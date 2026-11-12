Κορυδαλλός: Λουκέτο σε σχολείο για υποψία διαρροής προπανίου

Όπως αναφέρουν, οι ίδιοι οι μαθητές, δεν έγινε άμεση εκκένωση του σχολείου, ούτε υπήρξε καμία επίσημη ενημέρωση προς τους γονείς

Δημήτρης Δρίζος

Κορυδαλλός: Λουκέτο σε σχολείο για υποψία διαρροής προπανίου
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Στο 1ο ΕΠΑΛ Κορυδαλλού σημειώθηκε διαρροή προπανίου χωρίς άμεση εκκένωση ή επίσημη ενημέρωση γονέων.
  • Η διαρροή προκάλεσε συναγερμό ανίχνευσης αερίων μεταξύ της 4ης και 5ης ώρας μαθημάτων.
  • Οι μαθητές δεν θα παρακολουθήσουν μαθήματα δια ζώσης την Πέμπτη 12 Νοεμβρίου, λόγω ελέγχου των εγκαταστάσεων.
  • Η διεύθυνση του σχολείου και των εργαστηρίων δεν ενημέρωσε ούτε το ΙΕΚ που λειτουργεί στο ίδιο χώρο.
  • Ο Δήμος Κορυδαλλού ανακοίνωσε ότι η διδασκαλία την Πέμπτη θα γίνει μέσω τηλεκπαίδευσης.
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Διαρροή προπανίου σημειώθηκε σήμερα Τετάρτη 11 Νοεμβρίου στο 1ο ΕΠΑΛ Κορυδαλλού, μεταξύ της 4ης και 5ης ώρας των μαθημάτων, σύμφωνα με ενημέρωση από τους μαθητές του σχολείου και τον πρόεδρο του 15μελούς.

Όπως αναφέρουν, οι ίδιοι οι μαθητές, δεν έγινε άμεση εκκένωση του σχολείου, ούτε υπήρξε καμία επίσημη ενημέρωση προς τους γονείς τους για το γεγονός, ούτε από τη διεύθυνση του σχολείου ούτε από τη διεύθυνση των εργαστηρίων.

Mάλιστα όπως γνωστοποίησαν, εξαιτίας του γεγονότος αυτού δεν θα λάβουν μέρος στα μαθήματα του σχολείου την Πέμπτη 12 Νοεμβρίου, προκειμένου να ελεγχθούν οι εγκαταστάσεις από όπου προήλθε η διαρροή.

Η ενημέρωση των μαθητών για το συμβάν

«Σήμερα στο σχολείο μας υπήρξε διαρροή προπανίου, με αποτέλεσμα να χτυπήσει ο συναγερμός ανίχνευσης αερίων μεταξύ 4ης και 5ης ώρας.

Για όσους δεν γνωρίζετε, το προπάνιο είναι ένα πολύ εύφλεκτο αέριο, το οποίο σε περίπτωση διαρροής μπορεί να προκαλέσει σοβαρό ατύχημα. Αν συγκεντρωθεί σε έναν χώρο και υπάρξει κάποιος σπινθήρας ή φλόγα, μπορεί να προκληθεί ισχυρή έκρηξη ή πυρκαγιά. Επίσης, απέναντι από το σχολείο μας υπάρχουν δύο βενζινάδικα, γεγονός που κάνει την κατάσταση ακόμα πιο ανησυχητική, καθώς μια μεγάλη πυρκαγιά θα μπορούσε να επηρεάσει και τις γύρω εγκαταστάσεις.

Το πιο σοβαρό είναι ότι δεν έγινε άμεση εκκένωση του σχολείου, παρόλο που υπήρχε διαρροή. Επίσης, δεν υπήρξε καμία επίσημη ενημέρωση προς τους γονείς μας, ούτε από τη διεύθυνση του σχολείου ούτε από τη διεύθυνση των εργαστηρίων.

Ακόμα, το ΙΕΚ που έρχεται στις εγκαταστάσεις μας περίπου στις 15:00 δεν είχε ενημερωθεί για το περιστατικό, με αποτέλεσμα να χρειαστεί να παρέμβει το 15μελές του σχολείου».

Ο Δήμος Κορυδαλλού εξέδωσε ανακοίνωση όπου ενημερώνει τους μαθητές ότι την Πέμπτη (12/11/ 26 ) δεν θα γίνουν μαθήματα στο σχολείο αλλά με τηλεκπαίδευση.

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