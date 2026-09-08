Τρόμος στην Βούλα: «Οδηγός – χάρος» κινείται ανάποδα στην παραλιακή

Snapshot Ένας οδηγός κινήθηκε ανάποδα στην παραλιακή οδό στη Βούλα, προκαλώντας σοβαρό κίνδυνο.

Το περιστατικό καταγράφηκε σε βίντεο που δημοσιεύτηκε στο TikTok και έχει προκαλέσει ανησυχία.

Άλλοι οδηγοί αντέδρασαν γρήγορα, αποφεύγοντας μετωπική σύγκρουση χάρη στην έγκαιρη αντίδρασή τους.

Η επικίνδυνη αυτή συμπεριφορά σημειώθηκε κοντά στο Ασκληπιείο της Βούλας, στην αριστερή λωρίδα κυκλοφορίας. Snapshot powered by AI

Ένα ακόμη βίντεο με επικίνδυνη οδηγική συμπεριφορά στους ελληνικούς δρόμους ήρθε στο φως της δημοσιότητας και προκαλεί έντονο προβληματισμό.

Το βίντεο που ανέβηκε στο TikTok, καταγράφηκε στην περιοχή της Βούλας. Όπως θα δείτε, ασυνείδητος οδηγός κινείται ανάποδα στην παραλιακή, προκαλώντας τρόμο στους υπόλοιπους οδηγούς.

Το βίντεο δείχνει τον ασυνείδητο οδηγό να κινείται στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας στην αριστερή λωρίδα, λίγο μετά το Ασκληπιείο της Βούλας. Ο οδηγός του οχήματος που κινούνταν κανονικά στο ρεύμα κυκλοφορίας του στη μεσαία λωρίδα είδε το όχημα και σχεδόν ακινητοποίησε το όχημά του αποφεύγοντας για λίγο τη μετωπική σύγκρουση. Πίσω από όχημα ακολουθούσε άλλο όχημα το οποίο έφερε κάμερα καταγραφής και χάρις στην έγκαιρη αντίδραση του οδηγού απέφυγε το προπορευόμενο όχημα τελευταία στιγμή αφού ο οδηγός έκοψε δεξιά αποφεύγοντας τη σύγκρουση.

Δείτε το βίντεο που αναρτήθηκε στο Τik Tok:

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