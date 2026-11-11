Κορωπί: Εξιτήριο στους 13 μαθητές που μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο λόγω αναθυμιάσεων από πισίνα

Τα παιδιά ηλικίας 6 ετών έκαναν όλες τις απαραίτητες εξετάσεις και διαπιστώθηκε ότι δεν αντιμετωπίζουν πρόβλημα

Ελένη Ευστρατίου, Επιμέλεια

Κορωπί: Εξιτήριο στους 13 μαθητές που μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο λόγω αναθυμιάσεων από πισίνα
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Εξιτήριο έλαβαν οι 13 μαθητές ηλικίας 6 ετών που μεταφέρθηκαν στο νοσοκομ λόγω αναθυμιάσεων από λάθος χρήση χημικών στην πισίνα ιδιωτικού εκπαιδευτηρίου της Αττικής.
  • Τα παιδιά υποβλήθηκαν σε εξετάσεις και δεν αντιμετωπίζουν πρόβλημα υγείας.
  • Παράλληλα, 13 ενήλικες μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο «Σωτηρία» εξαιτίας του περιστατικού.
  • Το περιστατικό οφείλεται σε ανάμειξη χημικών που προκάλεσε έντονη οσμή χλωρίου στην πισίνα.
  • Οι υπεύθυνοι ακολούθησαν το πρωτόκολλο, μεταφέροντας τους μαθητές σε άλλο κτήριο και προληπτικά στο νοσοκομείο όσους ένιωσαν δυσφορία.
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Εξιτήριο έλαβαν οι 13 μαθητές που μεταφέρθηκαν νωρίτερα στο νοσοκομείο Παίδων «Αγλαΐα Κυριακού» έπειτα από δυσφορία που ένιωσαν λόγω αναθυμιάσεων στο χώρο της πισίνας ιδιωτικού εκπαιδευτηρίου της Αττικής.

Πρόκειται για 8 αγόρια και 5 κορίτσια ηλικίας 6 ετών, τα οποία παρουσίασαν δύσπνοια έπειτα από λάθος χρήση χημικών στον καθαρισμό της πισίνας. Τα παιδιά υποβλήθηκαν στις απαραίτητες εξετάσεις και αφού διαπιστώθηκε ότι δεν διατρέχουν κίνδυνο, επέστρεψαν στα σπίτια τους.

Σημειώνεται ότι στο νοσοκομείο «Σωτηρία» μεταφέρθηκαν επίσης και 13 ενήλικες, εξαιτίας του περιστατικού. Σε ορισμένους χρειάστηκε να χορηγηθεί οξυγόνο, καθώς ήρθαν σε μεγαλύτερη έκθεση στα αέρια, ωστόσο δεν αντιμετωπίζει κανείς σοβαρό πρόβλημα υγείας.

Όπως δήλωσε νωρίτερα και η υπεύθηνη των ιδιωτικών εκπαιδευτηρίων στο newsbomb.gr, δεν υπήρχε κανένας κίνδυνος για τους μαθητές και τους εκπαιδευτικούς και όλα έγιναν βάσει πρωτοκόλλου.

Πώς έγινε το περιστατικό

Μιλώντας στο Newsbomb, ο διευθυντής του ιδιωτικού εκπαιδευτηρίου, ανέφερε πως «το πρωί υπήρχε μία έντονη οσμή στην πισίνα. Κάποιο χημικό επέδρασε με κάποιο άλλο. Ακολουθήθηκε το πρωτόκολλο, καθώς υπήρχε οσμή χλωρίου . Οι μαθητές μεταφέρθηκαν σε άλλο κτήριο και 13 από αυτούς, δεν ένιωσαν καλά και μεταφέρθηκαν στο Παίδων προληπτικά».

Η υπεύθυνη των εκπαιδευτηρίων ανέφερε ότι τα παιδιά συνεργάστηκαν άψογα στην εκκένωση του χώρου, καθώς έχουν κάνει και σχετική εκπαίδευση για να είναι έτοιμα να ανταποκριθούν σε αντίστοιχα περιστατικά.

Παράλληλα, ολοκληρώθηκε, σύμφωνα με την Πυροσβεστική, η απομάκρυνση του δοχείου με υδροχλωρικό οξύ που βρισκόταν κοντά σε αποθήκη στην πισίνα του σχολείου.

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Το δοχείο στο οποίο τοποθετήθηκε το υγρό

Newsbomb.gr

Σημειώνεται ότι, το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό σήμερα, 11 Νοεμβρίου, περίπου στις 10:20 και για την απομάκρυνση επιχείρησαν 9 πυροσβέστες με 4 οχήματα από την Πυροσβεστική Υπηρεσία Κορωπίου και ειδική ομάδα της 1ης ΕΜΑΚ.

Η ανακοίνωση των Εκπαιδευτηρίων

Σε ανακοίνωση για το περιστατικό αναθυμιάσεων από εισπνοή χημικών στην πισίνα προέβησαν τα Εκπαιδευτήρια Καίσαρη.

«Το πρωί της Τετάρτης 11 Νοεμβρίου 2026, κατά τη διάρκεια εργασιών συντήρησης της κολυμβητικής δεξαμενής του σχολείου από εξωτερικό συνεργείο, παρουσιάστηκε έντονη οσμή, λόγω λανθασμένης ανάμειξης χημικών ουσιών από τους συντηρητές στον χώρο του μηχανοστασίου.

Η διεύθυνση του σχολείου προχώρησε αμέσως στην εκκένωση του κτηρίου.

Οι μαθητές και οι εργαζόμενοι μετακινήθηκαν με ασφάλεια στο κτήριο του Γυμνασίου–Λυκείου, το οποίο βρίσκεται σε απόσταση από το σημείο και δεν επηρεάστηκε από το περιστατικό.

Παράλληλα, ειδοποιήθηκαν η Ελληνική Αστυνομία, η Πυροσβεστική και το ΕΚΑΒ.

Η εστία του περιστατικού εντοπίστηκε στον χώρο του μηχανοστασίου, χωρίς να επηρεαστεί το νερό της πισίνας.

Το δοχείο με τις χημικές ουσίες απομακρύνθηκε άμεσα και η ασφαλής συλλογή και μεταφορά του πραγματοποιήθηκε από τον αρμόδιο φορέα, σύμφωνα με την προβλεπόμενη διαδικασία.

Κατόπιν σύστασης του ΕΚΑΒ, 13 μαθητές και εργαζόμενοι μεταφέρθηκαν για προληπτικό ιατρικό έλεγχο στα Νοσοκομεία Παίδων και "Σωτηρία".

Σύμφωνα με την ενημέρωση που έχουμε λάβει, είναι καλά στην υγεία τους. Η υπαιτιότητα για το περιστατικό βαρύνει αποκλειστικά την εταιρεία που είχε αναλάβει τη συντήρηση της κολυμβητικής δεξαμενής και τους υπεύθυνους.

Η κολυμβητική δεξαμενή είναι νομίμως αδειοδοτημένη, πληροί όλες τις απαιτούμενες προδιαγραφές και ουδέποτε μέχρι σήμερα έχει παρουσιάσει οποιοδήποτε πρόβλημα.

Οποιαδήποτε αναφορά συσχετίζει το περιστατικό με το νερό ή τα αποθηκευτικά μέσα της κολυμβητικής δεξαμενής είναι απολύτως εσφαλμένη και θα ληφθούν νομικά μέτρα εναντίον κάθε προσώπου που τη διακινεί.

Τα Εκπαιδευτήρια Καίσαρη θα ασκήσουν κάθε νόμιμο δικαίωμά τους κατά παντός υπευθύνου. Κατανοούμε την ανησυχία που προκάλεσε το περιστατικό στους μαθητές, στις οικογένειές τους.

Η ασφάλεια και η υγεία των μαθητών και του προσωπικού αποτελούν την πρώτη μας προτεραιότητα. Ευχαριστούμε τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης και το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό για την άμεση ανταπόκριση».

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