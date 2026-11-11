Φωτογραφία - ντοκουμέντο του δοχείου με το υγρό από την πισίνα των εκπαιδευτηρίων

Snapshot Προκλήθηκε αναστάτωση σε ιδιωτικά εκπαιδευτήρια λόγω αναθυμιάσεων υδροχλωρικού οξέος στην πισίνα.

13 μαθητές και 13 ενήλικες διακομίστηκαν προληπτικά στο νοσοκομείο.

Το περιστατικό αναφέρθηκε στο Πυροσβεστικό Σώμα στις 11 Νοεμβρίου περίπου στις 10:20.

9 πυροσβέστες με 4 οχήματα και ειδική ομάδα της 1ης ΕΜΑΚ πραγματοποίησαν την απομάκρυνση του δοχείου.

Το δοχείο με το υδροχλωρικό οξύ μεταφέρθηκε σε ασφαλές σημείο από την 1η ΕΜΑΚ. Snapshot powered by AI

Αναστάτωση προκλήθηκε το πρωί της Τετάρτης σε ιδιωτικά εκπαιδευτήρια, όταν υπήρξαν αναθυμιάσεις αερίων στο χώρο της πισίνας, με αποτέλεσμα να διακομισθούν -προληπτικά- στο νοσοκομείο 13 μαθητές και 13 ενήλικες.

Φωτογραφία-ντοκουμέντο που φέρνει στο φως το Newsbomb δείχνει το δοχείο με το εν λόγω υγρό, το οποίο πρόκειται για υδροχλωρικό οξύ, κατά την απομάκρυνσή του από τον χώρο του σχολείου.

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Το δοχείο στο οποίο τοποθετήθηκε το υγρό Newsbomb.gr

Σημειώνεται ότι, το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό σήμερα, 11 Νοεμβρίου, περίπου στις 10:20. Για την απομάκρυνσή του επιχείρησαν 9 πυροσβέστες με 4 οχήματα από την Πυροσβεστική Υπηρεσία Κορωπίου και ειδική ομάδα της 1ης ΕΜΑΚ.

Η απομάκρυνση του δοχείου με το υδροχλωρικό οξύ και η μεταφορά του σε ασφαλές σημείο, πραγματοποιήθηκε από την ειδική ομάδα της 1ης ΕΜΑΚ.

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