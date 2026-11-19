Snapshot Μία 61χρονη γυναίκα βρέθηκε νεκρή μέσα στο σπίτι της στην περιοχή της Ακρόπολης τα ξημερώματα της 19ης Νοεμβρίου.

Ένας 63χρονος άνδρας συνελήφθη ως ύποπτος για τη δολοφονία της, φερόμενος να την ξυλοκόπησε μέχρι θανάτου.

Ο 63χρονος ειδοποίησε ο ίδιος την Αστυνομία μετά το περιστατικό.

Η υπόθεση εξετάζεται ως ανθρωποκτονία που σχετίζεται με ενδοοικογενειακή βία.

Η έρευνα συνεχίζεται για να διαπιστωθούν οι ακριβείς συνθήκες του θανάτου και τα γεγονότα που προηγήθηκαν. Snapshot powered by AI

Νεκρή μέσα στο σπίτι της, στην περιοχή της Ακρόπολης, εντοπίστηκε λίγο μετά τις 02:00 τα ξημερώματα της Πέμπτης (19/11) μία 61χρονη γυναίκα. Για τον θάνατό της συνελήφθη ένας 63χρονος άνδρας, ο οποίος φέρεται να την ξυλοκόπησε.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο 63χρονος ήταν εκείνος που κάλεσε την Αστυνομία στο σπίτι, επί της οδού Αίθρας, όπου βρισκόταν και ο ίδιος όταν έφτασαν οι αστυνομικοί.

Η γυναίκα εντοπίστηκε θανάσιμα τραυματισμένη, ενώ ο άνδρας συνελήφθη ως ύποπτος για την ανθρωποκτονία της.

Οι πρώτες εκτιμήσεις των Αρχών συνδέουν το περιστατικό με ενδοοικογενειακή βία.

Η έρευνα συνεχίζεται, προκειμένου να διαπιστωθούν οι ακριβείς συνθήκες του θανάτου της 61χρονης και όσα προηγήθηκαν της αστυνομικής επέμβασης.

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