Πακέτο επιβίωσης 72 ωρών: Γιατί ειδικός υποστηρίζει ότι ενδέχεται να μην είναι αρκετό

Oι οικογένειες θα πρέπει να αποθηκεύουν προμήθειες για τουλάχιστον 2 εβδομάδες, εφόσον το επιτρέπουν οι συνθήκες

Μάνος Χατζηγιάννης

Πακέτο επιβίωσης 72 ωρών: Γιατί ειδικός υποστηρίζει ότι ενδέχεται να μην είναι αρκετό
ΚΟΣΜΟΣ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή καλεί τους πολίτες να είναι αυτάρκεις για 72 ώρες χωρίς κρατική βοήθεια σε περίπτωση κρίσης.
  • Ειδικός από το Ηνωμένο Βασίλειο προτείνει αποθήκευση προμηθειών για τουλάχιστον 14 ημέρες, καθώς η βοήθεια μπορεί να καθυστερήσει σε σοβαρές καταστάσεις.
  • Η εκστρατεία «Be Ready» στο Ηνωμένο Βασίλειο συμβουλεύει προετοιμασία ειδών πρώτης ανάγκης για 72 ώρες λόγω κινδύνων από κλιματικές και κυβερνοεπιθέσεις.
  • Η Ιαπωνία και η Ταϊλάνδη συστήνουν αποθήκευση ειδών πρώτης ανάγκης για 3 έως 7 ημέρες, εστιάζοντας στην αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών και διακοπών υποδομών.
  • Το πακέτο επιβίωσης πρέπει να περιλαμβάνει νερό, τρόφιμα, φάρμακα, φακό, ραδιόφωνο, φερμουάρ, μάσκα και άλλα βασικά είδη για την αυτοσυντήρηση.
Snapshot powered by AI

Προ ημερών η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κάλεσε τους πολίτες να είναι σε θέση να επιβιώσουν αυτόνομα για 72 ώρες χωρίς κρατική βοήθεια σε περίπτωση κρίσης.

Στο επίκεντρο αυτού του σχεδιασμού βρίσκεται η δημιουργία μιας «τσάντας έκτακτης ανάγκης», η οποία θα εξασφαλίζει αυτάρκεια μέχρι να αποκατασταθεί η πρόσβαση σε βασικές υπηρεσίες.

Ενώ οι κυβερνήσεις ορισμένων χωρών συνιστούν στους πολίτες να προετοιμάσουν είδη πρώτης ανάγκης που να επαρκούν για τουλάχιστον 3 ημέρες, προκειμένου να ανταποκριθούν σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης, ένας εμπειρογνώμονας σε θέματα καταστροφών στο Ηνωμένο Βασίλειο πιστεύει ότι οι οικογένειες θα πρέπει να αποθηκεύουν προμήθειες για τουλάχιστον 2 εβδομάδες, εφόσον το επιτρέπουν οι συνθήκες.

Ο καθηγητής Ilan Kelman, ειδικός σε θέματα καταστροφών και κλίματος στο University College London (UCL), δήλωσε ότι η κυβερνητική βοήθεια ενδέχεται να αργήσει να φτάσει στους πολίτες σε περίπτωση εκτεταμένων διακοπών ρεύματος, τρομοκρατικών επιθέσεων ή πυρηνικών καταστάσεων έκτακτης ανάγκης.

Σύμφωνα με τον ίδιο, η αποθήκευση βασικών ειδών για 14 ημέρες θα βοηθήσει τις οικογένειες να αντιμετωπίσουν περισσότερες μορφές κρίσεων σε σύγκριση με την προετοιμασία μόνο για 3 ημέρες. Η σύσταση αυτή βασίζεται στις οδηγίες του Αμερικανικού Ερυθρού Σταυρού, της κυβέρνησης της Νέας Νότιας Ουαλίας (Αυστραλία) και της Υπηρεσίας Διαχείρισης Έκτακτων Αναγκών της Ουάσιγκτον (ΗΠΑ).

Η εκστρατεία «Be Ready»

Στο Ηνωμένο Βασίλειο, η κυβέρνηση ξεκίνησε στις 22 Οκτωβρίου την εκστρατεία «Be Ready», συμβουλεύοντας κάθε νοικοκυριό να προετοιμάσει επαρκή ποσότητα ειδών πρώτης ανάγκης για τουλάχιστον 72 ώρες. Η εκστρατεία στοχεύει να βοηθήσει τους πολίτες να ανταποκριθούν σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης μεγάλης κλίμακας που προκαλούνται από κλιματικές κρίσεις ή κυβερνοεπιθέσεις από εχθρικές χώρες.

Εν τω μεταξύ, η Ιαπωνία ενισχύει τις προετοιμασίες για την αντιμετώπιση καταστροφών. Ο υπουργός Διαχείρισης Καταστροφών Γκόσι Χοσόνο συνιστά στους πολίτες να αποθηκεύουν τρόφιμα, πόσιμο νερό και είδη υγιεινής για τουλάχιστον 3 ημέρες, κατά προτίμηση για μία εβδομάδα. Στις 2 Νοεμβρίου, η Εθνική Υπηρεσία Διαχείρισης Καταστροφών εξέδωσε επίσης έκτακτη έκκληση για την προώθηση της πρόληψης και του ελέγχου των καταστροφών. Η Ιαπωνία εστιάζει στην αντιμετώπιση του κινδύνου μεγάλων σεισμών στην Τάφρο Νανκάι, σεισμών κάτω από την πρωτεύουσα, σεισμών κοντά στην Τάφρο Κουρίλ και στην Τάφρο της Ιαπωνίας, καθώς και της πιθανότητας έκρηξης του όρους Φούτζι. Αυτές οι καταστροφές θα μπορούσαν να καταστρέψουν τις υποδομές, να διακόψουν τις επικοινωνίες και να παρεμποδίσουν τις επιχειρήσεις διάσωσης και παροχής βοήθειας.

Στην Ταϊλάνδη, στις 2 Νοεμβρίου, το Τμήμα Πρόληψης και Μετριασμού Καταστροφών (DDPM) του Υπουργείου Εσωτερικών συνέστησε επίσης στις οικογένειες να ετοιμάσουν τσάντες έκτακτης ανάγκης που να περιλαμβάνουν τρόφιμα, πόσιμο νερό, φάρμακα και είδη πρώτης ανάγκης επαρκή για τις πρώτες 72 ώρες μετά το συμβάν. Πρόκειται για μια περίοδο κατά την οποία οι άνθρωποι ενδέχεται να πρέπει να φροντίσουν οι ίδιοι τον εαυτό τους, ενώ οι αρμόδιες δυνάμεις αναλαμβάνουν την παροχή βοήθειας.

Τι πρέπει να περιλαμβάνει το πακέτο

Τα απαραίτητα είδη που συνιστώνται περιλαμβάνουν 3 λίτρα πόσιμου νερού ανά άτομο ανά ημέρα, ξηρά και κονσερβοποιημένα τρόφιμα, αποστειρωμένο γάλα, τροφές πλούσιες σε ενέργεια, μετρητά, κουτί πρώτων βοηθειών, φακό, εφεδρική μπαταρία, ραδιόφωνο, φορτιστή τηλεφώνου, χαρτί υγείας, φάρμακα, μάσκα, αδιάβροχο και υπνόσακο.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
07:35ΚΟΣΜΟΣ

Πώς ο Τραμπ μπορεί να γίνει... Ρούζβελτ: Η απειλή του βέτο και οι υπερεξουσίες του Κογκρέσου που ελέγχεται από τους Δημοκρατικούς

07:25ΚΑΙΡΟΣ

O καιρός στο Newsbomb από τον Θοδωρή Κολυδά - Η πρόγνωση για το Σάββατο 7 Νοεμβρίου

07:15ΚΟΣΜΟΣ

Τούρκος απόστρατος για NAVTEX: «Η Ελλάδα παίζει με την φωτιά και παρασύρει και τη Γαλλία» - Ζητάει σύγκρουση, ενώ προειδοποιεί και την κυβέρνηση Ερντογάν

07:05ΕΛΛΑΔΑ

Νέο πεδίο δράσης για επιτήδειους: Πώς ξεγέλασαν φοιτητή μέσα στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς με μεταφορά χρημάτων μέσω «IRIS»

06:55ΕΛΛΑΔΑ

Μαραθώνιος Αθήνας 2026: Πού κλείνουν δρόμοι, ποιες είναι οι αλλαγές στα μέσα μεταφοράς για δύο μέρες

06:45ΕΛΛΑΔΑ

Σέρρες - Δολοφονία Χατζίδη: Οι άγνωστοι διάλογοι του 36χρονου γιου με τη Νικολούλη πριν τη σύλληψη για τον φόνο του πατέρα του

06:35ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Σε τεντωμένο σχοινί οι ισορροπίες στην Ανατολική Μεσόγειο – Θρίλερ για γερά νεύρα η μάχη Αθήνας και Άγκυρας για το καλώδιο - Διπλωματικός γρίφος η στάση  της Γαλλίας

06:25ΚΟΣΜΟΣ

Πακέτο επιβίωσης 72 ωρών: Γιατί ειδικός υποστηρίζει ότι ενδέχεται να μην είναι αρκετό... όταν έρθει η ώρα - Τι πρέπει να περιλαμβάνει

06:15ΕΘΝΙΚΑ

Ώρα μηδέν για το καλώδιο: Ο κύβος ερρίφθη -Το Abeille Marengo έτοιμο να λύσει κάβους από το Ηράκλειο

06:00ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 7 Νοεμβρίου: Τα σπάνια ονόματα που γιορτάζουν σήμερα

05:45ΕΛΛΑΔΑ

Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα 7 Νοεμβρίου

05:26ΚΟΣΜΟΣ

Αϊτή: Νεκρός ο αρχηγός συμμορίας Ματίας Σεντίλ – «Ένας λιγότερος», το μήνυμα του πρωθυπουργού

05:05ΚΟΣΜΟΣ

Κίεβο: Νέα επίθεση της Ρωσίας με βαλλιστικούς πυραύλους – Ζημιές σε πολυκατοικίες από συντρίμμια

04:38ΚΟΣΜΟΣ

Παραγουάη: Πρόεδρος ορκίσθηκε ο Πέδρο Αγιάνα - Υπόσχεται να «μην αφήσει μόνα» τα θύματα του «χρηματοοικονομικού χάους»

04:08ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Δίνουν $20 εκατομμύρια δολάρια αμοιβή για πληροφορίες για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν

03:40ΚΟΣΜΟΣ

Βραζιλία: Τέσσερις τραυματίες στην κατάρρευση 4ώροφου εμπορικού κτιρίου στη Σάου Πάουλου

03:12ΚΟΣΜΟΣ

Παραγουάη: Καθαιρέθηκε ο πρόδρος Πένια μετά την τραπεζική κρίση

02:46ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

E-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ: Ο οδικός χάρτης των πληρωμών ως τις 13 Νοεμβρίου

02:18ΚΟΣΜΟΣ

Κατάρ: Κατηγορηματική διάψευση – «Ψευδείς και παραπλανητικές οι πληροφορίες για ναυάγιο στις διαπραγματεύσεις μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν»

01:50ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Fitch: Επιβεβαίωσε το αξιόχρεο της Ελλάδας στη βαθμίδα ΒΒΒ με σταθερές προοπτικές

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
06:25ΚΟΣΜΟΣ

Πακέτο επιβίωσης 72 ωρών: Γιατί ειδικός υποστηρίζει ότι ενδέχεται να μην είναι αρκετό... όταν έρθει η ώρα - Τι πρέπει να περιλαμβάνει

06:45ΕΛΛΑΔΑ

Σέρρες - Δολοφονία Χατζίδη: Οι άγνωστοι διάλογοι του 36χρονου γιου με τη Νικολούλη πριν τη σύλληψη για τον φόνο του πατέρα του

06:00ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 7 Νοεμβρίου: Τα σπάνια ονόματα που γιορτάζουν σήμερα

07:05ΕΛΛΑΔΑ

Νέο πεδίο δράσης για επιτήδειους: Πώς ξεγέλασαν φοιτητή μέσα στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς με μεταφορά χρημάτων μέσω «IRIS»

20:35LIFESTYLE

Tο Σόι σου: Νέες περιπέτειες για Χαμπέους και Τριαντάφυλλους – Ένας χωρισμός και μία άφιξη φέρνουν αναστάτωση 

07:38ΕΛΛΑΔΑ

Κώστας Φιρινίδης: Γιατί εμφανίστηκε με μώλωπες και σπασμένη γνάθο στον ανακριτή - Η φωτό που έστελνε στους γονείς των παιδιών που εξαπατούσε

23:39ΕΛΛΑΔΑ

Νάξος: Βρήκε τέσσερα μικρά φίδια μέσα στο σπίτι της

23:59ΕΛΛΑΔΑ

Πανελλήνια διάκριση για μαθήτρια σε Δημοτικό σχολείο στα Χανιά

06:35ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Σε τεντωμένο σχοινί οι ισορροπίες στην Ανατολική Μεσόγειο – Θρίλερ για γερά νεύρα η μάχη Αθήνας και Άγκυρας για το καλώδιο - Διπλωματικός γρίφος η στάση  της Γαλλίας

21:51ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Eurojackpot 6/11/26: Οι αριθμοί που κερδίζουν σήμερα 44 εκατ. ευρώ

06:15ΕΘΝΙΚΑ

Ώρα μηδέν για το καλώδιο: Ο κύβος ερρίφθη -Το Abeille Marengo έτοιμο να λύσει κάβους από το Ηράκλειο

06:55ΕΛΛΑΔΑ

Μαραθώνιος Αθήνας 2026: Πού κλείνουν δρόμοι, ποιες είναι οι αλλαγές στα μέσα μεταφοράς για δύο μέρες

21:52ΕΛΛΑΔΑ

Μυστήριο με θάνατο βρέφους στη Νέα Φιλαδέλφεια - Τι εξετάζουν οι Αρχές

10:53ΚΑΙΡΟΣ

«Μια χώρα, δύο εποχές»: Έρχονται θερμοκρασίες άνω των 20 βαθμών – Πρόγνωση Μαρουσάκη

07:40ΚΟΣΜΟΣ

Η «γοργόνα» που κορόιδεψε τον κόσμο: Επιστήμονες αποκαλύπτουν την αλήθεια για το αλλόκοτο πλάσμα

21:10ΕΛΛΑΔΑ

Κολωνός: Άνδρας εντοπίστηκε τραυματισμένος από όπλο μέσα σε όχημα - Δύο προσαγωγές

20:47ΚΟΣΜΟΣ

Συναγερμός από Κομισιόν: «Ετοιμάστε τσάντα έκτακτης ανάγκης για να επιβιώσετε μόνοι σας για 72 ώρες» - Έρχεται η «Ημέρα Ετοιμότητας»

15:02ΕΛΛΑΔΑ

Μαραθώνιος Αθήνας 2026: Οδηγός «επιβίωσης»- Όλες οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, ποιοι δρόμοι κλείνουν

18:09ΚΟΣΜΟΣ

Συγκλονιστικές σκηνές στην κηδεία της Ciara Mageaan - Συντετριμμένος ο σύζυγός της κουβαλάει το φέρετρό της, λίγες εβδομάδες μετά τον γάμο τους

07:15ΚΟΣΜΟΣ

Τούρκος απόστρατος για NAVTEX: «Η Ελλάδα παίζει με την φωτιά και παρασύρει και τη Γαλλία» - Ζητάει σύγκρουση, ενώ προειδοποιεί και την κυβέρνηση Ερντογάν

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ