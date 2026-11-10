Πακέτο επιβίωσης 72 ωρών: Αυτά πρέπει να περιλαμβάνει - Αποκαλυπτικό έγγραφο της ΕΕ

Snapshot Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή καλεί τους πολίτες των κρατών μελών να είναι αυτοδύναμοι για 72 ώρες σε περίπτωση κρίσης, μέσω της δημιουργίας τσάντας έκτακτης ανάγκης με βασικά είδη επιβίωσης.

Το εγχειρίδιο της ΕΕ περιλαμβάνει προμήθειες νερού, κονσερβοποιημένων τροφίμων, φακούς, μετρητές, φάρμακα, είδη υγιεινής και power bank, ενώ συνιστά και προετοιμασία για τα κατοικίδια και εύρεση «συντρόφου ετοιμότητας».

Η Στρατηγική Ετοιμότητας της ΕΕ καλύπτει φυσικές και ανθρωπογενείς απειλές, συμπεριλαμβανομένων υβριδικών και κυβερνο-απειλών, με στόχο την ενίσχυση της ανθεκτικότητας σε τοπικό και ευρωπαϊκό επίπεδο.

Παρόμοια εθνικά σχέδια έκτακτης ανάγκης εφαρμόζονται στο Ηνωμένο Βασίλειο, τη Γαλλία, τις ΗΠΑ, την Ολλανδία και τη Σουηδία, τα οποία εστιάζουν σε προμήθειες 72 ωρών και σε μέτρα για διακοπές ρεύματος, κυβερνοεπιθέσεις και άλλες κρίσεις.

Η ΕΕ έχει ξεκινήσει ενημερωτική εκστρατεία για την προετοιμασία των πολιτών, με έμφαση στην αποθήκευση τροφίμων που δεν απαιτούν πολύ νερό ή θέρμανση και στη διαθεσιμότητα μετρητών για βασικές ανάγκες. Snapshot powered by AI

Προ ημερών η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κάλεσε τους πολίτες των κρατών μελών να είναι σε θέση να επιβιώσουν αυτόνομα για 72 ώρες χωρίς κρατική βοήθεια σε περίπτωση κρίσης.

Στο επίκεντρο αυτού του σχεδιασμού βρίσκεται η δημιουργία μιας «τσάντας έκτακτης ανάγκης», η οποία θα εξασφαλίζει αυτάρκεια μέχρι να αποκατασταθεί η πρόσβαση σε βασικές υπηρεσίες.

Αυτό το έγγραφο πλέον έχει δει το φως της δημοσιότητας σύμφωνα με ιταλικά δημοσιεύματα. Πρόκειται για ένα εγχειρίδιο με (μη δεσμευτικές) οδηγίες για την επιβίωση τριών ημερών σε περίπτωση κλιματικής, τεχνολογικής ή γεωπολιτικής κρίσης. Με προμήθειες νερού, κονσερβοποιημένων τροφίμων, φακών και μετρητών.

Το σχέδιο έκτακτης ανάγκης της ΕΕ για τους πολίτες

Το έγγραφο που περιέχει το σχέδιο έκτακτης ανάγκης της ΕΕ για τους πολίτες έφτασε στην ιταλική κυβέρνηση τις τελευταίες ημέρες και η Il Messaggero εξηγεί ότι οι Βρυξέλλες καλούν έτσι τις κυβερνήσεις να παράσχουν στους πολίτες τα εργαλεία για να αντισταθούν για 72 ώρες.

Η Hadja Lahbib, Ευρωπαία Επίτροπος για την Ισότητα, την Ετοιμότητα και τη Διαχείριση Κρίσεων υπογράφει το εγχειρίδιο που έστειλε ο Ιταλός υπουργός Ευρωπαϊκών Υποθέσεων Tommaso Foti στην Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων της Βουλής των Αντιπροσώπων την περασμένη εβδομάδα.

Οι οδηγίες δεν είναι δεσμευτικές. Και το ευρωπαϊκό εγχειρίδιο δημιουργήθηκε πριν από τις επιθέσεις σε ψυγεία σούπερ μάρκετ και τους φόβους για βόμβες σε αεροπλάνα.

Η Στρατηγική για την Ένωση Ετοιμότητας

Η Στρατηγική Ετοιμότητας της ΕΕ δημοσιεύθηκε τον Μάρτιο του 2025, η οποία «καλύπτει τόσο τις φυσικές όσο και τις ανθρωπογενείς απειλές, συμπεριλαμβανομένων των υβριδικών, κυβερνο-απειλών και στρατιωτικών κρίσεων» και «αφορά σε τοπικό, περιφερειακό, εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο, καθώς και τον ιδιωτικό τομέα και τους πολίτες». Η κύρια εστίαση είναι στις φυσικές καταστροφές. Ωστόσο, η Lahbib δεν αποκλείει άλλες καταστάσεις έκτακτης ανάγκης: «Η Ευρωπαϊκή Ένωση αντιμετωπίζει ένα ολοένα και πιο περίπλοκο τοπίο κινδύνων, που ορίζεται από νέα γεωπολιτικά ρήγματα, κλιματική αλλαγή, ραγδαία τεχνολογική καινοτομία και πιέσεις στην ανθεκτικότητα των δημοκρατών και την κοινωνική συνοχή», αναφέρεται.

Ενημερωτική εκστρατεία

Η ΕΕ ξεκινά ήδη με μια ενημερωτική εκστρατεία, για την οποία προτείνει να υλοποιηθεί μέσω διαφήμισης, σχολικών συναντήσεων και άλλων μεθόδων προβολής. Οι ειδικοί τονίζουν την προμήθεια τροφίμων ως πρωταρχική ανάγκη. Τα τρόφιμα πρέπει να μπορούν να αποθηκεύονται σε θερμοκρασία δωματίου και να απαιτούν λίγο νερό για την προετοιμασία τους και καθόλου θέρμανση. Με λίγα λόγια, πρέπει να είναι «βρώσιμα με ελάχιστη ή καθόλου προετοιμασία».

Στη συνέχεια, συνιστάται η χρήση νερού: «Μόνο για πόση, βασικό μαγείρεμα και υγιεινή».

Στη συνέχεια, υπάρχουν «φάρμακα και είδη πρώτων βοηθειών, είδη προσωπικής υγιεινής, συμπεριλαμβανομένης της εκπαίδευσης όσον αφορά τουαλέτα και λύσεων διαχείρισης αποβλήτων». Η ΕΕ συνιστά επίσης την κατοχή μετρητών, «συμπεριλαμβανομένων μικρών χαρτονομισμάτων και κερμάτων για βασικές οικιακές αγορές».

Το σακίδιο πλάτης, οι φακοί, τα power bank

Απαιτούνται επίσης ένα σακίδιο πλάτης με φακούς και ένα power bank για κινητά τηλέφωνα . Συνιστώνται ακόμη και παλαιότερα μοντέλα, καθώς τα smartphones θα μπορούσαν να γίνουν στόχος επιθέσεων. Η ΕΕ ζητά επίσης τα κατοικίδια ζώα να είναι «προετοιμασμένα». Τέλος, αν η δεν υπάρχει οικογένεια η ΕΕ συνιστά στους πολίτες να αναητήσουν έναν «σύντροφο ετοιμότητας».

Άλλα σχέδια έκτακτη ανάγκης

Η Corriere della Sera συνοψίζει, αντίθετα, άλλα εθνικά σχέδια έκτακτης ανάγκης. Ξεκινώντας με το βρετανικό σχέδιο Be Ready, το οποίο απαιτεί προετοιμασία για τρεις ημέρες «χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα, νερό ή τηλεφωνικές συνδέσεις». Το Γραφείο του Υπουργικού Συμβουλίου προτρέπει τις οικογένειες να προετοιμάσουν προμήθειες 72 ωρών, σε περίπτωση που μια επίθεση σε υποδομές δυσχεράνει την παραλαβή βοήθειας. Η λίστα περιλαμβάνει 9 λίτρα νερό ανά άτομο, άψητο φαγητό, έναν φακό, ένα ραδιόφωνο με μπαταρία ή δυναμό, φάρμακα και ένα power bank, επίσης χρήσιμο για συμβατές ιατρικές συσκευές. Η βρετανική κυβέρνηση συνιστά επίσης να έχετε μαζί σας μετρητά για την αντιμετώπιση τυχόν διακοπών στις ηλεκτρονικές πληρωμές και τα ΑΤΜ. Το Μητρώο Υπηρεσιών Προτεραιότητας , το οποίο επιτρέπει στις εταιρείες ενέργειας και ύδρευσης να εντοπίζουν όσους έχουν τη μεγαλύτερη ανάγκη βοήθειας.

Ηνωμένο Βασίλειο: Εξαντλήθηκαν τα κιτ επιβίωσης μετά από κυβερνητική προειδοποίηση

«Μέσα σε είκοσι τέσσερις ώρες από την ανακοίνωση της κυβέρνησης, λάβαμε τον ίδιο αριθμό παραγγελιών που λαμβάνουμε συνήθως σε έναν ολόκληρο μήνα. Οι πωλήσεις μόνο των ασυρμάτων έκτακτης ανάγκης αυξήθηκαν πρακτικά δεκαπλάσια. Νόμιζα ότι το τηλέφωνο είχε χαλάσει, ως στόχος επίθεσης από χάκερ, λόγω του αριθμού των ειδοποιήσεων που ακολούθησαν τις ηλεκτρονικές παραγγελίες», δήλωσε στον Alessandro Allocca της ADN ο Joshua John Pringle , συνιδρυτής της Sgt Prepper Shop Limited, μιας βρετανικής εταιρείας που ειδικεύεται σε κιτ επιβίωσης και οικιακής αυτάρκειας.

Τι γίνεται στην Γαλλία

Η Γαλλία, από την άλλη πλευρά, έχει το σχέδιο Tous Responsables , το οποίο δημοσιεύθηκε το 2025 και ενημερώθηκε το 2026. Το κιτ 72 ωρών πρέπει επίσης να λαμβάνει υπόψη τις διακοπές ρεύματος. Τα προτεινόμενα είδη περιλαμβάνουν: ένα ραδιόφωνο με μπαταρία, έξι λίτρα νερό ανά άτομο, φάρμακα και αντίγραφα συνταγών, μετρητά σε περίπτωση που τα ΑΤΜ δεν λειτουργούν και ένα εφεδρικό σετ κλειδιών σπιτιού. Οι νομάρχες θα συντονίζουν τις επιχειρήσεις διάσωσης και τις εκκενώσεις.

Το σχέδιο των ΗΠΑ

Το σχέδιο των ΗΠΑ ξεκινά με το «Fortress America», ένα πρόγραμμα που έχει σχεδιαστεί για να διατηρεί επιχειρησιακές βάσεις ακόμη και αν μια κυβερνοεπίθεση ή δολιοφθορά θέσει εκτός λειτουργίας το πολιτικό δίκτυο ηλεκτρικής ενέργειας.

Έχει πέντε πυλώνες: ενεργειακή ανεξαρτησία, ασφάλεια των βιομηχανικών και εφοδιαστικών αλυσίδων, στρατηγικά αποθέματα καυσίμων, πυρομαχικών και φαρμάκων, φυσική και κυβερνοπροστασία των εγκαταστάσεων και, τέλος, ασφάλεια των δορυφορικών και ραδιοεπικοινωνιών.

Η ολλανδική «Ντενκ βουρούιτ»

Η εκστρατεία «Denk vooruit» της ολλανδικής κυβέρνησης περιγράφει πολλά σενάρια, συμπεριλαμβανομένης μιας κυβερνοεπίθεσης σε τράπεζες που θα μπορούσε να μπλοκάρει πιστωτικές και χρεωστικές κάρτες. Περιλαμβάνει επίσης δολιοφθορά στο δίκτυο ηλεκτρικής ενέργειας, στις τηλεπικοινωνίες και στις ψηφιακές υποδομές. Μεταξύ Νοεμβρίου 2025 και Ιανουαρίου 2026, πάνω από 8,5 εκατομμύρια οικογένειες έλαβαν ένα φυλλάδιο για να προετοιμαστούν για 72 ώρες χωρίς βασικές υπηρεσίες . Όσον αφορά τα χρήματα, να έχετε διαθέσιμα 70 ευρώ σε μετρητά ανά ενήλικα και 30 ευρώ ανά παιδί, κατά προτίμηση σε μικρά χαρτονομίσματα και κέρματα. Χρειάζονται επίσης τρία λίτρα νερό ανά άτομο την ημέρα, φαγητό, ένα ραδιόφωνο και ένα power bank. Το εγχειρίδιο ενθαρρύνει την προετοιμασία ενός οικογενειακού σχεδίου και τον συντονισμό με τους γείτονες.

Παρόμοια κατάσταση στη Σουηδία

Τέλος, η Σουηδία. Το εγχειρίδιο «Σε περίπτωση κρίσης ή πολέμου», που διανεμήθηκε τον Νοέμβριο του 2024 σε πάνω από 5 εκατομμύρια σουηδικές οικογένειες, ασχολείται με δολιοφθορές, κυβερνοεπιθέσεις, παραπληροφόρηση και στρατιωτικές συγκρούσεις, καθώς και ακραία καιρικά φαινόμενα. Ζητά επίσης από τους ανθρώπους να εφοδιαστούν με τρόφιμα, νερό, φάρμακα και ραδιόφωνα που λειτουργούν με μπαταρίες. Και μετά υπάρχουν και τα μετρητά: συνιστάται να έχετε 1.000 κορώνες (περίπου 90 ευρώ) σε μετρητά ανά ενήλικα στο σπίτι, μαζί με διάφορες μεθόδους πληρωμής. Όσοι βρίσκονται σε συνεχή θεραπεία θα πρέπει να έχουν ένα μηνιαίο απόθεμα φαρμάκων.

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