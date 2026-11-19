Snapshot Η Waymo ανέστειλε προσωρινά τη λειτουργία των αυτόνομων οχημάτων της στους αυτοκινητοδρόμους των ΗΠΑ λόγω ανησυχιών για την οδική ασφάλεια.

Η Καλιφόρνια απαγόρευσε την κυκλοφορία των οχημάτων της Waymo στους αυτοκινητοδρόμους, χαρακτηρίζοντας τη λειτουργία τους "άμεσο κίνδυνο για τη δημόσια ασφάλεια".

Ένα περιστατικό στο Σαν Φρανσίσκο, όπου όχημα της Waymo προσπάθησε να προσπεράσει δύο περιπολικά με ενεργοποιημένους φάρους, προκάλεσε έντονες αντιδράσεις.

Τρία αυτόνομα οχήματα της Waymo εισήλθαν σε ενεργή ζώνη κατασκευαστικών έργων, γεγονός που οδήγησε σε περαιτέρω ανησυχίες για την ασφάλεια.

Οι περιορισμοί θα παραμείνουν έως ότου η Waymo αποδείξει ότι έχει εφαρμόσει αποτελεσματικά διορθωτικά μέτρα. Snapshot powered by AI

Η Waymo αποσύρει προσωρινά τα αυτοκίνητά της χωρίς οδηγό από όλους τους αυτοκινητοδρόμους στις ΗΠΑ, λόγω ανησυχιών για την οδική ασφάλεια.

Η εταιρεία, η οποία ανήκει στην Alphabet, μητρική της Google, ανακοίνωσε την Τρίτη ότι αναστέλλει τις μετακινήσεις με τα αυτόνομα ταξί στους αυτοκινητοδρόμους, έπειτα από σειρά περιστατικών στην Καλιφόρνια.

Η απόφαση έρχεται μετά την απαγόρευση που επέβαλε την Τρίτη η πολιτεία της Καλιφόρνιας στα οχήματα της Waymo, απαγορεύοντάς τους την κυκλοφορία στους αυτοκινητοδρόμους της για λόγους οδικής ασφάλειας.

Εκπρόσωπος της Waymo δήλωσε ότι η εταιρεία «περιόρισε προσωρινά τη λειτουργία των οχημάτων της στους αυτοκινητοδρόμους», προκειμένου να «αξιολογήσει τις επιδόσεις της», υπογραμμίζοντας ότι η ασφάλεια παραμένει η πρώτη της προτεραιότητα.

Εκτός από την Καλιφόρνια, τα αυτόνομα οχήματα θα διακόψουν προσωρινά τις υπηρεσίες τους στους αυτοκινητοδρόμους και σε άλλες μεγάλες μητροπολιτικές περιοχές όπου δραστηριοποιείται η εταιρεία, μεταξύ των οποίων το Φοίνιξ, το Όστιν και το Μαϊάμι.

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Ένα από τα περιστατικά που προκάλεσαν έντονες αντιδράσεις έγινε viral την περασμένη εβδομάδα. Βίντεο που καταγράφηκε σε αυτοκινητόδρομο του Σαν Φρανσίσκο δείχνει ένα όχημα της Waymo να πλησιάζει με μεγάλη ταχύτητα και να επιχειρεί να προσπεράσει δύο περιπολικά, παρά το γεγονός ότι είχαν ενεργοποιημένους τους φάρους τους, σε μια προσπάθεια να επιβραδύνουν την κυκλοφορία.

Οι αστυνομικοί κινούνταν πίσω από ένα φορτηγό έργων που προχωρούσε με χαμηλή ταχύτητα.

Το περιστατικό οδήγησε την Καλιφόρνια στην προσωρινή απαγόρευση κυκλοφορίας των οχημάτων της Waymo στους αυτοκινητοδρόμους της, με ισχύ από τις 11 Νοεμβρίου. Η πολιτεία χαρακτήρισε τη λειτουργία τους «άμεσο κίνδυνο για τη δημόσια ασφάλεια».

Ωστόσο, η απόφαση ελήφθη και εξαιτίας ενός ακόμη περιστατικού, σύμφωνα με το υπουργείο Μηχανοκίνητων Οχημάτων της Καλιφόρνιας, το οποίο είναι αρμόδιο για την εποπτεία της οδικής ασφάλειας.

Στη συγκεκριμένη περίπτωση, «τρία αυτόνομα οχήματα της Waymo εισήλθαν σε ενεργή ζώνη αποκλεισμού λόγω κατασκευαστικών εργασιών» στην ευρύτερη περιοχή του κόλπου του Σαν Φρανσίσκο, όπως δήλωσε εκπρόσωπος της υπηρεσίας.

«Η λειτουργία των αυτόνομων οχημάτων της Waymo στους αυτοκινητοδρόμους συνιστά άμεσο κίνδυνο για τη δημόσια ασφάλεια, λόγω των επαναλαμβανόμενων περιστατικών εισόδου τους σε ενεργές ζώνες έργων, όπου βρίσκονται εργαζόμενοι, οχήματα και εξοπλισμός», ανέφερε ο εκπρόσωπος.

Πρόσθεσε ότι οι περιορισμοί «θα παραμείνουν σε ισχύ έως ότου η Waymo αποδείξει ότι έχει λάβει αποτελεσματικά διορθωτικά μέτρα».

Από την πλευρά της, η εταιρεία υπογράμμισε ότι το περιστατικό με τη ζώνη έργων δεν προκάλεσε τραυματισμούς ή συγκρούσεις.