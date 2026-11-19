Η νέα Alfa Romeo Tonale Q4 PHEV των 270 ίππων στην Ελλάδα – Πόσο κοστίζει
Η γκάμα της νέας Alfa Romeo Tonale διευρύνεται με την Q4 PHEV, την κορυφαία plug-in υβριδική έκδοσή της.
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Με συνδυαστική ισχύ 270 ίππων, ηλεκτρονικά ελεγχόμενη τετρακίνηση και ηλεκτρική αυτονομία έως 81 χιλιόμετρα στην πόλη, συνδυάζει τις γρήγορες επιδόσεις με τη δυνατότητα καθημερινών μετακινήσεων χωρίς χρήση του βενζινοκινητήρα.
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Η νέα Alfa Romeo Tonale Q4 PHEV των 270 ίππων στην Ελλάδα – Πόσο κοστίζει
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