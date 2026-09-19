Τουρνουά «Παύλος Γιαννακόπουλος»: Αυτή είναι η 11άδα τελικού του Παναθηναϊκού κόντρα στον ΠΑΟΚ
Δείτε τους παίκτες που θα έχει στη διάθεσή του ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς για τον τελικό του 8ου τουρνουά «Παύλος Γιαννακόπουλος» κόντρα στον ΠΑΟΚ
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Ο Παναθηναϊκός AKTOR υποδέχεται τον ΠΑΟΚ στο Telekom Center Athens το βράδυ του Σαββάτου (19/9, 20:00) στο πλαίσιο του μεγαλοπρεπούς 8ου τουρνουά «Παύλος Γιαννακόπουλος».
Ο προπονητής του Παναθηναϊκού έχει να αντιμετωπίσει για μια ακόμα φορά σημαντικά προβλήματα, καθώς θα απουσιάσουν οι τραυματίες Κέντρικ Ναν, Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις, Μουσταφά Φαλ, Νίκος Ρογκαβόπουλος και Γιάννης Κουζέλογλου.
Η ενδεκάδα του Παναθηναϊκού: Φρανσίσκο, Μπάντιο, Γιαμπουσέλε, Ερνανγκόμεθ, Βαρβαρίτης, Λεσόρ, Μπόνγκα, Μήτογλου, Γκραντ, Καλαϊτζάκης, Μαντζούκας
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