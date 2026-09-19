Deutsche Welle: Ανακλήθηκε το «λουκέτο» - Θα συνεχίσει να «μιλά» ελληνικά

Snapshot Το Ραδιοτηλεοπτικό Συμβούλιο της Deutsche Welle αποφάσισε ομόφωνα να συνεχίσει τη λειτουργία του Ελληνικού Προγράμματος, ανατρέποντας την αρχική απόφαση τερματισμού το 2027.

Η απόφαση ήρθε μετά από έντονες παρεμβάσεις της ελληνικής πλευράς, συμπεριλαμβανομένης της παρέμβασης του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη προς τον Γερμανό καγκελάριο.

Το Ελληνικό Πρόγραμμα της Deutsche Welle έχει ιστορική σημασία για την Ελλάδα, ιδίως για τη μετάδοση ανεξάρτητων ειδήσεων κατά τη διάρκεια της δικτατορίας της 21ης Απριλίου.

Η διατήρηση του προγράμματος υποστηρίχθηκε μέσω επαφών μεταξύ στελεχών της Νέας Δημοκρατίας, του CDU και του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος.

Εξασφαλίστηκε η στήριξη σημαντικών προσώπων στις ελληνογερμανικές σχέσεις, όπως ο Τόμας Ράχελ και ο Μητροπολίτης Γερμανίας Αυγουστίνος, για την προώθηση της συνέχισης του Ελληνικού Προγράμματος. Snapshot powered by AI

Τη συνέχιση της λειτουργίας του ιστορικού Ελληνικού Προγράμματος της Deutsche Welle αποφάσισε την Παρασκευή το Ραδιοτηλεοπτικό Συμβούλιο του γερμανικού φορέα, ανατρέποντας την απόφαση που είχε λάβει τον περασμένο Φεβρουάριο για τερματισμό της ελληνικής υπηρεσίας στις αρχές του 2027, έπειτα από 62 χρόνια παρουσίας.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η απόφαση του Συμβουλίου ήταν ομόφωνη. Είχε προηγηθεί έντονη κινητοποίηση από την ελληνική πλευρά για την παραμονή του Ελληνικού Προγράμματος, με το θέμα να φτάνει μέχρι το ανώτατο πολιτικό επίπεδο. Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης είχε θέσει το ζήτημα στον Γερμανό καγκελάριο Φρίντριχ Μερτς.

Η Deutsche Welle έχει συνδεθεί διαχρονικά με τη σύγχρονη ελληνική ιστορία και ιδιαίτερα με τον αγώνα κατά της δικτατορίας. Στα χρόνια της χούντας, η Ελληνική Εκπομπή, που μετέδιδε από την Κολωνία, αποτέλεσε μία από τις ελάχιστες ανεξάρτητες πηγές ενημέρωσης για εκατομμύρια Έλληνες.

Μέσα από τις εκπομπές της μεταδίδονταν ειδήσεις, πολιτικά σχόλια και συνεντεύξεις, ενώ παράλληλα ακούγονταν έργα καλλιτεχνών που είχαν απαγορευτεί από το καθεστώς της 21ης Απριλίου.

Οι επαφές Αθήνας - Βερολίνου

Μετά την παρέμβαση του Κυριάκου Μητσοτάκη προς τον Γερμανό καγκελάριο, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ακολούθησε ένας κύκλος επαφών μεταξύ στελεχών της Νέας Δημοκρατίας και του CDU.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στο συνέδριο του γερμανικού κόμματος τον περασμένο Φεβρουάριο, όταν οι βουλευτές Τάσος Χατζηβασιλείου και Φίλιππος Φόρτωμας ταξίδεψαν στη Γερμανία και έθεσαν το ζήτημα της διατήρησης του Ελληνικού Προγράμματος στις συναντήσεις που πραγματοποίησαν.

Η προσπάθεια συνεχίστηκε και μέσω του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, με τον υφυπουργό Εξωτερικών Τάσο Χατζηβασιλείου να έχει, σύμφωνα με πληροφορίες, ενεργό ρόλο στις επαφές και στις παρεμβάσεις προς την πλευρά του CDU.

Οι συμμαχίες που δημιουργήθηκαν

Παράλληλα, η ελληνική πλευρά επιδίωξε να εξασφαλίσει τη στήριξη προσώπων με σημαντικό ρόλο στις ελληνογερμανικές σχέσεις, ώστε το αίτημα για τη συνέχιση της λειτουργίας του Ελληνικού Προγράμματος να αποκτήσει μεγαλύτερη απήχηση.

Μεταξύ αυτών ήταν ο επικεφαλής της ελληνογερμανικής ομάδας φιλίας στη γερμανική Βουλή, Τόμας Ράχελ, ο πρώην διευθυντής του Ιδρύματος Αντενάουερ στην Αθήνα, Μάριαν Βεντ, ο Μητροπολίτης Γερμανίας κ.κ. Αυγουστίνος, καθώς και ο πρόεδρος του Γερμανοελληνικού Επιχειρηματικού Συνδέσμου, Φαίδων Κοτσαμπόπουλος.

Με την ομόφωνη απόφαση του Ραδιοτηλεοπτικού Συμβουλίου της Deutsche Welle, το Ελληνικό Πρόγραμμα δεν οδηγείται τελικά σε κλείσιμο, όπως είχε αρχικά αποφασιστεί, αλλά συνεχίζει την ιστορική του πορεία.