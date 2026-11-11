Κορωπί: Η ανακοίνωση των ιδιωτικών εκπαιδευτηρίων για τις αναθυμιάσεις σε πισίνα σχολείου

«Παρουσιάστηκε έντονη οσμή, λόγω λανθασμένης ανάμειξης χημικών ουσιών από τους συντηρητές στον χώρο του μηχανοστασίου»

Ελένη Ευστρατίου

Κορωπί: Η ανακοίνωση των ιδιωτικών εκπαιδευτηρίων για τις αναθυμιάσεις σε πισίνα σχολείου
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Το περιστατικό αναθυμιάσεων στην πισίνα προκλήθηκε από λανθασμένη ανάμειξη χημικών ουσιών στον χώρο του μηχανοστασίου από εξωτερικό συνεργείο.
  • Η κολυμβητική δεξαμενή δεν επηρεάστηκε και είναι νομίμως αδειοδοτημένη χωρίς προηγούμενα προβλήματα.
  • 13 μαθητές και εργαζόμενοι μεταφέρθηκαν προληπτικά σε νοσοκομεία και είναι καλά στην υγεία τους.
  • Το δοχείο με τις χημικές ουσίες απομακρύνθηκε άμεσα από αρμόδιο φορέα σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διαδικασίες.
  • Τα Εκπαιδευτήρια Καίσαρη θα ασκήσουν νομικά δικαιώματα κατά παντός υπευθύνου για το περιστατικό.
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Ανακοίνωση για το περιστατικό αναθυμιάσεων στην πισίνα σχολείου και τη μεταφορά 13 μαθητών και εκπαιδευτικών στο νοσοκομείο, προχώρησαν τα εκπαιδευτήρια Καίσαρη.

Στην ανακοίνωση ενημερώνουν ότι το περιστατικό σημειώθηκε εξαιτίας λανθασμένης ανάμειξης χημικών ουσιών από εξωτερικό συνεργείο το οποίο πραγματοποιούσε εργασίες καθαρισμού της πισίνας. Σημειώνουν ότι οι εργασίες έγιναν στον χώρο του μηχανοστασίου και δεν επηρεάστηκε καθόλου το νερό της πισίνας.

Παράλληλα, ανέφεραν ότι το δοχείο με τις χημικές ουσίες απομακρύνθηκε άμεσα από τον αρμόδιο φορέα.

Σε σχέση με τους μαθητές και τους εκπαιδευτικούς που χρειάστηκε να μεταφερθούν στο νοσοκομείο, τα εκπαιδευτήρια Καίσαρη αναφέρουν ότι είναι καλά στην υγεία τους, ενώ ανακοινώνουν ότι θα ασκήσουν κάθε νόμιμο δικαίωμά τους κατά παντός υπευθύνου.

Ολόκληρη η ανακοίνωση

«Το πρωί της Τετάρτης 11 Νοεμβρίου 2026, κατά τη διάρκεια εργασιών συντήρησης της κολυμβητικής δεξαμενής του σχολείου από εξωτερικό συνεργείο, παρουσιάστηκε έντονη οσμή, λόγω λανθασμένης ανάμειξης χημικών ουσιών από τους συντηρητές στον χώρο του μηχανοστασίου.

Η διεύθυνση του σχολείου προχώρησε αμέσως στην εκκένωση του κτηρίου.

Οι μαθητές και οι εργαζόμενοι μετακινήθηκαν με ασφάλεια στο κτήριο του Γυμνασίου–Λυκείου, το οποίο βρίσκεται σε απόσταση από το σημείο και δεν επηρεάστηκε από το περιστατικό.

Παράλληλα, ειδοποιήθηκαν η Ελληνική Αστυνομία, η Πυροσβεστική και το ΕΚΑΒ.

Η εστία του περιστατικού εντοπίστηκε στον χώρο του μηχανοστασίου, χωρίς να επηρεαστεί το νερό της πισίνας.

Το δοχείο με τις χημικές ουσίες απομακρύνθηκε άμεσα και η ασφαλής συλλογή και μεταφορά του πραγματοποιήθηκε από τον αρμόδιο φορέα, σύμφωνα με την προβλεπόμενη διαδικασία.

Κατόπιν σύστασης του ΕΚΑΒ, 13 μαθητές και εργαζόμενοι μεταφέρθηκαν για προληπτικό ιατρικό έλεγχο στα Νοσοκομεία Παίδων και "Σωτηρία".

Σύμφωνα με την ενημέρωση που έχουμε λάβει, είναι καλά στην υγεία τους. Η υπαιτιότητα για το περιστατικό βαρύνει αποκλειστικά την εταιρεία που είχε αναλάβει τη συντήρηση της κολυμβητικής δεξαμενής και τους υπεύθυνους.

Η κολυμβητική δεξαμενή είναι νομίμως αδειοδοτημένη, πληροί όλες τις απαιτούμενες προδιαγραφές και ουδέποτε μέχρι σήμερα έχει παρουσιάσει οποιοδήποτε πρόβλημα.

Οποιαδήποτε αναφορά συσχετίζει το περιστατικό με το νερό ή τα αποθηκευτικά μέσα της κολυμβητικής δεξαμενής είναι απολύτως εσφαλμένη και θα ληφθούν νομικά μέτρα εναντίον κάθε προσώπου που τη διακινεί.

Τα Εκπαιδευτήρια Καίσαρη θα ασκήσουν κάθε νόμιμο δικαίωμά τους κατά παντός υπευθύνου. Κατανοούμε την ανησυχία που προκάλεσε το περιστατικό στους μαθητές, στις οικογένειές τους.

Η ασφάλεια και η υγεία των μαθητών και του προσωπικού αποτελούν την πρώτη μας προτεραιότητα. Ευχαριστούμε τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης και το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό για την άμεση ανταπόκριση».

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