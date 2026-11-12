Τραγωδία στη Μαγνησία: Νεκρός στο χωράφι του συνταξιούχος αστυνομικός- Έπεσε από δέντρο που κλάδευε

Snapshot Ένας 78χρονος συνταξιούχος αστυνομικός βρέθηκε νεκρός στο χωράφι του στα Κανάλια Μαγνη.

Ο άνδρας είχε ανέβει σε δέντρο για να το κλαδέψει και βρέθηκε πεσμένος χωρίς αισθήσεις.

Η οικογένειά του τον ανησύχησε όταν δεν επέστρεψε στο σπίτι και τον αναζήτησε στο κτήμα.

Πιθανολογείται ότι ο θάνατός του οφείλεται σε καρδιακό επεισόδιο, αλλά η νεκροψία θα καθορίσει την ακριβή αιτία.

Ο 78χρονος ήταν ιδιαίτερα αγαπητός στην τοπική κοινωνία. Snapshot powered by AI

Σοκαρισμένη είναι η τοπική κοινωνία στα Κανάλια του δήμου Ρήγα Φεραίου, όπου το απόγευμα της Πέμπτης (12/11) εντοπίστηκε νεκρός στο χωράφι του ένας 78χρονος συνταξιούχος αστυνομικός.

Όπως αναφέρει το taxydromos.gr, ο άτυχος άνδρας πήγε στο κτήμα του, όμως το μεσημέρι δεν επέστρεψε στο σπίτι του και οι δικοί του ανησύχησαν. Έτσι τον αναζήτησαν και τον βρήκαν νεκρό στο χωράφι του.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες ο άτυχος 78χρονος είχε ανεβεί σε δέντρο για να το κλαδέψει. Βρέθηκε πεσμένος και χωρίς αισθήσεις.

Ακολούθησαν τραγικές στιγμές, με τους δικούς του ανθρώπους να μην μπορούν να πιστέψουν τον αιφνίδιο θάνατό του. Πρόκειται για έναν άνθρωπο ιδιαίτερα αγαπητό στο χωριό, ο οποίος πιθανολογείται ότι έφυγε από τη ζωή προδομένος από την καρδιά του.

Η νεκροψία- νεκροτομή θα δείξει την ακριβή αιτία του θανάτου του.

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