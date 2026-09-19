Deutsche Welle: Ανακλήθηκε το «λουκέτο» - Θα συνεχίσει να «μιλά» ελληνικά

Μετά και από σειρά ελληνικών παρεμβάσεων, ακόμα και σε επίπεδο πρωθυπουργού, ανατράπηκε η απόφαση που προέβλεπε τον τερματισμό του ιστορικού Ελληνικού Προγράμματος την 1η Ιανουαρίου του 2027

Μιχάλης Παπαδάκος

Deutsche Welle: Ανακλήθηκε το «λουκέτο» - Θα συνεχίσει να «μιλά» ελληνικά
ΕΛΛΑΔΑ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Το Ραδιοτηλεοπτικό Συμβούλιο της Deutsche Welle αποφάσισε ομόφωνα να συνεχίσει τη λειτουργία του Ελληνικού Προγράμματος, ανατρέποντας την αρχική απόφαση τερματισμού το 2027.
  • Η απόφαση ήρθε μετά από έντονες παρεμβάσεις της ελληνικής πλευράς, συμπεριλαμβανομένης της παρέμβασης του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη προς τον Γερμανό καγκελάριο.
  • Το Ελληνικό Πρόγραμμα της Deutsche Welle έχει ιστορική σημασία για την Ελλάδα, ιδίως για τη μετάδοση ανεξάρτητων ειδήσεων κατά τη διάρκεια της δικτατορίας της 21ης Απριλίου.
  • Η διατήρηση του προγράμματος υποστηρίχθηκε μέσω επαφών μεταξύ στελεχών της Νέας Δημοκρατίας, του CDU και του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος.
  • Εξασφαλίστηκε η στήριξη σημαντικών προσώπων στις ελληνογερμανικές σχέσεις, όπως ο Τόμας Ράχελ και ο Μητροπολίτης Γερμανίας Αυγουστίνος, για την προώθηση της συνέχισης του Ελληνικού Προγράμματος.
Snapshot powered by AI

Τη συνέχιση της λειτουργίας του ιστορικού Ελληνικού Προγράμματος της Deutsche Welle αποφάσισε την Παρασκευή το Ραδιοτηλεοπτικό Συμβούλιο του γερμανικού φορέα, ανατρέποντας την απόφαση που είχε λάβει τον περασμένο Φεβρουάριο για τερματισμό της ελληνικής υπηρεσίας στις αρχές του 2027, έπειτα από 62 χρόνια παρουσίας.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η απόφαση του Συμβουλίου ήταν ομόφωνη. Είχε προηγηθεί έντονη κινητοποίηση από την ελληνική πλευρά για την παραμονή του Ελληνικού Προγράμματος, με το θέμα να φτάνει μέχρι το ανώτατο πολιτικό επίπεδο. Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης είχε θέσει το ζήτημα στον Γερμανό καγκελάριο Φρίντριχ Μερτς.

Η Deutsche Welle έχει συνδεθεί διαχρονικά με τη σύγχρονη ελληνική ιστορία και ιδιαίτερα με τον αγώνα κατά της δικτατορίας. Στα χρόνια της χούντας, η Ελληνική Εκπομπή, που μετέδιδε από την Κολωνία, αποτέλεσε μία από τις ελάχιστες ανεξάρτητες πηγές ενημέρωσης για εκατομμύρια Έλληνες.

Μέσα από τις εκπομπές της μεταδίδονταν ειδήσεις, πολιτικά σχόλια και συνεντεύξεις, ενώ παράλληλα ακούγονταν έργα καλλιτεχνών που είχαν απαγορευτεί από το καθεστώς της 21ης Απριλίου.

Οι επαφές Αθήνας - Βερολίνου

Μετά την παρέμβαση του Κυριάκου Μητσοτάκη προς τον Γερμανό καγκελάριο, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ακολούθησε ένας κύκλος επαφών μεταξύ στελεχών της Νέας Δημοκρατίας και του CDU.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στο συνέδριο του γερμανικού κόμματος τον περασμένο Φεβρουάριο, όταν οι βουλευτές Τάσος Χατζηβασιλείου και Φίλιππος Φόρτωμας ταξίδεψαν στη Γερμανία και έθεσαν το ζήτημα της διατήρησης του Ελληνικού Προγράμματος στις συναντήσεις που πραγματοποίησαν.

Η προσπάθεια συνεχίστηκε και μέσω του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, με τον υφυπουργό Εξωτερικών Τάσο Χατζηβασιλείου να έχει, σύμφωνα με πληροφορίες, ενεργό ρόλο στις επαφές και στις παρεμβάσεις προς την πλευρά του CDU.

Οι συμμαχίες που δημιουργήθηκαν

Παράλληλα, η ελληνική πλευρά επιδίωξε να εξασφαλίσει τη στήριξη προσώπων με σημαντικό ρόλο στις ελληνογερμανικές σχέσεις, ώστε το αίτημα για τη συνέχιση της λειτουργίας του Ελληνικού Προγράμματος να αποκτήσει μεγαλύτερη απήχηση.

Μεταξύ αυτών ήταν ο επικεφαλής της ελληνογερμανικής ομάδας φιλίας στη γερμανική Βουλή, Τόμας Ράχελ, ο πρώην διευθυντής του Ιδρύματος Αντενάουερ στην Αθήνα, Μάριαν Βεντ, ο Μητροπολίτης Γερμανίας κ.κ. Αυγουστίνος, καθώς και ο πρόεδρος του Γερμανοελληνικού Επιχειρηματικού Συνδέσμου, Φαίδων Κοτσαμπόπουλος.

Με την ομόφωνη απόφαση του Ραδιοτηλεοπτικού Συμβουλίου της Deutsche Welle, το Ελληνικό Πρόγραμμα δεν οδηγείται τελικά σε κλείσιμο, όπως είχε αρχικά αποφασιστεί, αλλά συνεχίζει την ιστορική του πορεία.

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
14:56ΕΛΛΑΔΑ

Deutsche Welle: Ανακλήθηκε το «λουκέτο» - Θα συνεχίσει να «μιλά» ελληνικά

14:53ΚΑΙΡΟΣ

Στο κατώφλι νέου ρεκόρ το El Niño: Εκτοξεύεται η θερμοκρασία - Τι δείχνουν τα στοιχεία

14:37ΕΛΛΑΔΑ

Ηράκλειο: Τραγικό τέλος για τον 78χρονο τουρίστα που αγνοούνταν - Εντοπίστηκε νεκρός στο Μαδέ

14:36ΕΛΛΑΔΑ

Ιόνια Οδός: 82χρονος οδηγούσε στο αντίθετο ρεύμα του αυτοκινητόδρομου -Ακινητοποιήθηκε και συνελήφθη

14:33ΕΛΛΑΔΑ

Διασώστης ΕΚΑΒ για Μαζωνάκη: «Ο απινιδωτής δεν λειτουργούσε - Δεν μας έδωσαν καμιά πληροφορία»

14:27ΚΟΣΜΟΣ

Λευκός Οίκος: Πρόσκληση σε Μπέζος, Μασκ και Άλτμαν για το δείπνο με τον Κινέζο πρόεδρο

14:23ΕΛΛΑΔΑ

Πάτρα: Γυναίκα απειλούσε να αυτοκτονήσει με μαχαίρι - Την σταμάτησαν αστυνομικοί

14:21ΕΛΛΑΔΑ

Θάνατος Μαζωνάκη: Δέκα μέρες μετά η Νίκαια συνεχίζει να πενθεί - «Ο Γιώργος έδειξε μέσα από τις πράξεις του τι ήταν»

14:00ΕΥ ΖΗΝ

Τι απαγορεύεται να κάνετε όταν καθαρίζετε φρούτα και λαχανικά στο σπίτι

13:54ΕΛΛΑΔΑ

Ηλεία: Συνελήφθη ο 26χρονος που χτύπησε με ρόπαλο την πρώην του και τον πατέρα της πριν μία εβδομάδα

13:52ΚΟΣΜΟΣ

Δανία: Η συμφωνία με τον Τραμπ για τη Γροιλανδία σέβεται τις κόκκινες γραμμές μας

13:41LIFESTYLE

Στο πλευρό της Σίντνεϊ Σουίνι η πιο σέξι βολεϊμπολίστρια στον κόσμο, Κέιλα Σίμονς μετά τον σάλο με τη γυμνή διαφήμιση

13:29ΚΟΣΜΟΣ

Μέση Ανατολή: Το Πακιστάν ανησυχεί για ενεργοποίηση της Συμφωνίας της Μέκκας - Φόβοι ότι θα συρθεί στη σύγκρουση

13:27ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αναδιπλώνει ο Μπελέρης τις δηλώσεις για τον Ηλία Κασιδιάρη: «Ήταν άστοχη – Σταθερή η προσήλωσή μου στη Δημοκρατία»

13:26ΕΛΛΑΔΑ

Βαρύ πένθος στην Ιεράπετρα για τον χαμό του 9χρονου Μανώλη έπειτα από μάχη με την λευχαιμία

13:21ΕΛΛΑΔΑ

Χρυσό βραβείο για την Περιφέρεια Αττικής στα Compliance Awards 2026

13:11ΕΛΛΑΔΑ

Αγωνία στο Αίγιο για την εξαφάνιση 16χρονης - Πήγε στο σχολείο και δεν επέστρεψε ποτέ

13:06ΣΕΙΣΜΟΙ

Σεισμός τώρα στην Εύβοια: Δόνηση 4 Ρίχτερ στο Προκόπι

13:01ΚΟΣΜΟΣ

Σε δημοπρασία το άγαλμα του Τζον Λένον στην Penny Lane του Λίβερπουλ – Έως 100.000 λίρες η εκτίμηση

12:58ΚΟΣΜΟΣ

Ομάν: Η «Ελβετία» της Μέσης Ανατολής – Γιατί το σουλτανάτο έχει κομβικό ρόλο μεσολαβητή στις μεγάλες συγκρούσεις

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
11:19ΕΛΛΑΔΑ

Μαζωνάκης: Οι VIPs που «παρήλασαν» στην Καρνεάδου - Τηλεπαρουσιάστριες, ποπ σταρ, πολιτικοί

08:45ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Σημαντική επιδείνωση τα επόμενα 24ωρα - Πού αναμένονται έντονα φαινόμενα

12:20ΚΟΣΜΟΣ

Τον άφησαν να πεθάνει στα 8.200 μέτρα: Βίντεο ορειβατών να εντοπίζουν λιπόθυμο οδηγό βουνού 

22:00ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Η πρόγνωση Αρναούτογλου μέρα προς μέρα - Πού θα ρίξει πολύ νερό και πότε

14:00ΕΥ ΖΗΝ

Τι απαγορεύεται να κάνετε όταν καθαρίζετε φρούτα και λαχανικά στο σπίτι

07:35ΚΟΣΜΟΣ

Ένας 15χρονος Έλληνας φωτογράφος διακρίθηκε σε διεθνή βραβεία για μία σπάνια λήψη της Σελήνης

09:35ΚΟΣΜΟΣ

Έκρυβε τον νεκρό πατέρα του για ενάμιση χρόνο και εισέπραττε τη σύνταξή του - Συνελήφθη 25χρονος

13:26ΕΛΛΑΔΑ

Βαρύ πένθος στην Ιεράπετρα για τον χαμό του 9χρονου Μανώλη έπειτα από μάχη με την λευχαιμία

13:41LIFESTYLE

Στο πλευρό της Σίντνεϊ Σουίνι η πιο σέξι βολεϊμπολίστρια στον κόσμο, Κέιλα Σίμονς μετά τον σάλο με τη γυμνή διαφήμιση

06:25ΕΘΝΙΚΑ

Επικοινωνιακή «φούσκα» της Τουρκίας τα περί μετακίνησης κομάντος κοντά στη Σάμο – Η αλήθεια για την «στρατιά του Αιγαίου» και οι 13 τουρκικές κινήσεις της τελευταίας διετίας

14:33ΕΛΛΑΔΑ

Διασώστης ΕΚΑΒ για Μαζωνάκη: «Ο απινιδωτής δεν λειτουργούσε - Δεν μας έδωσαν καμιά πληροφορία»

13:06ΣΕΙΣΜΟΙ

Σεισμός τώρα στην Εύβοια: Δόνηση 4 Ρίχτερ στο Προκόπι

11:00ΚΟΣΜΟΣ

Έριξαν 2.500 βαγόνια στον Ατλαντικό: Μετά από 25 χρόνια τα έχουν «καταλάβει» τα ψάρια

13:54ΕΛΛΑΔΑ

Ηλεία: Συνελήφθη ο 26χρονος που χτύπησε με ρόπαλο την πρώην του και τον πατέρα της πριν μία εβδομάδα

14:21ΕΛΛΑΔΑ

Θάνατος Μαζωνάκη: Δέκα μέρες μετά η Νίκαια συνεχίζει να πενθεί - «Ο Γιώργος έδειξε μέσα από τις πράξεις του τι ήταν»

12:39ΕΛΛΑΔΑ

Από την Κρήτη στη Σαχάρα: Ο σφηκιάρης ξεκίνησε το μεγάλο ταξίδι προς τον Νότο

12:00ΕΛΛΑΔΑ

Θάνατος Μαζωνάκη: Νέα καταγγελία για τη Γάκα-«Διέγνωσε καρκίνο στις σάλπιγγες και μικρόβια στο αίμα»

12:16ΕΛΛΑΔΑ

Θρίλερ με το χρηματοκιβώτιο στο σπίτι του Γιώργου Μαζωνάκη - Τι εντόπισε η ΕΛ.ΑΣ.

12:33ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Αποκλειστικό Newsbomb: Καταδικάστηκε για πρώτη φορά σε φυλάκιση ψυχολόγος για ψευδείς γνωματεύσεις - Στο επίκεντρο δεκάδες υποθέσεις γονικής αποξένωσης

08:12ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Mega επένδυση 387 εκατ. ευρώ στη Σάνη Χαλκιδικής - 546 δωμάτια, 228 branded κατοικίες και beach club

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ