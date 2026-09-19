Ιόνια Οδός: 82χρονος οδηγούσε στο αντίθετο ρεύμα του αυτοκινητόδρομου -Ακινητοποιήθηκε και συνελήφθη
Η αντίδραση των αστυνομικών της Τροχαίας ήταν άμεση και δεν σημειώθηκε κάποιο ατύχημα
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- Ένας 82χρονος οδηγούσε στο αντίθετο ρεύμα της Ιονίας Οδού τα ξημερώματα του Σαββάτου 19 Σεπτεμβρίου.
- Η Τροχαία Αντιρρίου – Ιωαννίνων εντόπισε και ακινητοποίησε άμεσα το όχημα, αποτρέποντας ατύχημα.
- Ο ηλικιωμένος συνελήφθη και σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για επικίνδυνη οδήγηση.
- Δεν σημειώθηκε κανένας τραυματισμός ή υλικές ζημιές κατά το περιστατικό.
- Η υπόθεση διερευνάται περαιτέρω από τις αρμόδιες αστυνομικές αρχές.
Ακόμη ένα σοβαρό περιστατικό επικίνδυνης οδήγησης ηλικιωμένου σημειώθηκε τα ξημερώματα του Σαββάτου 19 Σεπτεμβρίου στην Ιονία Οδό.
Όπως αναφέρει το agriniopress, ένας 82χρονος εντοπίστηκε να οδηγεί στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας στον αυτοκινητόδρομο.
Αστυνομικοί του Α' Τμήματος Τροχαίας Αυτοκινητοδρόμων Αντιρρίου – Ιωαννίνων εντόπισαν την επικίνδυνη κίνηση του οχήματος και κινητοποιήθηκαν άμεσα, προκειμένου να αποτρέψουν την πρόκληση ατυχήματος.
Οι αστυνομικοί κατάφεραν να ακινητοποιήσουν το όχημα και προχώρησαν στη σύλληψη του 82χρονου, χωρίς ευτυχώς να σημειωθεί κάποιο ατύχημα ή τραυματισμός.
Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για επικίνδυνη οδήγηση, ενώ το περιστατικό διερευνάται από τις αρμόδιες αστυνομικές αρχές.