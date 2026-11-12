Παγκράτι: Απεγκλωβισμός ανηλίκου από κάγκελα δημοτικού σχολείου

Snapshot Στο Παγκράτι, ανήλικος εγκλωβίστηκε στα κάγκελα δημοτικού σχολείου στην οδό Σπύρου Μερκούρη.

Η Πυροσβεστική ενημερώθηκε στις 14:45 και κινητοποίησε τέσσερις πυροσβέστες με δύο οχήματα.

Οι πυροσβέστες χρησιμοποίησαν διασωστικά εργαλεία για τη διάνοιξη των κάγκελων και τον απεγκλωβισμό του ανήλικου. Snapshot powered by AI

Την κινητοποίηση των πυροσβεστικών δυνάμεων προκάλεσε περιστατικό με ανήλικο που είχε εγκλωβιστεί στα κάγκελα δημοτικού σχολείου επι της οδού Σπύρου Μερκούρη στο Παγκράτι.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε περίπου στις 14:45 και στο σημείο κινητοποιήθηκαν 4 πυροσβέστες με 2 οχήματα προκειμένου να απεγκλωβίσουν τον ανήλικο.

Όπως έγινε γνωστό από την Πυροσβεστική, οι πυροσβέστες με χρήση διασωστικών εργαλείων προχώρησαν στη διάνοιξη των κάγκελων του σχολείου και τον απεγκλωβισμό του ανήλικου.

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