημειώνοντας ρεκόρ συμμετοχών. Και όσο παρακολουθούσαμε τον κόσμο να περνά, γινόταν όλο και πιο ξεκάθαρο πως ο καθένας είχε τη δική του ιστορία και τον δικό του λόγο να βρίσκεται εκεί.

Ο δικός μας λόγος, αν μας ρωτάς, ήταν για να απολαύσουμε τη μεγάλη αυτή γιορτή, αλλά και όλα όσα γίνονταν κατά μήκος της διαδρομής. Με αυτό εννοούμε, αρχικά, τις δράσεις της Telekom με ομάδα 15 καλλιτεχνών, με κρουστά και πνευστά υπό τη διεύθυνση του Πέτρου Κούρτη, που δημιουργούσε μουσικά σημεία συνάντησης για δρομείς και θεατές. Λίγο πιο πέρα, DJ sets, χορευτές και rollers συμπλήρωναν την εικόνα, μετατρέποντας τη διαδρομή σε μια μεγάλη ανοιχτή γιορτή.

Για τον λόγο αυτό, υπήρχε και η Cheering Team αλλά και οι εθελοντές της Telekom που βρίσκονταν σε διάφορα σημεία της πόλης, χειροκροτώντας και ενθαρρύνοντας τους δρομείς. Και αν κάτι μας έκανε εντύπωση, ήταν οι αντιδράσεις τους κάθε φορά που άκουγαν μια φωνή υποστήριξης. Γιατί, όσο απαιτητική και αν είναι μια διαδρομή, ένα χειροκρότημα την κατάλληλη στιγμή μπορεί να δώσει την απαραίτητη ώθηση για να συνεχίσεις.

Η εμπειρία συνεχίστηκε και μέσα από την οθόνη

Ανάμεσα στις δράσεις που ξεχωρίσαμε, ωστόσο, ήταν και η μεγάλη συμμετοχή στον Αγώνα Δρόμου 5χλμ. Telekom, με περισσότερους από 28.000 δρομείς να παίρνουν μέρος. Εκεί, παρέες, οικογένειες, φίλοι, αλλά και άνθρωποι που ήθελαν απλώς να δοκιμάσουν τις αντοχές τους, έτρεχαν δίπλα-δίπλα, ο καθένας με τον δικό του στόχο, υπενθυμίζοντάς μας ότι ο αθλητισμός απευθύνεται σε όλους.

Η νικήτρια του Αγώνα Δρόμου 5χλμ. Telekom με τον Κώστα Κεντέρη, Αντιπρόεδρο και Chief of Marketing & Sponsorship του ΣΕΓΑΣ και τη Λιάνα Μόσχου, Διευθύντρια Marketing Communications Strategy Ομίλου ΟΤΕ

Και επειδή παραπάνω αναφέραμε πως η εμπειρία του Μαραθωνίου της Αθήνας, του Αυθεντικού συνεχίστηκε και μέσα από την οθόνη, να σου πούμε ότι για όσους δεν κατάφεραν να βρεθούν εκεί, η MagentaTV φρόντισε να μεταφέρει τη δράση στις οθόνες τους, αναλαμβάνοντας τη ζωντανή και αποκλειστική τηλεοπτική κάλυψη του αγώνα. Με 15 κάμερες, drone σε όλη τη διαδρομή, ρεπορτάζ και δηλώσεις των πρωταγωνιστών, η μετάδοση αποτύπωσε διαφορετικές στιγμές της διοργάνωσης, δίνοντας στους τηλεθεατές τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν τον αγώνα και να αισθανθούν μέρος του.

Φυσικά, κάναμε και μια στάση στο Sponsors Village, όπου το Magenta περίπτερο της Telekom υποδεχόταν δρομείς και επισκέπτες. Εκεί, ανακαλύψαμε τις εκπλήξεις και τα δώρα της εταιρείας, ενώ δοκιμάσαμε και τη δημιουργία ενός προσωποποιημένου αναμνηστικού με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης. Μια διαφορετική προσθήκη στην εμπειρία της διοργάνωσης, που, αν μας ρωτάς, έφερε την τεχνολογία λίγο πιο κοντά μας.

Σχεδόν 2.000 εργαζόμενοι έτρεξαν για καλό σκοπό

Αν, ωστόσο, υπήρχε μια στιγμή που έδινε ακόμα μεγαλύτερο νόημα στη φετινή παρουσία της Telekom, ως Μεγάλου Χορηγού του ΣΕΓΑΣ στον 43ο Μαραθώνιο της Αθήνας, τον Αυθεντικό, αυτή ήταν η συμμετοχή των ίδιων των εργαζομένων της. Σχεδόν 2.000 άνθρωποι της εταιρείας βρέθηκαν στις γραμμές εκκίνησης, καταγράφοντας τη μεγαλύτερη συμμετοχή από το 2005, όταν ξεκίνησε αυτή η παράδοση. Ως TelekomVolunteers, έτρεξαν για να στηρίξουν το Make-A-Wish (Κάνε-Μια-Ευχή Ελλάδος), μετατρέποντας κάθε τους βήμα σε μια κίνηση κοινωνικής προσφοράς.

Ακόμα πιο συγκινητική ήταν η συμμετοχή εργαζομένων που συνόδευσαν αθλητές με νευρομυϊκές παθήσεις της MDA Hellas, σπρώχνοντας τα αναπηρικά τους αμαξίδια. Τους συναντήσαμε τόσο στην κλασική διαδρομή από τον Μαραθώνα έως το Καλλιμάρμαρο όσο και στον αγώνα 10χλμ. allwyn. Και κάπως έτσι, έγινε κατανοητό πως η αξία μιας αθλητικής διοργάνωσης δεν μετριέται μόνο σε χιλιόμετρα και χρόνους, αλλά και σε όσα μπορούμε να καταφέρουμε όταν προσπαθούμε μαζί.

«Πιστή στη δέσμευσή της να στηρίζει τον αθλητισμό και τα ιδεώδη που πρεσβεύει, η Telekom στήριξε και φέτος τον Μαραθώνιο της Αθήνας, τον Αυθεντικό. Ένα παγκόσμιο αθλητικό γεγονός, που αναδεικνύει την Ελλάδα διεθνώς και μας εμπνέει. Μια μεγάλη γιορτή, που ενώνει πολιτισμούς και ανθρώπους. Είναι μεγάλη μας χαρά και τιμή να συμβάλλουμε σε μία από τις σημαντικότερες αθλητικές διοργανώσεις της χώρας και να στεκόμαστε δίπλα σε κάθε δρομέα, στηρίζοντας κάθε του προσπάθεια», όπως δήλωσε και η κ. Λιάνα Μόσχου, Διευθύντρια Marketing Communications Strategy Ομίλου ΟΤΕ, υπογραμμίζοντας τη σημασία αυτής της συμμετοχής.

Φεύγοντας από τη διοργάνωση, κρατήσαμε τα χειροκροτήματα, τις μουσικές, τις μικρές στιγμές αλληλεγγύης και, κυρίως, την αίσθηση ότι όλοι, με τον δικό μας τρόπο, μπορούμε να γίνουμε μέρος μιας μεγάλης προσπάθειας. Κυρίως, όμως, κρατήσαμε την αίσθηση ότι σε μια διοργάνωση όπως ο Μαραθώνιος της Αθήνας, ο Αυθεντικός, κανείς δεν χρειάζεται να είναι μόνος στην προσπάθειά του. Και η Telekom, με τη φετινή παρουσία και τις δράσεις της, φρόντισε να μας το υπενθυμίσει με τον καλύτερο τρόπο.