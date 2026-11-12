Λάρισα: Σύγκρουση ΙΧ με σχολικό – Στο νοσοκομείο πατέρας και παιδί - Βίντεο

Snapshot Πατέρας και παιδί τραυματίστηκαν σε μετωπική σύγκρουση ΙΧ με σχολικό λεωφορείο κοντά στη Λάρισα.

Το παιδί καθόταν σε ειδικό παιδικό κάθισμα στο πίσω κάθισμα του αυτοκινήτου.

Στο σημείο του ατυχήματος έφτασαν πυροσβέστες και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ που μετέφεραν τους τραυματίες στο νοσοκομείο.

Δεν αναφέρθηκαν σοβαροί τραυματισμοί μεταξύ των παιδιών στο σχολικό λεωφορείο.

Τα παιδιά που επέβαιναν στο σχολικό αποχώρησαν με άλλο μέσο μετά το ατύχημα. Snapshot powered by AI

Στο νοσοκομείο κατέληξαν ένας οδηγός και το μικρό παιδί που επέβαινε στο αυτοκίνητό του, έπειτα από τροχαίο το απόγευμα της Πέμπτης, λίγο έξω από τη Λάρισα.

Όπως μεταδίδει το onlarissa.gr, το ΙΧ συγκρούστηκε μετωπικά με σχολικό λεωφορείο που μετέφερε παιδιά. Ο πατέρας βρισκόταν στο τιμόνι, ενώ το παιδί ήταν στο πίσω κάθισμα, σε ειδικό παιδικό κάθισμα.

Η πρόσκρουση προκάλεσε εκτεταμένες καταστροφές στο μπροστινό τμήμα του αυτοκινήτου. Στον τόπο του ατυχήματος έφτασαν πυροσβέστες και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Πατέρας και παιδί ανασύρθηκαν τραυματισμένοι και διακομίστηκαν στο εφημερεύον Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας.

Σύμφωνα με την πρώτη ενημέρωση, δεν αναφέρθηκε σοβαρός τραυματισμός στο σχολικό λεωφορείο. Τα παιδιά αποχώρησαν από το σημείο με άλλο μέσο μεταφοράς.

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