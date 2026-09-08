Ηράκλειο: 15χρονοι ξυλοκόπησαν συνομήλικό του κάτω από το σπίτι του

Snapshot Δύο 15χρονοι ξυλοκόπησαν συνομήλικό τους κάτω από το σπίτι του μετά από τυχαία συνάντηση σε μίνι μάρκετ.

Το θύμα υπέστη τραυματισμούς στο μάτι και μώλωπα στο πρόσωπο και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο για εξέταση.

Ο πατέρας του θύματος ενημέρωσε την αστυνομία, που παρενέβη άμεσα.

Οι δύο δράστες και οι γονείς τους παρουσιάστηκαν στην ασφάλεια και αφέθηκαν ελεύθεροι με εντολή εισαγγελέα.

Θα υποβληθεί δικογραφία για περαιτέρω διερεύνηση της υπόθεσης. Snapshot powered by AI

Με μπουνιές επιτέθηκαν δύο 15χρονοι σε συνομήλικό τους κάτω από το σπίτι του θύματος.

Οι ανήλικοι πήγαν κάτω από το σπίτι του θύματος με άγριες διαθέσεις και τον έβρισαν. Όπως αναφέρει το cretalive.gr, οι τρεις τους είχαν συναντηθεί τυχαία σε μίνι μάρκετ της περιοχής. Οι δράστες φέρεται να έβρισαν τον 15χρονο παθόντα, ο οποίος αποχώρησε για να πάει στο σπίτι του όπου και στην συνέχεια μετέβησαν οι δύο συνομήλικοι του.

Ο πατέρας του 15χρονου παθόντα ενημέρωσε αστυνομικούς της ΔΙ.ΑΣ που βρήκε τυχαία στο δρόμο. Ο ανήλικος χρειάστηκε να μεταβεί στο εφημερεύον νοσοκομείο προκειμένου να εκτιμηθεί ένα σκίσιμο στο μάτι και ένας μώλωπας στο πρόσωπο.

Οι δύο καταγγελλόμενοι ανήλικοι και οι γονείς τους παρουσιάστηκαν στην Ασφάλεια Ηρακλείου, ενώ με εντολή εισαγγελέα αφέθηκαν ελεύθεροι και θα υποβληθεί η δικογραφία αρμοδίως.

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