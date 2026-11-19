Snapshot Την Πέμπτη ο καιρός θα είναι ήπιος με νοτιάδες και θερμοκρασίες έως 25°C, υψηλότερες κατά 6-7 βαθμούς από τα κανονικά για το δεύτερο μισό Νοεμβρίου.

Βροχές θα σημειωθούν κυρίως στη δυτική Ελλάδα, στα νησιά του Ιονίου και τα δυτικά ηπειρωτικά, ενώ στις υπόλοιπες περιοχές ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος με παροδικές νεφώσεις.

Οι νοτιοδυτικοί άνεμοι θα πνέουν με ένταση 5-7 μποφόρ, συμβάλλοντας στη διατήρηση των υψηλών θερμοκρασιών.

Την Παρασκευή και το Σάββατο ο καιρός θα βελτιωθεί περαιτέρω, με περιορισμένες βροχές και μικρή πτώση της θερμοκρασίας, ενώ πιο αισθητή πτώση αναμένεται από Δευτέρα και Τρίτη χωρίς έντονα φαινόμενα.

Στην Αττική και τη Θεσσαλονίκη η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 25 βαθμούς με ηλιοφάνεια και λίγες νεφώσεις, χωρίς σημαντικές βροχές. Snapshot powered by AI

Σε αρκετά ήπια επίπεδα θα παραμείνει ο καιρός την Πέμπτη, χωρίς σημαντικές μεταβολές από πλευράς φαινομένων και με τη θερμοκρασία να διατηρείται αισθητά υψηλότερα από τις κανονικές τιμές για το δεύτερο μισό του Νοεμβρίου.

Η απόκλιση της θερμοκρασίας από τα φυσιολογικά επίπεδα θα φτάνει σε αρκετές περιοχές ακόμη και τους 6 με 7 βαθμούς Κελσίου, καθώς η νοτιοδυτική ροή εξακολουθεί να μεταφέρει θερμότερες αέριες μάζες προς τη χώρα μας.

Λίγες βροχές κυρίως στη δυτική Ελλάδα

Από πλευράς φαινομένων, οι περισσότερες βροχές θα εντοπίζονται στη δυτική Ελλάδα, κυρίως στα νησιά του Ιονίου και στα δυτικά ηπειρωτικά.

Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα είναι σαφώς καλύτερος, με παροδικές νεφώσεις αλλά και αρκετά διαστήματα ηλιοφάνειας. Αξιόλογα φαινόμενα δεν αναμένονται στις περισσότερες κεντρικές, ανατολικές και νότιες περιοχές.

Νοτιοδυτικοί άνεμοι έως 6 και τοπικά 7 μποφόρ

Οι άνεμοι θα εξακολουθήσουν να πνέουν κυρίως από νοτιοδυτικές διευθύνσεις.

Στα πελάγη οι εντάσεις θα φτάνουν γενικά τα 5 με 6 μποφόρ, ενώ τοπικά στο Αιγαίο, κυρίως στα νότια τμήματά του, μπορούν πρόσκαιρα να αγγίξουν και τα 7 μποφόρ.

Η παρουσία των νοτιάδων είναι ένας από τους βασικούς λόγους για τους οποίους οι θερμοκρασίες παραμένουν τόσο υψηλές για την εποχή.

Έως 25 βαθμούς στα κεντρικά και νότια

Στη βόρεια Ελλάδα οι μέγιστες θερμοκρασίες θα φτάσουν περίπου τους 22 βαθμούς Κελσίου.

Στην υπόλοιπη χώρα, κυρίως στα κεντρικά και νότια, ο υδράργυρος θα κινηθεί γύρω στους 23 με 25 βαθμούς, τιμές ιδιαίτερα υψηλές για το χρονικό σημείο στο οποίο βρισκόμαστε.

Η εικόνα επομένως θυμίζει περισσότερο παρατεταμένο φθινόπωρο παρά το δεύτερο μισό του Νοεμβρίου.

Αττική: Ηλιοφάνεια και έως 24–25 βαθμούς

Στην Αττική θα επικρατήσει γενικά καλός καιρός, με αρκετή ηλιοφάνεια και μόνο λίγες παροδικές νεφώσεις κατά διαστήματα.

Βροχές δεν αναμένονται, ενώ οι άνεμοι θα παραμείνουν σχετικά ασθενείς και δεν θα ξεπερνούν γενικά τα 4 μποφόρ.

Η θερμοκρασία στην Αθήνα θα κυμανθεί περίπου από 15 έως 24 βαθμούς Κελσίου.

Σε ορισμένες περιοχές της Αττικής, όπως ο Μαραθώνας, ο υδράργυρος μπορεί να φτάσει ακόμη και τους 25 βαθμούς.

Θεσσαλονίκη: Παροδικές νεφώσεις και θερμοκρασία έως 22°C

Ανάλογη θα είναι η εικόνα και στη Θεσσαλονίκη, όπου θα υπάρχουν παροδικές νεφώσεις, κατά διαστήματα περισσότερες σε σχέση με την Αττική, χωρίς όμως αξιόλογες βροχές.

Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως από νοτιοδυτικές διευθύνσεις και πρόσκαιρα στον Θερμαϊκό μπορούν να φτάσουν τα 5 με 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα παραμείνει υψηλή για την εποχή, με μέγιστες τιμές γύρω στους 22 βαθμούς τόσο στη Θεσσαλονίκη όσο και σε περιοχές όπως η Καλαμαριά, η Θέρμη και η Σίνδος.

Η εξέλιξη του καιρού μέχρι το Σάββατο

Την Παρασκευή η εικόνα δεν αλλάζει σημαντικά.

Οι βροχές θα περιοριστούν ακόμη περισσότερο και θα παραμείνουν κυρίως στα δυτικά, ενώ στις περισσότερες περιοχές της χώρας θα επικρατούν μεγάλα διαστήματα ηλιοφάνειας.

Οι νοτιοδυτικοί άνεμοι θα εξακολουθήσουν να είναι ενισχυμένοι, ιδιαίτερα στο Αιγαίο, ενώ η θερμοκρασία μπορεί να σημειώσει και μικρή περαιτέρω άνοδο.

Το Σάββατο η εικόνα βελτιώνεται ακόμη περισσότερο. Οι βροχές θα είναι ελάχιστες, οι άνεμοι θα στραφούν περισσότερο σε δυτικούς και σταδιακά θα εξασθενήσουν.

Παράλληλα θα αρχίσει και μια μικρή υποχώρηση της θερμοκρασίας.

Η ουσιαστικότερη πτώση από Δευτέρα και Τρίτη

Η μικρή κάμψη του Σαββατοκύριακου δεν φαίνεται να αποτελεί ακόμη ουσιαστική αλλαγή του καιρού.

Πιο αισθητή πτώση της θερμοκρασίας προβλέπεται στις αρχές της επόμενης εβδομάδας, κυρίως μεταξύ Δευτέρας και Τρίτης.

Ακόμη και τότε, όμως, με τα σημερινά δεδομένα δεν διαφαίνεται κάποια ιδιαίτερα έντονη κακοκαιρία ή σημαντικά φαινόμενα.

Το βασικό συμπέρασμα για τις επόμενες ημέρες παραμένει λοιπόν το ίδιο: λίγες βροχές κυρίως στα δυτικά, νοτιοδυτικοί άνεμοι και θερμοκρασίες αρκετά πάνω από τα κανονικά επίπεδα της εποχής, πριν από μια σταδιακή πτώση στις αρχές της επόμενης εβδομάδας.

Διαβάστε επίσης