Σοβαρό τροχαίο στο κέντρο των Μαλίων – Στο ΠΑΓΝΗ μεταφέρθηκε δικυκλιστής

Snapshot Σοβαρό τροχαίο με δικυκλιστή σημειώθηκε στο κέντρο των Μαλίων χωρίς να εμπλακεί άλλο όχημα.

Ο τραυματίας μεταφέρθηκε άμεσα από το ΕΚΑΒ στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου (ΠΑΓΝΗ).

Οι συνθήκες του ατυχήματος παραμένουν άγνωστες.

Το περιστατικό προκάλεσε μεγάλη αναστάτωση στην περιοχή των Μαλίων.

Δεν υπάρχουν ακόμη πληροφορίες για την κατάσταση της υγείας του τραυματία. Snapshot powered by AI

Σοβαρό τροχαίο ατύχημα με μηχανή σημειώθηκε στο κέντρο των Μαλίων, προκαλώντας μεγάλη αναστάτωση στην περιοχή.

Όπως αναφέρει το neakriti.gr,, ως αποτέλεσμα του τροχαίου -οι συνθήκες του οποίου δεν έχουν ακόμη διευκρινιστεί-, τραυματίστηκε ένας δικυκλιστής ο οποίος μεταφέρθηκε στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου (ΠΑΓΝΗ), ενώ στο περιστατικό δεν ενεπλάκη άλλο όχημα.

Το περιστατικό προκάλεσε μεγάλη αναστάτωση στο κέντρο των Μαλίων.

Στο σημείο έφτασε άμεσα το ΕΚΑΒ, με το πλήρωμα του ασθενοφόρου να αναλαμβάνει τη διακομιδή του τραυματία στο ΠΑΓΝΗ.

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν περισσότερες πληροφορίες για την κατάσταση της υγείας του δικυκλιστή.