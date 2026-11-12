Εύη Βατίδου: «Πιστεύω στην ελληνική δικαιοσύνη» - Συνεχίζεται η δίκη για τροχαίο του 2023

Snapshot Η δίκη της Εύης Βατίδου για το τροχαίο στην Άνω Γλυφάδα το 2023 συνεχίζεται με την εξέταση μαρτύρων.

Η Βατίδου αρνείται την κατηγορία της βαριάς σκοπούμενης σωματικής βλάβης και υποστηρίζει ότι δέχτηκε επίθεση από τον οδηγό της μηχανής.

Ο οδηγός της μοτοσικλέτας καταδικάστηκε τον Οκτώβριο του 2025 σε φυλάκιση με αναστολή για το σπάσιμο του καθρέφτη του αυτοκινήτου της Βατίδου.

Η πλευρά της κατηγορίας υποστηρίζει ότι η Βατίδου παραβίασε ερυθρό σηματοδότη και καταδίωξε με το αυτοκίνητο τους μοτοσικλετιστές, ενώ υπάρχει βίντεο που το επιβεβαιώνει.

Η Εύη Βατίδου δηλώνει εμπιστοσύνη στην ελληνική δικαιοσύνη και επιμένει ότι δεν εμβόλισε τη μηχανή, αποδίδοντας την πτώση σε λανθασμένο χειρισμό του οδηγού και την κατάσταση του οδοστρώματος. Snapshot powered by AI

Στα δικαστήρια της Ευελπίδων βρέθηκε το πρωί της Πέμπτης (12/11) η Εύη Βατίδου, καθώς συνεχίζεται η εκδίκαση της υπόθεσης για το επεισοδιακό τροχαίο που σημειώθηκε τον Νοέμβριο του 2023 στην Άνω Γλυφάδα. Η διαδικασία βρίσκεται στο στάδιο της εξέτασης μαρτύρων, ενώ οι δύο πλευρές επιμένουν στις διαφορετικές εκδοχές τους για όσα συνέβησαν εκείνο το βράδυ.

Κατά την άφιξή της, η Εύη Βατίδου απέφυγε να επεκταθεί σε δηλώσεις, εκφράζοντας ωστόσο την εμπιστοσύνη της στην ελληνική Δικαιοσύνη. «Δεν θέλω να σας κάνω κάποια δήλωση αυτή τη στιγμή. Είμαι προετοιμασμένη. Πιστεύω στην ελληνική δικαιοσύνη και πιστεύω στο δίκαιο. Άλλωστε έχω μεγαλώσει και τα παιδιά μου, διότι όπως ξέρετε είναι νομικοί, να πιστεύουν στην ελληνική δικαιοσύνη», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η υπόθεση αφορά την καταγγελία ζευγαριού μοτοσικλετιστών ότι η Εύη Βατίδου τους ακολούθησε με το αυτοκίνητό της και εμβόλισε τη μηχανή τους, τραυματίζοντας τη συνεπιβάτιδα. Η ίδια αρνείται την κατηγορία της βαριάς σκοπούμενης σωματικής βλάβης που της αποδίδεται και υποστηρίζει ότι είχε προηγηθεί επίθεση από τον οδηγό της μηχανής, ο οποίος φέρεται να της έσπασε τον καθρέφτη και να την εξύβρισε. Για το συγκεκριμένο περιστατικό, ο μοτοσικλετιστής καταδικάστηκε τον Οκτώβριο του 2025 σε τρεις μήνες φυλάκιση με αναστολή.

Ο συνήγορος υπεράσπισης της Εύης Βατίδου, Όθωνας Παπαδόπουλος, δήλωσε από την πλευρά του ότι η υπεράσπιση διαθέτει στοιχεία που, όπως υποστηρίζει, αποσαφηνίζουν τι ακριβώς συνέβη. «Σήμερα θα φανεί η αλήθεια και θα τα πούμε μετά. Είμαστε έτοιμοι. Έχουμε όλα τα στοιχεία που ακριβώς καταλήγουν σ' αυτό το σκοπό. Να φανεί η αλήθεια», ανέφερε, προσθέτοντας ότι θα τα παρουσιάσουν στο δικαστήριο, ώστε να αξιολογηθούν.

Γιάννης Μαρακάκης: «Δύο φτωχοί άνθρωποι του μεροκάματου»

Στην αντίπερα όχθη, ο δικηγόρος υποστήριξης της κατηγορίας, Γιάννης Μαρακάκης, έκανε λόγο για ξεκάθαρο αποδεικτικό υλικό, υποστηρίζοντας ότι οι εντολείς του έχουν υποστεί άδικη δημόσια κριτική, ενώ, όπως είπε, παραλίγο να χάσουν τη ζωή τους.

«Κανιβαλίστηκαν δύο άνθρωποι του μεροκάματου», ανέφερε χαρακτηριστικά, περιγράφοντας τους δύο μοτοσικλετιστές ως απλούς ανθρώπους που δεν επιδίωξαν τη δημοσιότητα. Παράλληλα, σημείωσε ότι ο οδηγός της μηχανής παραδέχθηκε από την πρώτη στιγμή πως, χάνοντας την ψυχραιμία του, έσπασε τον καθρέφτη του αυτοκινήτου, γεγονός για το οποίο και καταδικάστηκε.

Ο ίδιος απέρριψε τους ισχυρισμούς περί απειλών και εξυβρίσεων, τους οποίους χαρακτήρισε «τεχνάσματα της υπεράσπισης», ενώ υποστήριξε ότι η αφορμή του διαπληκτισμού ήταν η παραβίαση ερυθρού σηματοδότη από την Εύη Βατίδου. Όπως ανέφερε, μάλιστα, υπάρχει σχετικό βίντεο από κεντρική διασταύρωση στην Άνω Γλυφάδα.

«Η αλήθεια θα ειπωθεί σήμερα στο δικαστήριο και έχει πλήρως αποτυπωθεί αναλυτικότατα στο βούλευμα», κατέληξε ο κ. Μαρακάκης.

Το χρονικό του επεισοδιακού τροχαίου στην Άνω Γλυφάδα

Όλα συνέβησαν τα μεσάνυχτα της 11ης προς τη 12η Νοεμβρίου 2023, στην περιοχή της Άνω Γλυφάδας. Σύμφωνα με τις τότε πληροφορίες, η Εύη Βατίδου βρισκόταν με το αυτοκίνητό της στην οδό Σουλίου, όταν ήρθε σε αντιπαράθεση με τον οδηγό μιας μοτοσικλέτας στην οποία επέβαινε και η σύζυγός του.

Αφορμή για τον διαπληκτισμό φέρεται να στάθηκε το σπάσιμο του καθρέφτη του αυτοκινήτου της. Η πλευρά της Εύης Βατίδου υποστήριξε ότι ο οδηγός της μηχανής τον χτύπησε με το κράνος του, προκαλώντας ζημιές στο όχημα. Η ίδια ανέφερε ότι στη συνέχεια τον ακολούθησε, προκειμένου να καταγράψει τον αριθμό κυκλοφορίας της μοτοσικλέτας και να μπορέσει να κινηθεί νομικά εναντίον του.

Από την πλευρά του, το ζευγάρι των μοτοσικλετιστών κατήγγειλε ότι η Εύη Βατίδου τούς καταδίωξε με το αυτοκίνητό της και επιχείρησε να εμβολίσει τη μηχανή τους. Κατά τη διάρκεια του περιστατικού, το δίκυκλο ανετράπη, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί η 57χρονη συνεπιβάτιδα. Η γυναίκα μεταφέρθηκε στο Ασκληπιείο Βούλας, όπου διαπιστώθηκαν κατάγματα στο χέρι και στο πόδι της.

Μετά το συμβάν, τόσο η Εύη Βατίδου όσο και ο οδηγός της μοτοσικλέτας οδηγήθηκαν στο Αστυνομικό Τμήμα Γλυφάδας. Ο τελευταίος υπέβαλε μήνυση σε βάρος της για επικίνδυνη σωματική βλάβη, ενώ εκείνη υπέβαλε μήνυση εναντίον του για εξύβριση, απειλή και φθορά ξένης ιδιοκτησίας.

Η Εύη Βατίδου συνελήφθη και αντιμετώπισε την κατηγορία της βαριάς σκοπούμενης σωματικής βλάβης. Στις 13 Νοεμβρίου 2023 απολογήθηκε ενώπιον του ανακριτή, αρνήθηκε την κατηγορία και αφέθηκε ελεύθερη χωρίς περιοριστικούς όρους. Στο υπόμνημά της επέμεινε ότι δεν είχε εμβολίσει τη μοτοσικλέτα και απέδωσε την πτώση της σε λανθασμένο χειρισμό του οδηγού και στην κατάσταση του οδοστρώματος.

Η δικαστική διαμάχη συνεχίστηκε και τα επόμενα χρόνια. Τον Οκτώβριο του 2025, ο οδηγός της μηχανής καταδικάστηκε σε ποινή φυλάκισης τριών μηνών με αναστολή για το σπάσιμο του καθρέφτη του αυτοκινήτου της. Ωστόσο, η υπόθεση που αφορά την καταγγελία του ζευγαριού για το τροχαίο και την κατηγορία σε βάρος της Εύης Βατίδου παρέμεινε ανοιχτή, οδηγώντας την υπόθεση στο εδώλιο.

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