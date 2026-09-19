Αττική: Έτσι δρούσε η σπείρα που ρήμαζε σπίτια - Το «σταμπάρισμα» με την κόλλα και η οικιακή βοηθός

Snapshot Η σπείρα στην Αττική χρησιμοποιούσε κόλλα στις πόρτες για να ελέγχει αν οι ένοικοι απουσίαζαν πριν διαρρήξει τα σπίτια.

Εξαρθρώθηκαν τρία μέλη της οργάνωσης και ταυτοποιήθηκαν άλλα πέντε, με 23 διαρρήξεις και κλοπές σε διάφορες περιοχές της Αττικής.

Η οργάνωση είχε δομημένη δράση με διακριτούς ρόλους, χρησιμοποιούσε οχήματα τρίτων και ειδικές τεχνικές για διαρρήξεις χωρίς ίχνη παραβίασης.

Μία οικιακή βοηθός παρείχε πληροφορίες για τις απουσίες ενοίκων, συμβάλλοντας στον εντοπισμό κατάλληλων στόχων.

Το παράνομο οικονομικό όφελος της σπείρας ξεπερνά τις 179.000 ευρώ, εκ των οποίων περίπου 76.000 ευρώ μεταφέρθηκαν στο εξωτερικό. Snapshot powered by AI

Η σπείρα που ρήμαζε σπίτια στην Αττική είχε συγκεκριμένη μεθοδολογία στον τρόπο δράση της και η εξάρθρωσή της, αποτελεί άλλη μια νίκη των Αρχών απέναντι στο οργανωμένο έγκλημα.

Ένα απλό αλλά αποτελεσματικό «κόλπο» φέρεται να χρησιμοποιούσαν οι διαρρήκτες για να διαπιστώνουν αν οι ένοικοι ενός σπιτιού απουσίαζαν, πριν προχωρήσουν στο επόμενο χτύπημά τους.

Το «κόλπο» με την κόλλα

Σύμφωνα με τα στοιχεία της αστυνομικής έρευνας, τοποθετούσαν μικρή ποσότητα κόλλας στην κάσα της πόρτας και επέστρεφαν την επόμενη ημέρα. Εάν η κόλλα είχε σπάσει, συμπέραιναν ότι κάποιος είχε ανοίξει την πόρτα και πιθανότατα υπήρχε παρουσία στο σπίτι, οπότε απέφευγαν να επιχειρήσουν διάρρηξη. Αντίθετα, όταν η κόλλα παρέμενε ανέπαφη, θεωρούσαν ότι οι ένοικοι έλειπαν και προχωρούσαν στην παραβίαση της κατοικίας.

Η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος ανακοίνωσε την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης που φέρεται να είχε ως αντικείμενο τις διαρρήξεις κατοικιών στην Αττική. Για την υπόθεση συνελήφθησαν τρεις αλλοδαποί, ενώ ακόμη πέντε μέλη έχουν ταυτοποιηθεί. Από αυτούς, δύο βρίσκονται ήδη σε σωφρονιστικά καταστήματα και τρεις στο εξωτερικό.

Μέχρι στιγμής έχουν εξιχνιαστεί 23 διαρρήξεις, κλοπές και απόπειρες κλοπής σε Αγία Παρασκευή, Παλαιό Φάληρο, Χαλάνδρι, Νέα Ιωνία, Γαλάτσι, Αθήνα, Καλλιθέα, Ζωγράφου, Πετράλωνα και Παγκράτι. Το παράνομο οικονομικό όφελος της οργάνωσης εκτιμάται ότι ξεπερνά τις 179.000 ευρώ.

Πώς δρούσε η οργάνωση

Η έρευνα της ΕΛ.ΑΣ. έδειξε ότι η εγκληματική ομάδα είχε οργανωμένη δομή, με διακριτούς ρόλους και συγκεκριμένα καθήκοντα για κάθε μέλος. Η δράση της φέρεται να είχε ξεκινήσει τουλάχιστον από τον Ιούλιο του 2025.

Τα μέλη της πραγματοποιούσαν κυρίως κατά τις βραδινές ώρες κατόπτευση πολυκατοικιών και κατοικιών σε διάφορες περιοχές της Αττικής, χρησιμοποιώντας οχήματα που ήταν καταχωρισμένα σε στοιχεία τρίτων ή είχαν ενοικιαστεί.

Ως σημείο εκκίνησης χρησιμοποιούσαν την κατοικία του αρχηγικού μέλους και στη συνέχεια χωρίζονταν συνήθως σε δύο ομάδες, ώστε να μπορούν να πραγματοποιούν περισσότερες από μία διαρρήξεις μέσα στην ίδια ημέρα.

Αφού επέλεγαν τις κατοικίες που τους ενδιέφεραν, έλεγχαν εάν οι ένοικοι απουσίαζαν. Σε ορισμένες περιπτώσεις, σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., χρησιμοποιούσαν τη μέθοδο της σήμανσης στις πόρτες με κόλλα, προκειμένου να διαπιστώσουν εάν η κατοικία είχε παραμείνει κλειστή.

Όταν διαπίστωναν ότι το σπίτι ήταν άδειο, επέστρεφαν κυρίως κατά τις βραδινές ώρες και προχωρούσαν στη διάρρηξη. Η είσοδος γινόταν είτε με χρήση κλειδιών είτε με παραβίαση του αφαλού της κλειδαριάς, ενώ σε άλλες περιπτώσεις έμπαιναν στα διαμερίσματα από φωταγωγούς ή μπαλκονόπορτες.

Παράλληλα, ένα από τα μέλη παρέμενε συχνά έξω από την πολυκατοικία, έχοντας ρόλο «τσιλιαδόρου», ώστε να ενημερώνει τους υπόλοιπους σε περίπτωση που εμφανιζόταν κάποιος ένοικος ή άλλο πρόσωπο.

Η δραστηριότητά τους εντεινόταν κατά τις περιόδους αργιών και διακοπών, όταν εκτιμούσαν ότι αυξάνονταν οι πιθανότητες να απουσιάζουν οι ένοικοι.

Πληροφορίες από οικιακή βοηθό

Ιδιαίτερο ρόλο φέρεται να είχε μία 48χρονη αλλοδαπή, η οποία εργαζόταν ως οικιακή βοηθός. Σύμφωνα με την αστυνομική έρευνα, είχε πρόσβαση σε πληροφορίες σχετικά με κατοικίες και τις περιόδους κατά τις οποίες απουσίαζαν οι ένοικοι και τις μετέφερε στα υπόλοιπα μέλη της οργάνωσης.

Η εγκληματική ομάδα, σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., διέθετε γενικότερα δίκτυο πληροφόρησης για τον εντοπισμό κατοικιών που θεωρούσε κατάλληλους στόχους.

Μετά την είσοδό τους στα σπίτια, οι δράστες ερευνούσαν όλους τους χώρους και αφαιρούσαν κυρίως χρήματα, κοσμήματα, ρολόγια και άλλα αντικείμενα μεγάλης αξίας.

Για τις επικοινωνίες τους χρησιμοποιούσαν, εκτός από τα προσωπικά τους τηλέφωνα, ειδικά κινητά και κάρτες SIM, αλλά και συνδέσεις που είχαν δηλωθεί σε στοιχεία τρίτων.

Παράλληλα, φέρονται να διέθεταν εξειδικευμένες γνώσεις για διαφορετικούς τύπους κλειδιών και κλειδαριών, γεγονός που, σύμφωνα με την αστυνομία, τους επέτρεπε σε αρκετές περιπτώσεις να εισέρχονται στις κατοικίες χωρίς να αφήνουν εμφανή ίχνη παραβίασης.

Τα χρήματα από τις κλοπές μοιράζονταν μεταξύ τους, ενώ μέρος των εσόδων χρησιμοποιούνταν για την κάλυψη δικαστικών εξόδων και καθημερινών αναγκών. Παράλληλα, χρηματικά ποσά μεταφέρονταν και στο εξωτερικό.

Οι ρόλοι των μελών

Σύμφωνα με την έρευνα, ο 37χρονος αλλοδαπός είχε αρχηγικό και συντονιστικό ρόλο. Φέρεται να επέλεγε, ανά περίπτωση, τις περιοχές και τους στόχους, να συντόνιζε τα υπόλοιπα μέλη και να ενημερωνόταν για την εξέλιξη των επιχειρήσεων, ενώ διατηρούσε επαφές με άτομα που δραστηριοποιούνταν στο εξωτερικό.

Ο 43χρονος αλλοδαπός είχε, σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., συντονιστικό και επιχειρησιακό ρόλο, συμμετέχοντας τόσο στην κατόπτευση των στόχων όσο και στις διαρρήξεις. Όταν απουσίαζε το αρχηγικό μέλος, φέρεται να αναλάμβανε τον συντονισμό των υπολοίπων. Για τις μετακινήσεις χρησιμοποιούνταν, μεταξύ άλλων, οχήματα που βρίσκονταν στην κατοχή του.

Ο 22χρονος αλλοδαπός συμμετείχε στην επιχειρησιακή δράση και σε ορισμένες περιπτώσεις είχε την ευθύνη της επιτήρησης του εξωτερικού χώρου των πολυκατοικιών, ενημερώνοντας τους συνεργούς του για τυχόν παρουσία ενοίκων ή άλλων προσώπων.

Τα υπόλοιπα μέλη, ηλικίας 36, 40 και 31 ετών, καθώς και ακόμη ένας 31χρονος, φέρονται να είχαν εκτελεστικό ρόλο, συμμετέχοντας στην κατόπτευση περιοχών και κατοικιών, στην επιλογή στόχων, στην προετοιμασία των διαρρήξεων και, ανά περίπτωση, στην ίδια την τέλεση των κλοπών ή στην επιτήρηση των σημείων.

Έστειλαν περίπου 76.000 ευρώ στο εξωτερικό

Από την οικονομική έρευνα προέκυψε, σύμφωνα με την Αστυνομία, ότι οι κατηγορούμενοι δεν είχαν σταθερή επαγγελματική δραστηριότητα ή σταθερή πηγή εισοδήματος, χρησιμοποιώντας τα χρήματα από την εγκληματική τους δράση για την κάλυψη των αναγκών διαβίωσής τους.

Παράλληλα, μέσω εταιρειών μεταφοράς χρημάτων, φέρονται να είχαν αποστείλει σε λογαριασμούς του εξωτερικού συνολικά περίπου 76.000 ευρώ.

Συνολικά, μέχρι στιγμής έχουν εξιχνιαστεί 23 περιπτώσεις διαρρήξεων, κλοπών και αποπειρών κλοπής σε Αγία Παρασκευή, Παλαιό Φάληρο, Χαλάνδρι, Νέα Ιωνία, Γαλάτσι, Αθήνα, Καλλιθέα, Ζωγράφου, Πετράλωνα και Παγκράτι.

Τι βρέθηκε στις έρευνες

Κατά τις έρευνες που πραγματοποιήθηκαν σε σπίτια και στην κατοχή των συλληφθέντων κατασχέθηκαν, μεταξύ άλλων, κοσμήματα, χρυσαφικά και τιμαλφή, ρολόγια, επώνυμες τσάντες, γυαλιά ηλίου, κινητά τηλέφωνα και κάρτες SIM.

Επίσης βρέθηκαν ψευδοκοσμήματα, αρώματα, φωτογραφικές μηχανές και βιντεοκάμερες, φακοί, φορητοί ηλεκτρονικοί υπολογιστές, tablets και άλλες ηλεκτρονικές συσκευές.

Στα κατασχεθέντα περιλαμβάνονται ακόμη σετ ασημίζοντων και επάργυρων μαχαιροπίρουνων, έξι ασημίζουσες και χρυσίζουσες θρησκευτικές εικόνες, δύο παιχνιδοκονσόλες και 14 ηλεκτρονικά παιχνίδια, κασετίνα με 40 πένες γραφής, καθώς και 1.300 ευρώ από κουμπαρά.

Οι αστυνομικοί εντόπισαν ακόμη πλήθος διαρρηκτικών εργαλείων και κλειδιών διαφόρων τύπων, κάρτες και έγγραφα που σχετίζονται με υπηρεσίες μεταφοράς χρημάτων, δελτία τυχερών παιχνιδιών και άλλα αντικείμενα, η προέλευση των οποίων ερευνάται.

Παράλληλα, κατασχέθηκε όχημα που, σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., χρησιμοποιούνταν για τη διευκόλυνση της εγκληματικής δράσης.

Το συνολικό παράνομο οικονομικό όφελος της οργάνωσης υπολογίζεται ότι ξεπερνά τις 179.000 ευρώ.

Οι τρεις συλληφθέντες, οι οποίοι, σύμφωνα με την Αστυνομία, έχουν απασχολήσει και στο παρελθόν για παρόμοια αδικήματα και έχουν εκτίσει ποινές κάθειρξης ή τους έχουν επιβληθεί περιοριστικοί όροι, οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.

Η έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη, προκειμένου να διαπιστωθεί το πλήρες εύρος της δράσης της οργάνωσης και εάν τα μέλη της συνδέονται και με άλλες αξιόποινες πράξεις.

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