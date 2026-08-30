Δωδεκάχρονη που έκανε διακοπές διαγνώστηκε με όγκο και χειρουργήθηκε στο Παίδων «Αγία Σοφία»

Το περιστατικό αποκάλυψε ο Διευθυντής ΕΣΥ στο Α΄ Τμήμα Χειρουργικής Θώρακος (Καρδιοχειρουργικό Τμήμα) του Νοσοκομείου Παίδων «Η Αγία Σοφία», Γεώργιος Καλαβρουζιώτης

Γιάννης Καλύβας

Δωδεκάχρονη που έκανε διακοπές διαγνώστηκε με όγκο και χειρουργήθηκε στο Παίδων «Αγία Σοφία»
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Μία 12χρονη κοπέλα, που βρισκόταν διακοπές στην Ελλάδα από τη Νέα Υόρκη, διαγνώστηκε με καλοήθη όγκο στο αριστερό ημιθωράκιο μετά από επίμονο πυρετό 20 ημερών.
  • Η χειρουργική επέμβαση στο νοσοκομείο Παίδων «Η Αγία Σοφία» διήρκησε περίπου 6,5 ώρες και ολοκληρώθηκε με επιτυχία, αφαιρώντας πλήρως τον όγκο.
  • Η οικογένεια επέλεξε να εμπιστευτεί το ελληνικό ιατρικό προσωπικό για τη χειρουργική αντιμετώπιση, παρά τη διαμονή της στη Νέα Υόρκη.
  • Ο υφυπουργός Υγείας Μάριος Θεμιστοκλέους τόνισε ότι το περιστατικό αναδεικνύει τις δυνατότητες και την ιατρική τεχνογνωσία του ελληνικού συστήματος υγείας.
  • Η 12χρονη παρέμεινε για 10 ημέρες στο νοσοκομείο για ανάρρωση μετά το χειρουργείο.
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Μία ιδιαίτερη ιστορία αποκάλυψε μέσα από την ανάρτηση του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο Διευθυντής ΕΣΥ στο Α΄ Τμήμα Χειρουργικής Θώρακος (Καρδιοχειρουργικό Τμήμα) του Νοσοκομείου Παίδων «Η Αγία Σοφία», Γεώργιος Καλαβρουζιώτης.

Πρόκειται για την περιπέτεια υγείας ενός 12χρονου κοριτσιού που ήρθε στη χώρα μας με την οικογένειά της από τη Νέα Υόρκη για να κάνει διακοπές. Η οικογένεια μετέβη στην Κεφαλονιά, τόπο καταγωγής του πατέρα της 12χρονης Μαρίας όπου το κορίτσι εμφάνισε χαμηλό πυρετό που επέμεινε για 20 ημέρες.

Η 12χρονη στις 11 Αυγούστου μετέβη στο νοσοκομείο του νησιού όπου έκανε ακτινογραφία θώρακα και αξονική τομογραφία η οποία έδειξε «μάζα» σχεδόν σε ολόκληρο το αριστερό ημιθωράκιο. Η 12χρονη διακομίσθηκε την επόμενη αμέσως μέρα στο νοσοκομείο Παίδων όπου μετά από μαγνητική τομογραφία αποφασίστηκε ότι χρήζει χειρουργικής επέμβασης.

Οι γονείς έστειλαν τα αποτελέσματα στον γιατρό τους στην Νέα Υόρκη και αποφάσισαν να εμπιστευτούν τους Έλληνες γιατρούς του Νοσοκομείου Παίδων να πραγματοποιήσουν την επέμβαση.

Το χειρουργείο αποδείχθηκε ιδιαιτέρως απαιτητικό καθώς διήρκησε 6,5 περίπου ώρες, ενώ η «μάζα» που αφαιρέθηκε επιτυχώς αποδείχθηκε καλοήθης όγκος ο οποίος υπήρχε εκ γενετής και μεγάλωνε μαζί της.

Η 12χρονη Μαρία μετά την επιτυχημένη χειρουργική επέμβαση παρέμεινε για 10 ακόμη ημέρες στο νοσοκομείο προκειμένου να αναρρώσει.

Μάριος Θεμιστοκλέους: Η ιστορία αναδεικνύει τις δυνατότητες του ελληνικού συστήματος υγείας

Το περιστατικό σχολίασε με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο υφυπουργός Υγείας, Μάριος Θεμιστοκλέους.

Σύμφωνα με τον ίδιο το εν λόγω περιστατικό αναδεικνύει τις δυνατότητες του ελληνικού συστήματος υγείας καθώς η ιστορία δείχνει στην πράξη ότι η Ελλάδα διαθέτει ιατρική τεχνογνωσία και ανθρώπους που πρωταγωνιστούν διεθνώς.

Παράλληλα, εξέφρασε τα θερμά του συγχαρητήρια στους γιατρούς, το νοσηλευτικό προσωπικό και όλους τους εργαζόμενους του Παίδων «Η Αγία Σοφία» για τη συμβολή τους στην επιτυχή αντιμετώπιση του περιστατικού.

Η ανάρτηση του υφυπουργού Υγείας

«Ζει στη Νέα Υόρκη. Ήρθε για διακοπές στην Ελλάδα. Εδώ βρέθηκε ο όγκος. Και εδώ οι γονείς της επέλεξαν να γίνει το χειρουργείο.

Η 12χρονη Μαρία χειρουργήθηκε στο Παίδων «Η Αγία Σοφία», σε μια εξαιρετικά δύσκολη επέμβαση 6,5 ωρών.

Μια ιστορία που δείχνει στην πράξη ότι η Ελλάδα διαθέτει ιατρική τεχνογνωσία και ανθρώπους που πρωταγωνιστούν διεθνώς.

Θερμά συγχαρητήρια στους συναδέλφους γιατρούς, το νοσηλευτικό προσωπικό και όλους τους εργαζόμενους του νοσοκομείου.

Η Ελλάδα έχει εξαιρετικούς ανθρώπους στην Υγεία. Και το αποδεικνύουν κάθε μέρα».

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