Με συνδυαστική ισχύ 270 ίππων, ηλεκτρονικά ελεγχόμενη τετρακίνηση και ηλεκτρική αυτονομία έως 81 χιλιόμετρα στην πόλη, συνδυάζει τις γρήγορες επιδόσεις με τη δυνατότητα καθημερινών μετακινήσεων χωρίς χρήση του βενζινοκινητήρα.

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