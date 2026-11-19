Snapshot Τα ξημερώματα σημειώθηκε αιματηρό επεισόδιο με πυροβολισμούς στον Άγιο Παντελεήμονα.

Ένας Κούρδος άνδρας περίπου 25 ετών τραυματίστηκε από σφαίρα στο πόδι και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο.

Οι πυροβολισμοί ακούστηκαν στη συμβολή των οδών Μιχαήλ Βόδα και Παιωνίου, ενώ δύο αλλοδαποί τράπηκαν σε φυγή.

Σε εγκαταλελειμμένο κτήριο εντοπίστηκαν τρεις κάλυκες και ίχνη αίματος.

Την προανάκριση της υπόθεσης έχει αναλάβει το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αγίου Παντελεήμονα. Snapshot powered by AI

Αιματηρό επεισόδιο με πυροβολισμούς και θύμα έναν Κούρδο σημειώθηκε τα ξημερώματα σε εγκαταλελειμμένο σπίτι στον Άγιο Παντελεήμονα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, λίγο μετά τις 3 τα ξημερώματα, άτομο κάλεσε στο 100 και ανέφερε ότι, στη συμβολή των οδών Μιχαήλ Βόδα και Παιωνίου, στον Άγιο Παντελεήμονα, άκουσε τρεις πυροβολισμούς και είδε δύο αλλοδαπούς να τρέχουν, ενώ άκουσε έναν άνδρα να φωνάζει.

Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικές δυνάμεις, οι οποίες εντόπισαν στην οδό Αχαρνών 69 έναν άνδρα κουρδικής καταγωγής, περίπου 25 ετών, με τραύμα από σφαίρα στο πόδι. Ο τραυματίας μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο. Ταυτόχρονα, στην οδό Παιωνίου 10, μέσα σε εγκαταλελειμμένο κτήριο, εντοπίστηκαν τρεις κάλυκες και ίχνη αίματος.

Για την υπόθεση διενεργείται προανάκριση από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αγίου Παντελεήμονα.

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