Διασώστης ΕΚΑΒ για Μαζωνάκη: «Ο απινιδωτής δεν λειτουργούσε - Δεν μας έδωσαν καμιά πληροφορία»

Οι γιατροί ανέφεραν ότι δεν πρόλαβαν να κάνουν περισσότερα, ενώ δεν παρείχαν σημαντικές πληροφορίες στους διασώστες

Μιχάλης Παπαδάκος

Διασώστης ΕΚΑΒ για Μαζωνάκη: «Ο απινιδωτής δεν λειτουργούσε - Δεν μας έδωσαν καμιά πληροφορία»
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Οι γιατροί της Stem Cell Clinic δεν παρείχαν πληροφορίες στο ΕΚΑΒ για το ιστορικό ή την αγωγή του Γιώργου Μαζωνάκη.
  • Το πλήρωμα του ΕΚΑΒ ανταποκρίθηκε άμεσα και έφτασε στο σημείο μέσα σε 3 λεπτά για να ξεκινήσει ΚΑΡΠΑ.
  • Η μεταφορά του ασθενούς έγινε με καρέκλα αντί για φορείο για να μην καθυστερήσει η διαδικασία, χωρίς διακοπή της ΚΑΡΠΑ.
  • Ο απινιδωτής στο ιατρείο δεν λειτουργούσε, γεγονός που επηρέασε την έγκαιρη απινίδωση του ασθενούς.
  • Οι γιατροί ανέφεραν ότι δεν πρόλαβαν να κάνουν περισσότερα, ενώ δεν παρείχαν σημαντικές πληροφορίες στους διασώστες.
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Καμία διάθεση συνεργασίας με το πλήρωμα του ΕΚΑΒ δεν είχαν οι γιατροί της Stem Cell Clinic αναφορικά με την κατάσταση του Γιώργου Μαζωνάκη, όπως αποκάλυψε ο εκ των διασωστών που έσπευσε στο συμβάν στο «ιατρείο» της Καρνεάδου στο Κολωνάκι.

Όπως περιέγραψε o διασώστης Λεωνίδας Σιδηρόπουλος, μιλώντας στο Open «οι γιατροί δεν μας έδωσαν πληροφορίες ούτε για το ιστορικό του ασθενή, ούτε αν είχε κάποια πάθηση, ούτε αν παίρνει κάποια αγωγή ώστε να βοηθήσουν και το έργο μας και το έργο του νοσοκομείου στο οποίο θα γινόταν η διακομιδή».

«Το μόνο που μας είπαν είναι ότι είναι ο Γιώργος Μαζωνάκης ότι είναι 10 λεπτά εκεί και ότι δεν πρόλαβαν να κάνουν κάτι» πρόσθεσε ο διασώστης του ΕΚΑΒ.

«Φτάσαμε σε 3'»

Σύμφωνα με τον διασώστη, η ανταπόκριση του ΕΚΑΒ υπήρξε ακαριαία, καθώς τόσο η μηχανή όσο και το ασθενοφόρο έφτασαν στο σημείο μόλις 3 λεπτά μετά την κλήση. «Δεν προλαβαίνεις να δεις το πρόσωπο του ανθρώπου εκείνη τη στιγμή. Κοιτάς μόνο αν αναπνέει, το χρώμα του και τα μάτια του. Για εμάς όλοι οι άνθρωποι είναι ίδιοι», είπε χαρακτηριστικά για το γεγονός ότι επρόκειτο για κάποιον τόσο διάσημα και πρόσθεσε πως ο Γιώργος Μαζωνάκης, ήταν ήδη ωχρός και σε κατάσταση ανακοπής, με το πλήρωμα να ξεκινά αμέσως τις προσπάθειες ΚΑΡΠΑ.

Τι συνέβη με την καρέκλα

Απαντώντας στις αιτιάσεις των δύο κατηγορούμενων γιατρών ότι η μεταφορά έγινε με καρέκλα αντί για φορείο -ισχυρισμός που συνοδεύτηκε από την κατηγορία ότι διακόπηκε η ΚΑΡΠΑ- ο διασώστης ξεκαθαρίζει την τακτική που ακολουθήθηκε: «Το να βάλουμε φορείο μέσα σε ένα δωμάτιο διαμερίσματος θα έπαιρνε 15 με 20 λεπτά, κάτι που θα ήταν μοιραίο για τον ασθενή. Τα παιδιά δεν σταμάτησαν ούτε δευτερόλεπτο τις συμπιέσεις. Παράλληλα, μέλος του πληρώματος κατέβασε την καρέκλα, ενώ το φορείο είχε τοποθετηθεί στην είσοδο της πολυκατοικίας».

Όπως επισημαίνει, η μεταφορά διήρκησε μόλις 2 λεπτά και 40 δευτερόλεπτα, κατά τη διάρκεια των οποίων η ΚΑΡΠΑ συνεχίστηκε κανονικά.

«Δεν λειτουργούσε ο απινιδωτής του ιατρείου»

Όπως είπε ο κ. Σιδηρόπουλος, ο Ηλίας Θεοδωρόπουλος και η Ιωάννα Γάκα, ανέφεραν ότι πραγματοποίησαν συμπιέσεις και χορήγησαν δύο φορές από 1 mg αδρεναλίνης, ωστόσο, ο απινιδωτής που διέθεταν στο ιατρείο δεν λειτουργούσε.

«Μας είπαν μόνοι τους ότι ο απινιδωτής δεν δούλεψε. Τον είδαμε στα πόδια του ασθενή», σημειώνει, υπογραμμίζοντας την κρισιμότητα της έγκαιρης απινίδωσης: «Τα πρωτόκολλα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αναζωογόνησης αναφέρουν ότι η έγκαιρη απινίδωση στα πρώτα 3 έως 5 λεπτά δίνει ποσοστό επιβίωσης κοντά στο 60%. Αν είχαν γίνει γρήγορα αυτές οι ενέργειες, θα υπήρχαν πολλές πιθανότητες».

«Δεν μας έδωσαν το ιστορικό του»

Επιπλέον, ο διασώστης κατήγγειλε ότι οι γιατροί δεν παρείχαν στο πλήρωμα του ΕΚΑΒ τις απαραίτητες πληροφορίες για το ιστορικό ή για το αν ελάμβανε φαρμακευτική αγωγή ο Γιώργος Μαζωνάκης, στοιχεία που θα μπορούσαν να βοηθήσουν τους διασώστες και στη συνέχεια το προσωπικό των επειγόντων του νοσοκομείου.

«Το μόνο που μας είπαν ήταν ότι πρόκειται για τον Γιώργο Μαζωνάκη, ότι βρισκόταν σε αυτή την κατάσταση για 10 λεπτά και ότι οι ίδιοι δεν προλάβαιναν να κάνουν κάτι παραπάνω», κατέληξε.

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