Πακέτο επιβίωσης 72 ωρών: Τι κάνουμε αν κοπεί το ρεύμα, στερέψει το νερό και κοπούν οι επικοινωνίες

Snapshot Το κιτ επιβίωσης 72 ωρών περιλαμβάνει νερό, τρόφιμα μακράς διάρκειας, φάρμακα, φακό, ραδιόφωνο, μπαταρίες, μετρητά και αντίγραφα βασικών εγγράφων για την κάλυψη των βασικών αναγκών σε περίπτωση διακοπής υπηρεσιών.

Η βρετανική καμπάνια «Be Ready» και οι οδηγίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ενθαρρύνουν την προετοιμασία νοικοκυριών για αυτονομία 72 ωρών σε έκτακτες καταστάσεις όπως διακοπές ρεύματος, κυβερνοεπιθέσεις ή φυσικές καταστροφές.

Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός προτείνει συγκεκριμένη λίστα ειδών και συστήνει να υπάρχουν έξι λίτρα πόσιμου νερού ανά άτομο για τρεις ημέρες, ενώ το κόστος για ένα βασικό κιτ κυμαίνεται περίπου μεταξύ 110 και 190 ευρώ για τετραμελή οικογένεια.

Μετά τις πρώτες 72 ώρες ενεργοποιείται ο κρατικός μηχανισμός με υπηρεσίες όπως Πολιτική Προστασία, Πυροσβεστική, ΕΚΑΒ, Αστυνομία και Ερυθρό Σταυρό για την αντιμετώπιση και υποστήριξη των πληγέντων.

Η προετοιμασία περιλαμβάνει επίσης την εκπαίδευση, την ύπαρξη σχεδίου δράσης, την ενημέρωση για σημεία ασφαλείας και την προσαρμογή του κιτ στις ανάγκες κάθε οικογένειας χωρίς να απαιτείται υπερβολική αποθήκευση ή πανικός. Snapshot powered by AI

Η ρήση που χρησιμοποιεί κατά κόρον ο θυμόσοφος λαός μας «των φρονίμων τα παιδιά, πριν πεινάσουν μαγειρεύουν» ταιριάζει γάντι στο νέο... trend που επικρατεί στην Ευρώπη, κι εσχάτως και στη χώρα μας, κι αφορά στο κιτ επιβίωσης 72 ωρών.

Από τη βρετανική καμπάνια «Be Ready» και τις συστάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής μέχρι την οδηγία του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, η προετοιμασία για τρεις ημέρες χωρίς βασικές υπηρεσίες περνάει πλέον στην καθημερινότητα των πολιτών.

Τι πρέπει να περιλαμβάνει το σακίδιο, πόσο κοστίζει, πού μπορούμε να το προμηθευτούμε και κυρίως τι συμβαίνει όταν περάσουν οι πρώτες 72 ώρες;

Ένα σακίδιο με νερό, τρόφιμα μακράς διάρκειας, φάρμακα, φακό, ραδιόφωνο, μπαταρίες, μετρητά και αντίγραφα βασικών εγγράφων. Δεν πρόκειται για εξοπλισμό κατασκήνωσης ούτε για κάποιο ειδικό στρατιωτικό πακέτο. Είναι το λεγόμενο «72-hour emergency kit», το κιτ έκτακτης ανάγκης που καλούνται πλέον να έχουν οργανωμένο στα σπίτια τους οι Ευρωπαίοι πολίτες, ώστε να μπορούν να αντιμετωπίσουν τις πρώτες τρεις ημέρες μιας σοβαρής κρίσης.

Το θέμα επανήλθε δυναμικά στην επικαιρότητα τον Οκτώβριο, όταν η βρετανική κυβέρνηση ξεκίνησε την καμπάνια «Be Ready», προτρέποντας τα νοικοκυριά να διατηρούν στο σπίτι προμήθειες που θα τους επιτρέψουν να ανταπεξέλθουν για 72 ώρες, εφόσον διακοπούν βασικές υπηρεσίες.

Η σύσταση προκάλεσε μεγάλη συζήτηση στη Βρετανία, ενώ καταγράφηκε σημαντική αύξηση του ενδιαφέροντος για προϊόντα επιβίωσης. Ενδεικτικό είναι ότι κατάστημα με είδη προετοιμασίας έκτακτης ανάγκης ανέφερε πως δέχθηκε μέσα στο πρώτο 24ωρο παραγγελίες που αντιστοιχούσαν σε έναν ολόκληρο μήνα. Παράλληλα, υπήρξαν δημοσιεύματα που έθεταν το ερώτημα εάν η συγκεκριμένη προειδοποίηση προκαλεί αδικαιολόγητη ανησυχία στους πολίτες.

Η βρετανική κυβέρνηση, πάντως, επέμεινε ότι δεν ζητά από τους πολίτες να αποθηκεύσουν τεράστιες ποσότητες τροφίμων ή να προετοιμαστούν για το τέλος του κόσμου. Αντίθετα, τους καλεί να κάνουν μικρά και πρακτικά βήματα, ώστε να μην εξαρτώνται απόλυτα από τις υπηρεσίες και τα καταστήματα σε περίπτωση προσωρινής διακοπής της λειτουργίας τους.

Πώς ξεκίνησε η συζήτηση στη Βρετανία και γιατί έγινε τόσος ντόρος

Στις 22 Οκτωβρίου 2026 η βρετανική κυβέρνηση ανακοίνωσε την καμπάνια «Be Ready», με στόχο να ενισχύσει την ετοιμότητα των νοικοκυριών απέναντι σε έκτακτες καταστάσεις.

Η πρωτοβουλία εντάσσεται σε ένα ευρύτερο τριετές πρόγραμμα ενημέρωσης των πολιτών. Το βασικό μήνυμα είναι ότι κάθε οικογένεια θα πρέπει να μπορεί να καλύψει τις στοιχειώδεις ανάγκες της για τρεις ημέρες, ακόμη και αν δεν έχει πρόσβαση σε ηλεκτρικό ρεύμα, νερό, τηλεφωνία, διαδίκτυο ή καταστήματα.

Οι Βρετανοί δεν παρουσίασαν την οδηγία ως προετοιμασία για έναν συγκεκριμένο πόλεμο ή μια επικείμενη καταστροφή. Ανέφεραν, ωστόσο, μια σειρά από κινδύνους που μπορούν να διαταράξουν την καθημερινότητα:

Ακραία καιρικά φαινόμενα, καταιγίδες και πλημμύρες

Μεγάλες πυρκαγιές και παρατεταμένοι καύσωνες

Κυβερνοεπιθέσεις σε κρίσιμες υποδομές

Διακοπές ηλεκτροδότησης και υδροδότησης

Προβλήματα στις τηλεπικοινωνίες και στις μεταφορές

Διακοπές στην εφοδιαστική αλυσίδα και στην τροφοδοσία των καταστημάτων

Η βρετανική κυβέρνηση επισήμανε ότι ακόμη και ένα σχετικά περιορισμένο περιστατικό μπορεί να προκαλέσει αλυσιδωτές επιπτώσεις. Για παράδειγμα, μια κυβερνοεπίθεση μπορεί να επηρεάσει τις ηλεκτρονικές πληρωμές, τις τηλεπικοινωνίες ή τη λειτουργία υπηρεσιών που θεωρούμε δεδομένες.

Η λογική είναι απλή. Εάν ένα νοικοκυριό μπορεί να αυτοεξυπηρετηθεί για τις πρώτες τρεις ημέρες, οι κρατικές υπηρεσίες θα έχουν μεγαλύτερη δυνατότητα να επικεντρωθούν στους ανθρώπους που χρειάζονται άμεση βοήθεια.

Μάλιστα, η Βρετανία δεν είναι η πρώτη χώρα που ακολουθεί αυτή την πρακτική. Αντίστοιχες συστάσεις υπάρχουν στη Γαλλία, την Ιρλανδία και την Ολλανδία.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση και το σχέδιο για τις 72 ώρες

Η συζήτηση δεν περιορίζεται στη Βρετανία. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει εντάξει την ετοιμότητα των πολιτών στον ευρύτερο σχεδιασμό της για την αντιμετώπιση κρίσεων.

Στις 3 Νοεμβρίου 2026, στο Ευρωπαϊκό Φόρουμ Πολιτικής Προστασίας, η αρμόδια επίτροπος για την Ισότητα, την Ετοιμότητα και τη Διαχείριση Κρίσεων, Χάτζα Λαχμπίμπ, παρουσίασε νέες κατευθυντήριες γραμμές για την προετοιμασία των πολιτών και των κοινοτήτων απέναντι σε έκτακτες καταστάσεις.

Στο επίκεντρο βρίσκεται η δυνατότητα αυτονομίας των νοικοκυριών για τις πρώτες 72 ώρες μιας κρίσης.

Οι κατευθυντήριες γραμμές καλύπτουν τέσσερις βασικούς άξονες:

Αυτονομία 72 ωρών: Οι πολίτες να διαθέτουν τα απαραίτητα εφόδια για τις πρώτες τρεις ημέρες μιας έκτακτης κατάστασης.

Εκπαίδευση κι ενημέρωση: Να ενσωματωθεί η κουλτούρα ετοιμότητας στην εκπαίδευση, ακόμη και από τις μικρές ηλικίες.

Προστασία ευάλωτων ομάδων: Να λαμβάνονται υπόψη οι ανάγκες ηλικιωμένων, ατόμων με αναπηρία και ανθρώπων που χρειάζονται ειδική φροντίδα.

Επικοινωνία κινδύνων: Να υπάρχει έγκαιρη και αξιόπιστη ενημέρωση των πολιτών πριν, κατά τη διάρκεια και μετά από μια κρίση.

Παράλληλα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε ότι σχεδιάζει την καθιέρωση Ευρωπαϊκής Ημέρας Ετοιμότητας, με την πρώτη διοργάνωση να προγραμματίζεται για τον Οκτώβριο του 2027.

Πρόκειται για κατευθυντήριες γραμμές και όχι για υποχρέωση των πολιτών να αγοράσουν ένα συγκεκριμένο προϊόν ή να διαθέτουν ένα πιστοποιημένο σακίδιο.

Η οδηγία έφτασε και στην Ελλάδα - Η σύσταση του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού

Η συζήτηση πέρασε και στην Ελλάδα, με τον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό να δημοσιεύει αναλυτικό οδηγό για το τι πρέπει να περιλαμβάνει ένα σακίδιο έκτακτης ανάγκης.

Ο ΕΕΣ, στο πλαίσιο της ενημέρωσης των πολιτών για την αντιμετώπιση πυρκαγιών, σεισμών, πλημμυρών και άλλων έκτακτων περιστατικών, περιγράφει τον βασικό εξοπλισμό που θα πρέπει να υπάρχει διαθέσιμος σε κάθε νοικοκυριό

Η λίστα περιλαμβάνει από νερό και τρόφιμα μέχρι φάρμακα, εργαλεία, ραδιόφωνο και μετρητά.

Μάλιστα, η σύσταση του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού είναι να υπάρχουν έξι λίτρα πόσιμου νερού ανά άτομο, σε εμφιαλωμένα μπουκάλια, για την κάλυψη των αναγκών.

Το σημαντικό είναι ότι δεν χρειάζεται κάποιος να αγοράσει ένα πανάκριβο, έτοιμο πακέτο. Μπορεί να συγκεντρώσει σταδιακά τα απαραίτητα αντικείμενα, χρησιμοποιώντας αρκετά από όσα ήδη υπάρχουν στο σπίτι του.

Τι πρέπει να περιλαμβάνει το κιτ των 72 ωρών

Ακολουθεί η αναλυτική λίστα με τα βασικά εφόδια που προτείνει ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός.

Νερό

Αποτελεί ίσως το σημαντικότερο στοιχείο του εξοπλισμού. Ο ΕΕΣ συστήνει έξι λίτρα πόσιμου νερού ανά άτομο, δηλαδή περίπου δύο λίτρα την ημέρα για ένα τριήμερο.

Για μια τετραμελή οικογένεια αυτό σημαίνει 24 λίτρα νερού, μόνο για την κάλυψη της συγκεκριμένης βασικής ανάγκης.

Τρόφιμα μακράς διάρκειας

Χρειάζονται τρόφιμα που δεν αλλοιώνονται εύκολα και μπορούν να καταναλωθούν χωρίς μαγείρεμα. Ενδεικτικά:

Κονσέρβες

Μπάρες δημητριακών και πρωτεΐνης

Ξηροί καρποί

Κράκερ και συσκευασμένα τρόφιμα

Παιδικές τροφές, όπου χρειάζεται

Ειδική τροφή για κατοικίδια

Καλό είναι να υπάρχει και ανοιχτήρι κονσέρβας

Φάρμακα και ιατρικά είδη

Κάθε οικογένεια πρέπει να έχει διαθέσιμα τα φάρμακα που χρειάζεται σε καθημερινή βάση, αλλά και τυχόν ειδικά ιατρικά εφόδια.

Στο σακίδιο πρέπει να υπάρχει επίσης ένα βασικό φαρμακείο πρώτων βοηθειών, με γάζες, επιδέσμους, αντισηπτικά και άλλα απαραίτητα υλικά.

Φακός και εφεδρικές μπαταρίες

Σε περίπτωση διακοπής ρεύματος, ο φακός είναι απαραίτητος. Χρειάζονται και εφεδρικές μπαταρίες, ώστε να μη βρεθεί κάποιος χωρίς φωτισμό όταν τις χρειαστεί.

Ραδιόφωνο με μπαταρίες

Έχει ιδιαίτερη σημασία, καθώς σε μια μεγάλη κρίση μπορεί να μην υπάρχει πρόσβαση στο διαδίκτυο ή στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Το ραδιόφωνο επιτρέπει την ενημέρωση από τις αρμόδιες αρχές, ακόμη και όταν άλλες μορφές επικοινωνίας έχουν διακοπεί.

Powerbank και φορτιστής κινητού

Ένα ή περισσότερα πλήρως φορτισμένα powerbanks μπορούν να διατηρήσουν ενεργό το κινητό τηλέφωνο για σημαντικό χρονικό διάστημα.

Μετρητά

Η σύσταση μπορεί να ξενίζει στην εποχή των ηλεκτρονικών πληρωμών, όμως έχει πρακτική σημασία.

Σε περίπτωση διακοπής ρεύματος ή προβλήματος στα δίκτυα συναλλαγών, τα POS και τα ΑΤΜ ενδέχεται να μη λειτουργούν.

Ρούχα και κουβέρτα επιβίωσης

Χρειάζονται ζεστά ρούχα, μια κουβέρτα επιβίωσης ή ένας υπνόσακος, ανάλογα με τις ανάγκες του νοικοκυριού.

Βασικά εργαλεία

Ένα πολυεργαλείο, ένα ανοιχτήρι και ένα σχοινί μπορούν να αποδειχθούν χρήσιμα σε διαφορετικές περιστάσεις.

Είδη προσωπικής υγιεινής

Σαπούνι, οδοντόκρεμα, οδοντόβουρτσα, αντισηπτικό και υγρά μαντηλάκια είναι ορισμένα από τα απαραίτητα.

Έγγραφα και εφεδρικά κλειδιά

Αντίγραφα ταυτότητας, ιατρικών συνταγών και άλλων βασικών εγγράφων πρέπει να βρίσκονται σε αδιάβροχη θήκη.

Παράλληλα, είναι χρήσιμο να υπάρχουν δεύτερα κλειδιά για το σπίτι και το αυτοκίνητο.

Εφεδρικά γυαλιά και παιχνίδια

Για όσους χρησιμοποιούν γυαλιά, ένα δεύτερο ζευγάρι μπορεί να αποδειχθεί πολύτιμο. Για τις οικογένειες με παιδιά, ο ΕΕΣ προτείνει να υπάρχουν και παιχνίδια ή άλλα αντικείμενα που θα τα απασχολήσουν κατά τη διάρκεια της αναμονής.

Πόσο κοστίζει το κιτ των 72 ωρών

Εδώ βρίσκεται ένα από τα βασικά ερωτήματα για όποιον θέλει να προετοιμαστεί: Πόσο θα χρειαστεί να πληρώσει; Η απάντηση εξαρτάται από το εάν θα επιλέξει να αγοράσει ένα έτοιμο σακίδιο επιβίωσης ή εάν θα συγκεντρώσει μόνος του τα απαραίτητα είδη.

Στην ελληνική αγορά, σύμφωνα με πρόσφατες καταγραφές, τα έτοιμα κιτ έκτακτης ανάγκης ξεκινούν περίπου από τα 100 ευρώ και μπορούν να ξεπεράσουν τα 400 ευρώ, ανάλογα με τον εξοπλισμό, την ποιότητα και το μέγεθός τους

Από την άλλη πλευρά, μια τετραμελής οικογένεια μπορεί να συγκεντρώσει ένα βασικό κιτ με περίπου 110-190 ευρώ, εφόσον επιλέξει οικονομικές έως μεσαίες λύσεις και δεν χρειαστεί να αγοράσει εξειδικευμένο εξοπλισμό

Ενδεικτικά, το κόστος διαμορφώνεται ως εξής:

Εξοπλισμός

Ενδεικτικό κόστος

Φακοί και μπαταρίες

12-20 ευρώ

Φορητό ραδιόφωνο

8-15 ευρώ

Powerbanks

18-50 ευρώ

Φαρμακείο πρώτων βοηθειών

10-18 ευρώ

Είδη προσωπικής υγιεινής

8-12 ευρώ

Τρόφιμα και νερό

Ανάλογα με τις ποσότητες

Σακίδιο και λοιπά είδη

Ανάλογα με την επιλογή

Τα παραπάνω είναι ενδεικτικές εκτιμήσεις κι όχι επίσημος τιμοκατάλογος. Δεν περιλαμβάνουν προσωπικά φάρμακα, ειδικά τρόφιμα και είδη για βρέφη ή κατοικιδίων, ενώ το τελικό ποσό εξαρτάται από το τι διαθέτει ήδη κάθε σπίτι.

Πού μπορούμε να προμηθευτούμε τα απαραίτητα

Δεν υπάρχει ένα αποκλειστικό κατάστημα που διαθέτει το επίσημο ευρωπαϊκό κιτ των 72 ωρών. Τα αντικείμενα μπορούν να αγοραστούν ξεχωριστά από διαφορετικές κατηγορίες καταστημάτων:

Σούπερ μάρκετ: Εμφιαλωμένο νερό, κονσέρβες, τρόφιμα μακράς διάρκειας, είδη προσωπικής υγιεινής.

Φαρμακεία: Φαρμακεία πρώτων βοηθειών, γάζες, επιδέσμους, αντισηπτικά και προσωπικά ιατρικά είδη.

Καταστήματα ηλεκτρονικών: Powerbanks, φορτιστές, φακοί, μπαταρίες και φορητά ραδιόφωνα.

Καταστήματα με είδη camping και outdoor: Σακίδια, κουβέρτες επιβίωσης, πολυεργαλεία, υπνόσακοι και εξοπλισμός έκτακτης ανάγκης.

Ηλεκτρονικά καταστήματα: Υπάρχουν και έτοιμα πακέτα επιβίωσης, με διαφορετικό περιεχόμενο και τιμές.

Ορισμένα ενδεικτικά προϊόντα που εμφανίζονται σε ηλεκτρονικές αγορές είναι:

Ready America – 72 Hour Emergency Kit

39,48 €

Ενδεικτική καταχώριση στο eBay – κιτ ενός ατόμου

Blue Seventy-Two – Emergency Kit

90,76 €

Ενδεικτική καταχώριση στο GoSupps

Ready America – Κιτ δύο ατόμων

113,45 €

Ενδεικτική καταχώριση στο GoSupps

Οι τιμές αφορούν συγκεκριμένες ηλεκτρονικές καταχωρίσεις και δεν αποτελούν εγγύηση διαθεσιμότητας ή τελικής τιμής στην Ελλάδα. Χρειάζεται επίσης έλεγχος του περιεχομένου κάθε πακέτου.

Ένα σακίδιο που διαφημίζεται ως «72 ωρών» δεν σημαίνει απαραίτητα ότι περιλαμβάνει αρκετό πόσιμο νερό, τρόφιμα και φάρμακα για όλα τα μέλη μιας οικογένειας.

Τι σημαίνει στην πραγματικότητα το «72 ώρες»;

Οι 72 ώρες δεν σημαίνουν ότι κάποιος πρέπει να κλειστεί στο σπίτι του για τρεις ημέρες χωρίς να περιμένει βοήθεια. Ούτε ότι οι κρατικές υπηρεσίες θα απουσιάζουν για αυτό το χρονικό διάστημα.

Ουσιαστικά, πρόκειται για ένα χρονικό περιθώριο αυτονομίας. Οι πολίτες καλούνται να μπορούν να καλύψουν τις βασικές τους ανάγκες για το πρώτο τριήμερο, εάν μια σοβαρή έκτακτη κατάσταση διαταράξει τη λειτουργία των υπηρεσιών.

Για παράδειγμα, ένας ισχυρός σεισμός μπορεί να προκαλέσει ζημιές στο δίκτυο ύδρευσης, διακοπή ηλεκτροδότησης και προβλήματα στις μετακινήσεις. Μια μεγάλη πυρκαγιά μπορεί να οδηγήσει σε εκκένωση οικισμών, ενώ μια κυβερνοεπίθεση μπορεί να προκαλέσει προβλήματα σε ηλεκτρονικές πληρωμές και επικοινωνίες.

Σε αυτές τις περιπτώσεις, οι πρώτες ώρες είναι κρίσιμες.

Οι αρμόδιες υπηρεσίες πρέπει να εκτιμήσουν την έκταση του προβλήματος, να οργανώσουν τις επιχειρήσεις διάσωσης, να αποκαταστήσουν τις βασικές υποδομές και να δώσουν προτεραιότητα στους ανθρώπους που κινδυνεύουν άμεσα.

Το κιτ των 72 ωρών έχει σχεδιαστεί ακριβώς για να καλύψει αυτό το μεταβατικό διάστημα.

Και όταν περάσουν οι 72 ώρες, ποιος μας βοηθάει;

Το ερώτημα είναι εύλογο, και ταλανίζει τους περισσότερους. Κι εφόσον παρέλθουν οι 72 ώρες... τι; Τι γίνεται εάν η κρίση συνεχιστεί για τέσσερις, πέντε ή περισσότερες ημέρες; Τι συμβαίνει εάν δεν έχει αποκατασταθεί το ρεύμα, δεν υπάρχει πόσιμο νερό ή οι πολίτες δεν μπορούν να επιστρέψουν στα σπίτια τους;

Η απάντηση είναι ότι από την πρώτη στιγμή ενεργοποιείται ο κρατικός μηχανισμός και οι αρμόδιες υπηρεσίες. Οι 72 ώρες δεν αποτελούν χρονικό όριο μετά το οποίο αρχίζει να παρέχεται βοήθεια.

Στην Ελλάδα, βασικό σημείο επικοινωνίας είναι ο αριθμός έκτακτης ανάγκης 112, ο οποίος λειτουργεί όλο το 24ωρο και συνδέει τους πολίτες με τους αρμόδιους φορείς.

Ανάλογα με το περιστατικό, στην αντιμετώπιση μιας κρίσης εμπλέκονται:

Πολιτική Προστασία

Συντονίζει την αντιμετώπιση μεγάλων καταστροφών, εκδίδει προειδοποιήσεις και οδηγίες μέσω του 112 και οργανώνει την κινητοποίηση των αρμόδιων φορέων.

Πυροσβεστικό Σώμα

Αναλαμβάνει επιχειρήσεις κατάσβεσης, απεγκλωβισμούς, διασώσεις και αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών.

ΕΚΑΒ

Παρέχει επείγουσα προνοσοκομειακή φροντίδα και διακομιδές τραυματιών και ασθενών.

Ελληνική Αστυνομία

Συμβάλλει στην ασφάλεια, στη διαχείριση της κυκλοφορίας, στις εκκενώσεις και στην προστασία των πολιτών.

Λιμενικό Σώμα

Συμμετέχει σε επιχειρήσεις διάσωσης και αντιμετώπισης έκτακτων περιστατικών στη θάλασσα και στις παράκτιες περιοχές.

Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός κι εθελοντικές οργανώσεις

Συμμετέχουν στην παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας, πρώτων βοηθειών, υποστήριξης πληγέντων και άλλων δράσεων ανάλογα με τις ανάγκες.

Παράλληλα, οι δήμοι και οι περιφέρειες έχουν σημαντικό ρόλο στην υποστήριξη των πληγέντων, στην οργάνωση χώρων προσωρινής φιλοξενίας και στην παροχή βασικών αγαθών, ανάλογα με το είδος και την έκταση της κρίσης.

Είναι σημαντικό να διευκρινιστεί ότι δεν υπάρχει ένα ενιαίο σενάριο για όλες τις καταστροφές. Άλλες ανάγκες δημιουργεί ένας σεισμός, άλλες μια πλημμύρα κι άλλες μια παρατεταμένη διακοπή ηλεκτροδότησης.

Το 112 και οι αριθμοί που πρέπει να γνωρίζουμε

112 – Ευρωπαϊκός αριθμός έκτακτης ανάγκης

Δωρεάν, 24 ώρες

112

Μπορεί να χρησιμοποιηθεί από σταθερό ή κινητό τηλέφωνο, ακόμη και χωρίς κάρτα SIM. Υπάρχει επίσης δυνατότητα επικοινωνίας με SMS κι άλλους εναλλακτικούς τρόπους.

Πυροσβεστική

199

Αστυνομία

100

ΕΚΑΒ

166

Λιμενικό

108

Κέντρο Δηλητηριάσεων

210 7793777

Τι πρέπει να κάνουμε πριν από μια κρίση

Κι αν ισχύσει εν τέλει το απευκταίο σενάριο, θα πρέπει να γνωρίζουμε ότι το σακίδιο ή το κιτ δεν μπορεί να μάς... σώσει από μόνο του. Η προετοιμασία περιλαμβάνει κι ορισμένες απλές κινήσεις που μπορούν να αποδειχθούν καθοριστικές.

Για παράδειγμα, θα πρέπει:

να γνωρίζουμε πού βρίσκεται το πλησιέστερο ασφαλές σημείο και ποιες είναι οι πιθανές διαδρομές διαφυγής.

να έχουμε συμφωνήσει με τα μέλη της οικογένειας ένα σημείο συνάντησης εάν χαθεί η επικοινωνία.

να έχουμε γραμμένα σε χαρτί σημαντικά τηλέφωνα.

να γνωρίζουμε πώς κλείνουν οι παροχές φυσικού αερίου, ηλεκτρικού ρεύματος και νερού, εφόσον αυτό είναι ασφαλές και απαιτείται.

να ελέγχουμε τακτικά τις ημερομηνίες λήξης των τροφίμων και των φαρμάκων.

να διατηρούμε φορτισμένα τα powerbanks και να ελέγχουμε τη λειτουργία του ραδιοφώνου.

να έχουμε προβλέψει τις ανάγκες παιδιών, ηλικιωμένων, ατόμων με αναπηρία και κατοικιδίων.

Ιδιαίτερη σημασία έχει και το περιεχόμενο του σακιδίου. Δεν είναι το ίδιο ένα νοικοκυριό με δύο ενήλικες και μια οικογένεια με μικρά παιδιά ή έναν ηλικιωμένο που χρειάζεται καθημερινή φαρμακευτική αγωγή. Ως εκ τούτου, το κιτ πρέπει να προσαρμόζεται στις πραγματικές ανάγκες κάθε οικογένειας.

Το πραγματικό μήνυμα πίσω από τις 72 ώρες

Η σύσταση για το κιτ των 72 ωρών δεν σημαίνει ότι η Ευρώπη προετοιμάζει τους πολίτες της για μια συγκεκριμένη καταστροφή. Αποτελεί, όμως, μια σαφή ένδειξη ότι οι κυβερνήσεις και οι ευρωπαϊκοί θεσμοί αντιμετωπίζουν πλέον την ετοιμότητα του πληθυσμού ως βασικό στοιχείο της πολιτικής προστασίας.

Οι φυσικές καταστροφές, οι κυβερνοεπιθέσεις, οι οποίες συμβαίνουν κατά κόρον το τελευταίο διάστημα, οι διακοπές κρίσιμων υπηρεσιών και οι γεωπολιτικές αναταράξεις δημιουργούν ένα περιβάλλον στο οποίο η καθημερινότητα μπορεί να διαταραχθεί πολύ πιο εύκολα από ό,τι στο παρελθόν. Το βασικό μήνυμα είναι ότι δεν χρειάζεται πανικός, ούτε υπερβολικές αγορές και αποθήκευση προϊόντων. Χρειάζεται οργάνωση.

Ένα σακίδιο με τα απαραίτητα, μερικές προμήθειες στο ντουλάπι, ένα ραδιόφωνο, ένα powerbank και κυρίως ένα οργανωμένο σχέδιο δράσης, μπορούν να κάνουν τη διαφορά στις πρώτες ώρες μιας έκτακτης κατάστασης. Γιατί οι 72 ώρες δεν είναι το διάστημα κατά το οποίο πρέπει να περιμένουμε να έρθει κάποιος να μας βοηθήσει, αλλά το διάστημα κατά το οποίο θα είμαστε σε θέση να προστατεύσουμε τον εαυτό μας και τους ανθρώπους μας, μέχρι να επανέλθει η κανονικότητα.

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