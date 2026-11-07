Πακέτο επιβίωσης 72 ωρών: Γιατί ειδικός υποστηρίζει ότι ενδέχεται να μην είναι αρκετό

Snapshot Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή καλεί τους πολίτες να είναι αυτάρκεις για 72 ώρες χωρίς κρατική βοήθεια σε περίπτωση κρίσης.

Ειδικός από το Ηνωμένο Βασίλειο προτείνει αποθήκευση προμηθειών για τουλάχιστον 14 ημέρες, καθώς η βοήθεια μπορεί να καθυστερήσει σε σοβαρές καταστάσεις.

Η εκστρατεία «Be Ready» στο Ηνωμένο Βασίλειο συμβουλεύει προετοιμασία ειδών πρώτης ανάγκης για 72 ώρες λόγω κινδύνων από κλιματικές και κυβερνοεπιθέσεις.

Η Ιαπωνία και η Ταϊλάνδη συστήνουν αποθήκευση ειδών πρώτης ανάγκης για 3 έως 7 ημέρες, εστιάζοντας στην αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών και διακοπών υποδομών.

Το πακέτο επιβίωσης πρέπει να περιλαμβάνει νερό, τρόφιμα, φάρμακα, φακό, ραδιόφωνο, φερμουάρ, μάσκα και άλλα βασικά είδη για την αυτοσυντήρηση. Snapshot powered by AI

Προ ημερών η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κάλεσε τους πολίτες να είναι σε θέση να επιβιώσουν αυτόνομα για 72 ώρες χωρίς κρατική βοήθεια σε περίπτωση κρίσης.

Στο επίκεντρο αυτού του σχεδιασμού βρίσκεται η δημιουργία μιας «τσάντας έκτακτης ανάγκης», η οποία θα εξασφαλίζει αυτάρκεια μέχρι να αποκατασταθεί η πρόσβαση σε βασικές υπηρεσίες.

Ενώ οι κυβερνήσεις ορισμένων χωρών συνιστούν στους πολίτες να προετοιμάσουν είδη πρώτης ανάγκης που να επαρκούν για τουλάχιστον 3 ημέρες, προκειμένου να ανταποκριθούν σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης, ένας εμπειρογνώμονας σε θέματα καταστροφών στο Ηνωμένο Βασίλειο πιστεύει ότι οι οικογένειες θα πρέπει να αποθηκεύουν προμήθειες για τουλάχιστον 2 εβδομάδες, εφόσον το επιτρέπουν οι συνθήκες.

Ο καθηγητής Ilan Kelman, ειδικός σε θέματα καταστροφών και κλίματος στο University College London (UCL), δήλωσε ότι η κυβερνητική βοήθεια ενδέχεται να αργήσει να φτάσει στους πολίτες σε περίπτωση εκτεταμένων διακοπών ρεύματος, τρομοκρατικών επιθέσεων ή πυρηνικών καταστάσεων έκτακτης ανάγκης.

Σύμφωνα με τον ίδιο, η αποθήκευση βασικών ειδών για 14 ημέρες θα βοηθήσει τις οικογένειες να αντιμετωπίσουν περισσότερες μορφές κρίσεων σε σύγκριση με την προετοιμασία μόνο για 3 ημέρες. Η σύσταση αυτή βασίζεται στις οδηγίες του Αμερικανικού Ερυθρού Σταυρού, της κυβέρνησης της Νέας Νότιας Ουαλίας (Αυστραλία) και της Υπηρεσίας Διαχείρισης Έκτακτων Αναγκών της Ουάσιγκτον (ΗΠΑ).

Η εκστρατεία «Be Ready»

Στο Ηνωμένο Βασίλειο, η κυβέρνηση ξεκίνησε στις 22 Οκτωβρίου την εκστρατεία «Be Ready», συμβουλεύοντας κάθε νοικοκυριό να προετοιμάσει επαρκή ποσότητα ειδών πρώτης ανάγκης για τουλάχιστον 72 ώρες. Η εκστρατεία στοχεύει να βοηθήσει τους πολίτες να ανταποκριθούν σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης μεγάλης κλίμακας που προκαλούνται από κλιματικές κρίσεις ή κυβερνοεπιθέσεις από εχθρικές χώρες.

Εν τω μεταξύ, η Ιαπωνία ενισχύει τις προετοιμασίες για την αντιμετώπιση καταστροφών. Ο υπουργός Διαχείρισης Καταστροφών Γκόσι Χοσόνο συνιστά στους πολίτες να αποθηκεύουν τρόφιμα, πόσιμο νερό και είδη υγιεινής για τουλάχιστον 3 ημέρες, κατά προτίμηση για μία εβδομάδα. Στις 2 Νοεμβρίου, η Εθνική Υπηρεσία Διαχείρισης Καταστροφών εξέδωσε επίσης έκτακτη έκκληση για την προώθηση της πρόληψης και του ελέγχου των καταστροφών. Η Ιαπωνία εστιάζει στην αντιμετώπιση του κινδύνου μεγάλων σεισμών στην Τάφρο Νανκάι, σεισμών κάτω από την πρωτεύουσα, σεισμών κοντά στην Τάφρο Κουρίλ και στην Τάφρο της Ιαπωνίας, καθώς και της πιθανότητας έκρηξης του όρους Φούτζι. Αυτές οι καταστροφές θα μπορούσαν να καταστρέψουν τις υποδομές, να διακόψουν τις επικοινωνίες και να παρεμποδίσουν τις επιχειρήσεις διάσωσης και παροχής βοήθειας.

Στην Ταϊλάνδη, στις 2 Νοεμβρίου, το Τμήμα Πρόληψης και Μετριασμού Καταστροφών (DDPM) του Υπουργείου Εσωτερικών συνέστησε επίσης στις οικογένειες να ετοιμάσουν τσάντες έκτακτης ανάγκης που να περιλαμβάνουν τρόφιμα, πόσιμο νερό, φάρμακα και είδη πρώτης ανάγκης επαρκή για τις πρώτες 72 ώρες μετά το συμβάν. Πρόκειται για μια περίοδο κατά την οποία οι άνθρωποι ενδέχεται να πρέπει να φροντίσουν οι ίδιοι τον εαυτό τους, ενώ οι αρμόδιες δυνάμεις αναλαμβάνουν την παροχή βοήθειας.

Τι πρέπει να περιλαμβάνει το πακέτο

Τα απαραίτητα είδη που συνιστώνται περιλαμβάνουν 3 λίτρα πόσιμου νερού ανά άτομο ανά ημέρα, ξηρά και κονσερβοποιημένα τρόφιμα, αποστειρωμένο γάλα, τροφές πλούσιες σε ενέργεια, μετρητά, κουτί πρώτων βοηθειών, φακό, εφεδρική μπαταρία, ραδιόφωνο, φορτιστή τηλεφώνου, χαρτί υγείας, φάρμακα, μάσκα, αδιάβροχο και υπνόσακο.

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