Τι θα κάναμε αν για τρεις, τουλάχιστον, ημέρες δεν είχαμε ρεύμα, πρόσβαση σε πόσιμο νερό ή τη δυνατότητα να προμηθευτούμε τα απαραίτητα; Και τι θα έπρεπε να πάρουμε μαζί μας εάν χρειαζόταν να εγκαταλείψουμε το σπίτι μας; Η ευρωπαϊκή σύσταση για προετοιμασία των νοικοκυριών ώστε να μπορούν να καλύψουν τις βασικές ανάγκες τους για τουλάχιστον 72 ώρες έφερε αυτά τα ερωτήματα στο προσκήνιο, μαζί με τον προβληματισμό για το πόσο έτοιμοι είμαστε να αντιμετωπίσουμε μια σοβαρή διακοπή της καθημερινότητας.

Η πρωτοβουλία εντάσσεται στην ευρωπαϊκή στρατηγική ετοιμότητας για διαφορετικές κρίσεις, φυσικές ή ανθρωπογενείς. Στόχος είναι τα νοικοκυριά να διαθέτουν μια στοιχειώδη αυτονομία τις πρώτες κρίσιμες ημέρες, ώστε οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης να μπορούν να δώσουν προτεραιότητα σε εκείνους που κινδυνεύουν περισσότερο.

Πώς μεταφράζεται, όμως, αυτή η σύσταση στην πράξη; Τι χρειάζεται πραγματικά ένα σακίδιο έκτακτης ανάγκης, ποια είδη προορίζονται για παραμονή στο σπίτι και τι αλλάζει εάν χρειαστεί να βρεθούμε για αρκετές ημέρες στην ύπαιθρο;

Το Newsbomb συνάντησε τον Λάμπρο Φώη, ο οποίος έχει υπηρετήσει στα ΟΥΚ και δραστηριοποιείται στον χώρο του εξοπλισμού επιβίωσης μέσω του OYK SHOP.

Στο βίντεο του ρεπορτάζ παρουσιάζει, ένα προς ένα, τα είδη που προτείνει και εξηγεί τη χρησιμότητά τους: από τρόφιμα μακράς διάρκειας, αποθηκευμένο νερό και μέσα επεξεργασίας νερού μέχρι φακούς, ραδιόφωνο έκτακτης ανάγκης και κιτ πρώτων βοηθειών.

Η παρουσίαση ξεκινά από την κάλυψη των βασικών αναγκών σε αστικό περιβάλλον και φτάνει στον πρόσθετο εξοπλισμό για ενδεχόμενη απομάκρυνση από την κατοικία: σκηνή, υπνόσακο, υπόστρωμα και κατάλληλα ατομικά είδη, ανάλογα με την εποχή και τις συνθήκες.

«Σίγουρα η καλή προετοιμασία είναι πολύ βασική», τονίζει. Παράλληλα, επισημαίνει ότι η επιβίωση στην ύπαιθρο είναι ένα εξειδικευμένο αντικείμενο που χρειάζεται γνώσεις: το ζητούμενο δεν είναι απλώς να γεμίσουμε ένα σακίδιο, αλλά να γνωρίζουμε τι μεταφέρουμε, γιατί το χρειαζόμαστε και πώς χρησιμοποιείται.

Δείτε στο βίντεο τι προτείνει για την οργάνωση ενός κιτ 72 ωρών, και πώς διαμορφώνεται ο εξοπλισμός όταν η ανάγκη παραμονής εκτός σπιτιού παρατείνεται:

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