Politico: Γερμανικό «μπλόκο» στον προϋπολογισμό της ΕΕ - Απαιτούν περικοπές εκατοντάδων €δισ.

Snapshot 'Εξι πλούσια κράτη-μέλη της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένης της Γερμανίας, ζητούν σημαντική μείωση του προτεινόμενου προϋπολογισμού των 2 τρισ. ευρώ της ΕΕ.

Ο νέος προϋπολογισμός της ΕΕ για το 2028 θα καθορίσει τις δαπάνες σε αγροτικές επιδοτήσεις, άμυνα, υποδομές και περιφερειακή συνοχή.

Τα καθαρά συνεισφέροντα κράτη επιβαρύνονται με το 75% της χρηματοδότησης και θεωρούν μη ρεαλιστική την αύξηση του προϋπολογισμού κατά 60%.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτείνει νέους φόρους σε τομείς όπως τα ηλεκτρονικά τσιγάρα και τα κρυπτονομίσματα, αλλά οι «έξι» χώρες αντιτίθενται σε πρόσθετη φορολόγηση των πολιτών.

Οι διαπραγματεύσεις παραμένουν αδιέξοδες ενόψει της συνόδου κορυφής του Οκτωβρίου, με ανησυχίες για πολιτικές επιπλοκές λόγω επικείμενων εθνικών εκλογών. Snapshot powered by AI

Βαθύ ρήγμα προκαλεί στις Βρυξέλλες η διαπραγμάτευση για το νέο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο, σύμφωνα με το Politico καθώς ένας ισχυρός συνασπισμός εύρωστων κρατών μελών ορθώνει τείχος απέναντι στους σχεδιασμούς της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, αξιώνοντας να μειωθεί το συνολικό ποσό κατά εκατοντάδες δισεκατομμύρια ευρώ.

Η Γερμανία, η Ολλανδία, η Αυστρία, η Δανία, η Σουηδία και η Φινλανδία συνυπογράφουν κοινή επιστολή, το περιεχόμενο της οποίας αποκαλύπτει το POLITICO, ζητώντας ευθεία περικοπή του σχεδίου που καλείται να καταθέσει η Ιρλανδία, η οποία ασκεί την εξαμηνιαία εκ περιτροπής προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το διακύβευμα είναι τεράστιο. Το επόμενο επταετές δημοσιονομικό πλαίσιο, που πρόκειται να τεθεί σε ισχύ το 2028, θα καθορίσει τις δαπάνες της ένωσης για μια ευρύτατη γκάμα τομέων: από τις αγροτικές επιδοτήσεις και τα κοινά αμυντικά προγράμματα μέχρι τις στρατηγικές υποδομές και τα κονδύλια συνοχής προς τις λιγότερο ανεπτυγμένες ευρωπαϊκές περιφέρειες.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει ρίξει στο τραπέζι μια πρόταση που αγγίζει σχεδόν τα 2 τρισεκατομμύρια ευρώ. Το νούμερο αυτό πυροδότησε άμεσο συναγερμό στις πρωτεύουσες του Βορρά. Οι λεγόμενοι καθαροί συνεισφέροντες, δηλαδή οι χώρες που καταβάλλουν στα κοινοτικά ταμεία πολύ περισσότερα από όσα λαμβάνουν, απαιτούν να μειωθεί δραστικά ο τελικός λογαριασμός. Στον αντίποδα, τα κράτη που εξαρτώνται άμεσα από τις ευρωπαϊκές ροές για να ενισχύσουν τις οικονομίες τους πιέζουν να διατηρηθούν ή και να αυξηθούν οι δαπάνες.

«Οι έξι χώρες μας και μόνο χρηματοδοτούν σχεδόν το 40% όλων των εισφορών των κρατών μελών. Ενώ οι καθαροί συνεισφέροντες στο σύνολό τους αποτελούν μειοψηφία, επωμίζονται περίπου τα τρία τέταρτα του συνολικού βάρους της χρηματοδότησης», αναφέρουν ρητά οι ηγέτες στην επιστολή τους. Κατά την εκτίμησή τους, μια ονομαστική αύξηση της τάξης του 60% σε σύγκριση με το τρέχον πλαίσιο είναι «απλώς μη ρεαλιστική».

Ευρωφόροι σε κρυπτονομίσματα και ηλεκτρονικό τσιγάρο

Στην προσπάθειά της να μετριάσει την οικονομική ασφυξία που απειλεί τις εθνικές πρωτεύουσες, η Κομισιόν επιδιώκει να αποκτήσει νέες εξουσίες ώστε να αντλεί έσοδα απευθείας μέσω ενωσιακών φορολογιών, γνωστών ως «ίδιοι πόροι». Στο μικροσκόπιο των Βρυξελλών έχουν τεθεί συγκεκριμένοι τομείς, με προτάσεις για επιβολή φόρων στα ηλεκτρονικά τσιγάρα, στα προϊόντα ατμίσματος αλλά και στις συναλλαγές κρυπτονομισμάτων.

Πάντως, οι αναζητήσεις αυτές δεν έπεισαν τα δημοσιονομικά αυστηρά κράτη. Οι «έξι» ξεκαθαρίζουν ότι η εφεύρεση νέων φορολογικών εργαλείων αποτελεί απλώς μια ψευδαίσθηση που μεταφέρει το βάρος στις τσέπες των ίδιων ανθρώπων. «Ο προϋπολογισμός της ΕΕ πληρώνεται τελικά από τους Ευρωπαίους πολίτες. Αυτό παραμένει αλήθεια όποιον μηχανισμό χρηματοδότησης ή ίδιους πόρους κι αν εφεύρουμε», προειδοποιεί η επιστολή.

Αδιέξοδο στις διαπραγματεύσεις και ανησυχία για τις κάλπες

Η ιρλανδική προεδρία ετοιμάζεται να παρουσιάσει τις επόμενες ημέρες το αναθεωρημένο διαπραγματευτικό πλαίσιο, το λεγόμενο «negobox», το οποίο θα περιλαμβάνει μια αναλυτική κατανομή των κονδυλίων με φρέσκα νούμερα. Οι ηγέτες των «27» αναμένεται να αναλάβουν δράση στη διήμερη σύνοδο κορυφής στις Βρυξέλλες, η οποία ξεκινά στις 15 Οκτωβρίου.

Ο χρόνος πιέζει αφόρητα. Οι διαπραγματευτές επιδιώκουν να κλείσουν μια καταρχήν συμφωνία πριν από τα τέλη του 2026, ώστε να εξασφαλιστεί η έγκαιρη εφαρμογή του προγράμματος όταν λήξει το τρέχον. Υπάρχει όμως και ένας καθαρά πολιτικός φόβος: θέλουν να προλάβουν τις επικείμενες εθνικές εκλογές στη Γαλλία, την Πολωνία και σε άλλες χώρες, οι οποίες θα μπορούσαν να περιπλέξουν δραματικά τις ισορροπίες.

Την ίδια ώρα, η δημόσια αισιοδοξία που εκφράζει ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντόνιο Κόστα, για την επίτευξη συναίνεσης έρχεται σε σύγκρουση με την πραγματικότητα που καταγράφουν τα διπλωματικά κανάλια. Εμπιστευτικό γερμανικό διπλωματικό τηλεγράφημα, το οποίο περιήλθε στην κατοχή του POLITICO, προειδοποιούσε υπουργούς και αξιωματούχους ότι «δεν διαφαίνονται πιθανά πεδία συμβιβασμού» ανάμεσα στα δύο στρατόπεδα μετά τις επαφές που έγιναν νωρίτερα μέσα στον μήνα. Σύμφωνα με το έγγραφο, οι περιχαρακωμένες θέσεις των χωρών δεν άφησαν περιθώρια έκπληξης, με την Ιρλανδία να εκλιπαρεί πλέον τους απεσταλμένους να ξεκινήσουν τις αμοιβαίες υποχωρήσεις.

Διαβάστε επίσης