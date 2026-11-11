Στο Παίδων με αναπνευστικά προβλήματα 13 μαθητές λόγω χημικών σε πισίνα εκπαιδευτηρίου
13 ανήλικοι μαθητές και 13 ενήλικες στο νοσοκομείο
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- 13 μαθητές μεταφέρθηκαν στο Παίδων «Αγλαΐα Κυριακού» με αναπνευστικά προβλήματα λόγω λάθους χρήσης χημικών στην πισίνα σχολείου της Αττικής.
- Στο ίδιο νοσοκομείο μεταφέρθηκαν και 13 ενήλικες που επηρεάστηκαν από τις αναθυμιάσεις.
- Η Πυροσβεστική και η ΕΜΑΚ επιχειρούν στο σημείο του συμβάντος.
- Τα παιδιά και οι ενήλικοι παρουσίασαν δύσπνοια, αλλά η κατάστασή τους δεν θεωρείται σοβαρή.
Στο νοσοκομείο Παίδων «Αγλαΐα Κυριακού» μεταφέρθηκαν περίπου στις 10:30 το πρωί της Τετάρτης 13 μαθητές, με αναπνευστικά προβλήματα, έπειτα από λάθος χρήση χημικών στον καθαρισμό της πισίνας σε γνωστό εκπαιδευτήριο της Αττικής.
Στο νοσοκομείο «Σωτηρία» μεταφέρθηκαν επίσης και 13 ενήλικες, ενώ στο σημείο επιχειρούν η Πυροσβεστική και η ΕΜΑΚ.
Συγκεκριμένα παιδιά και ενήλικοι εκδήλωσαν δύσπνοια, λόγω αναθυμιάσεων, ωστόσο η κατάστασή τους δεν εμπνέει ανησυχία.
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