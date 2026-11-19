Νεκρή 61χρονη στην περιοχή της Ακρόπολης – Συνελήφθη 63χρονος για τη δολοφονία της
Ο άνδρας φέρεται να ξυλοκόπησε μέχρι θανάτου τη γυναίκα και στη συνέχεια να ειδοποίησε ο ίδιος την Αστυνομία.
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- Μία 61χρονη γυναίκα βρέθηκε νεκρή μέσα στο σπίτι της στην περιοχή της Ακρόπολης τα ξημερώματα της 19ης Νοεμβρίου.
- Ένας 63χρονος άνδρας συνελήφθη ως ύποπτος για τη δολοφονία της, φερόμενος να την ξυλοκόπησε μέχρι θανάτου.
- Ο 63χρονος ειδοποίησε ο ίδιος την Αστυνομία μετά το περιστατικό.
- Η υπόθεση εξετάζεται ως ανθρωποκτονία που σχετίζεται με ενδοοικογενειακή βία.
- Η έρευνα συνεχίζεται για να διαπιστωθούν οι ακριβείς συνθήκες του θανάτου και τα γεγονότα που προηγήθηκαν.
Νεκρή μέσα στο σπίτι της, στην περιοχή της Ακρόπολης, εντοπίστηκε λίγο μετά τις 02:00 τα ξημερώματα της Πέμπτης (19/11) μία 61χρονη γυναίκα. Για τον θάνατό της συνελήφθη ένας 63χρονος άνδρας, ο οποίος φέρεται να την ξυλοκόπησε.
Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο 63χρονος ήταν εκείνος που κάλεσε την Αστυνομία στο σπίτι, επί της οδού Αίθρας, όπου βρισκόταν και ο ίδιος όταν έφτασαν οι αστυνομικοί.
Η γυναίκα εντοπίστηκε θανάσιμα τραυματισμένη, ενώ ο άνδρας συνελήφθη ως ύποπτος για την ανθρωποκτονία της.
Οι πρώτες εκτιμήσεις των Αρχών συνδέουν το περιστατικό με ενδοοικογενειακή βία.
Η έρευνα συνεχίζεται, προκειμένου να διαπιστωθούν οι ακριβείς συνθήκες του θανάτου της 61χρονης και όσα προηγήθηκαν της αστυνομικής επέμβασης.