Εντοπίστηκε ο 67χρονος που εμφανίζεται σε βίντεο να οδηγεί στο αντίθετο ρεύμα στην παραλιακή

Σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος του 67χρονου για επικίνδυνη οδήγηση

Μίλτος Τσεκούρας

Εντοπίστηκε ο 67χρονος που εμφανίζεται σε βίντεο να οδηγεί στο αντίθετο ρεύμα στην παραλιακή
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Ταυτοποιήθηκε ο 67χρονος που οδηγούσε στο αντίθετο ρεύμα στη Λεωφόρο Κωνσταντίνου Καραμανλή, από Βούλα προς Γλυφάδα.
  • Το περιστατικό σημειώθηκε τα ξημερώματα στις αρχές Ιουλίου και καταγράφηκε από διερχόμενο όχημα.
  • Η Ειδική Ομάδα Ανάλυσης Πληροφοριών και Κοινωνικών Δικτύων της Τροχαίας πραγματοποίησε την ταυτοποίηση με ψηφιακή έρευνα.
  • Σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος του 67χρονου για επικίνδυνη οδήγηση, η οποία υποβλήθηκε στον Εισαγγελέα.
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Στην ταυτοποίηση ενός 67χρονου άνδρα, ο οποίος, όπως προέκυψε από τις έρευνες της Ειδικής Ομάδας Ανάλυσης Πληροφοριών και Κοινωνικών Δικτύων της Τροχαίας, είναι ο οδηγός που εμφανίζεται σε βίντεο να κινείται στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας στη Λεωφόρο Κων. Καραμανλή, από Βούλα προς Γλυφάδα.

Το περιστατικό σημειώθηκε περίπου στις 2.00 τα ξημερώματα, στις αρχές του περασμένου Ιουλίου. Ειδικότερα, ένα διερχόμενο όχημα κατέγραψε το αυτοκίνητο του 67χρονου να κινείται ανάποδα, με σοβαρό κίνδυνο πρόκλησης ατυχήματος. Το βίντεο έκανε τον γύρο του διαδικτύου και εντοπίστηκε από την αρμόδια Υπηρεσία της Τροχαίας Αττικής.

Η ψηφιακή έρευνα οδήγησε στην ταυτοποίηση του δράστη και έπειτα από την προανακριτική έρευνα, σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος του 67χρονου για επικίνδυνη οδήγηση. Η δικογραφία έχει υποβληθεί στον Εισαγγελέα.

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