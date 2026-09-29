Τα πρώτα αποτελέσματα του Medwatch: Κλινικές που κάνουν χημειοθεραπεία χωρίς άδεια

Έχουμε βρει 119 ευρήματα σε οδοντιατρεία για υαλουρονικό, μεσοθεραπεία και bottox, 235 ευρήματα για βλαστοκύτταρα, 911 περιεχόμενα που αναφέρουν botox και άλλες ενέσιμες αγωγές, 468 «κόκκινα» με μη γιατρούς που διαφημίζουν ιατρικές πράξεις και 5 επιχειρήσεις χωρίς βεβαίωση λειτουργίας

Newsroom

Τα πρώτα αποτελέσματα του Medwatch: Κλινικές που κάνουν χημειοθεραπεία χωρίς άδεια
ΥΓΕΙΑ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Συνέντευξη Τύπου στο υπουργείο Υγείας, παραχωρεί ο Άδωνις Γεωργιάδης, το μεσημέρι της Τρίτης (29/09/2026), για να παρουσιάσει τα πρώτα επίσημα αποτελέσματα της πλατφόρμας Medwatch.

Η πλατφόρμα, η οποία λειτουργεί με τη χρήση Τεχνητής Νοημοσύνης, κατηγοριοποιεί τα ευρήματα με 11 δείκτες διαβάθμισης κινδύνου. Κατά την πιλοτική της λειτουργία, είχε εντοπίσει στην Αττική 231 «κόκκινες» και 424 «κίτρινες» ιδιωτικές δομές υγείας, με υποψήφιες παραβάσεις.

Σήμερα, δέκα ημέρες μετά την παρουσίαση του νέου εργαλείου στο υπουργείο Υγείας, ο κ. Γεωργιάδης ανακοινώνει τα νέα ευρήματα.

[389871] ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΥΠΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΑΔΩΝΙ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗ (ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ/EUROKINISSI)
Eurokinissi

«Από τις 10 πρώτες ημέρες λειτουργίας, πρώτον το πολύ εντυπωσιακό εύρημα είναι ότι μετράμε τις διαδικτυακές διαφημίσεις και η σχετική μείωση είναι 91%. Προφανώς φοβήθηκαν και υπήρξε πολύ μεγάλο φρένο. Δεύτερον τα 'κόκκινα' που βρίσκει η πλατφόρμα, βαίνουν συνεχώς μειούμενα, δηλαδή υπάρχει μια συμμόρφωση. Άρα η πλατφόρμα έχει κάνει τη δουλειά της και μόνο με την παρουσία της», είπε ο υπουργός Υγείας, ξεκινώντας την παρουσίαση.

Έχουμε βρει 119 ευρήματα σε οδοντιατρεία για υαλουρονικό, μεσοθεραπεία και bottox, είπε ο κ. Γεωργιάδης. Συνέχισε, λέγοντας πως έχουν εντοπιστεί 235 ευρήματα για βλαστοκύτταρα, 911 περιεχόμενα που αναφέρουν botox και άλλες ενέσιμες αγωγές, επίσης 468 «κόκκινα» με μη γιατρούς που διαφημίζουν ιατρικές πράξεις και 5 επιχειρήσεις χωρίς βεβαίωση λειτουργίας, τρεις από τις οποίες είναι κέντρα φυσιοθεραπείας.

Ο υπουργός σημείωσε πάντως πως όλες αυτές οι παραβάσεις δεν αφορούν παρά λιγότερο από το 1% των γιατρών στην Ελλάδα και πως οι πολίτες θα πρέπει να συνεχίσουν να εμπιστεύονται τους γιατρούς τους.

Για να υπογράψει σύμβαση ο ΕΟΠΥΥ θα πρέπει να υπάρχει βεβαίωση καλής λειτουργίας, που εκδίδει η Περιφέρεια, η οποία είναι ο αρμόδιος ελεγκτής, διευκρίνισε ο κ. Γεωργιάδης, σχετικά με το αν μπορεί ο ΕΟΠΥΥ να έχει υπογράψει σύμβαση με κλινική που μπορεί να λειτουργεί παράνομα.

«Δεν έχω καμία διάθεση να τρομοκρατήσω καμία κυρία Καρυστιανού, θα την ελέγξει ο δικός της ιατρικός σύλλογος, γιατί είναι μέλος του Ιατρικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης. Οι γιατροί θα κρίνουν αν είναι νόμιμο το μηχάνημα ή όχι. Όσον αφορά το "κβαντική γιατρός", αυτό μπορώ να σας το απαντήσω ότι είναι μεγάλη παραπλάνηση» είπε ο κύριος Άδωνις Γεωργιάδης και τόνισε πως θα έχει την ίδια μεταχείριση με όλους, «όπως και με τον Πατούλη, για τον οποίο πιστεύω ότι είναι απολύτως έντιμος, ωστόσο είχαμε αυτές τις καταγγελίες και έπρεπε να πάει στην Αρχή Διαφάνειας». Η κυρία Καρυστιανού δέχθηκε «κίτρινη» ένδειξη και δεν «κοκκίνισε», όπως είπε χαρακτηριστικά ο υπουργός Υγείας.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
16:16NEWSBOMB

Ουγγαρία: Ο πρωθυπουργός έχασε την ασυλία του επειδή πέταξε ένα κινητό σε ποτάμι – Τον ερευνούν για κλοπή

16:01ΕΘΝΙΚΑ

Κύπρος: «Γαλανόλευκα φτερά» πάνω από τη Λευκωσία - Τα δύο F-16 Viper σκίζουν τους αιθέρες

15:55WHAT THE FACT

35,9 εκατ. views για έναν άνδρα που κανείς δεν γνωρίζει: Το μυστήριο του Jean Phil

15:50ΥΓΕΙΑ

Γεωργιάδης: Δεν αμφιβάλλω για την εντιμότητα του Γιώργου Πατούλη, αλλά όλοι ελεγχόμαστε

15:47ΚΟΣΜΟΣ

Πέρασε δεκαετίες στην πτέρυγα των μελλοθάνατων: To νέο τεστ DNA τον αποφυλάκισε στα 71 του

15:43ΕΛΛΑΔΑ

Μεταμόρφωση: Έριχναν απόβλητα στον Κηφισό από μονάδα σκυροδέματος - Χειροπέδες σε 55χρονο - Μια σύλληψη και στον Ασπρόπυργο

15:42ANNOUNCEMENTS

Η Wolt υποδέχεται το Βιολογικό Χωριό στην πλατφόρμα της, με περισσότερα από 4.000 προϊόντα για κάθε ανάγκη

15:40ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Δουβλίνο: Συνεδριάζουν οι υπουργοί Ενέργειας για την εκτίναξη των τιμών στα καύσιμα

15:38ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Markopoulo Complex: Ο νέος χώρος για μεγάλες συναυλίες και φεστιβάλ στην Αττική - Πού βρίσκεται και τι προσφέρει

15:36ΕΛΛΑΔΑ

Μαζωνάκης: Η νοσηλεύτρια περιγράφει τις κρίσιμες στιγμές στο ιατρείο -«Νομίζαμε ότι είχε φύγει καλά»

15:30ΥΓΕΙΑ

Τα πρώτα αποτελέσματα του Medwatch: Κλινικές που κάνουν χημειοθεραπείες χωρίς άδεια - 119 οδοντιατρεία διαφήμιζαν υαλουρονικό, 911 botox και ενέσιμες θεραπείες

15:22LIFESTYLE

Σελίν Ντιόν, Κένταλ Τζένερ και Δούκισσα Νομικού μαζί σε πασαρέλα στο Παρίσι - Το εντυπωσιακό show

15:21ΕΛΛΑΔΑ

Θρήνος στην Καβάλα: Δείτε το γήπεδο στη Θάσο που έχασε τη ζωή του ο 16χρονος Άνι όταν χτύπησε στην περίφραξη - Το έγγραφο που προειδοποιούσε για τις υποδομές και τις εγκαταστάσεις έξι μήνες πριν την τραγωδία και η αδράνεια των αρχών

15:19ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: «Μου ζητούσε €12.000 ευρώ για συνεδρίες» - Νέα καταγγελία για την κλινική που έκλεισε

15:17ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κυβερνητικές πηγές για παραπομπή Τριαντόπουλου: Υπάρχει το τεκμήριο της αθωότητας, το δικαστήριο θα δώσει τις τελικές απαντήσεις

15:08ΚΟΣΜΟΣ

Ιραν: Οι Φρουροί της Επανάστασης «μιλούν» απευθείας στους Αμερικανούς - Ανοιχτή επιστολή 25 σελίδων

15:08ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Συνάντηση Νέστορα - Χρυσοχοΐδη: «Η Αστυνομία μας γίνεται πιο σύγχρονη και πιο αποτελεσματική»

15:06ΕΛΛΑΔΑ

Νέα Ιωνία: Συναγερμός για τη στατικότητα της πολυκατοικίας μετά τη φωτιά - Έρευνα για εμπρησμό, χωρίς σπίτι έμειναν οι ένοικοι

15:00ΕΥ ΖΗΝ

Καούρες τις περισσότερες μέρες της εβδομάδας: Πότε να πάτε σε γιατρό και τι βοηθά

14:47ANNOUNCEMENTS

Ο Χρήστος Τζόλης Ενώνει τις Δυνάμεις του με το Giant Heart της Novibet

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
11:39ΕΛΛΑΔΑ

Ιωάννα Γάκα: Πόσα χρήματα βρέθηκαν στον λογαριασμό της - Έκανε ξεχωριστή δήλωση από τον Θεοδωρόπουλο

08:25ΕΛΛΑΔΑ

Θρήνος στη Χαλκίδα: Πέθανε στα 42 της η δασκάλα Μαρία Παναγιώτου - Μία ημέρα μετά τον γάμο της αδελφής της

12:10ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Ιστορική συμφωνία Ελλάδας - Βουλγαρίας για τα λείψανα του τσάρου Σαμουήλ - Παραχωρούνται στη γείτονα

15:21ΕΛΛΑΔΑ

Θρήνος στην Καβάλα: Δείτε το γήπεδο στη Θάσο που έχασε τη ζωή του ο 16χρονος Άνι όταν χτύπησε στην περίφραξη - Το έγγραφο που προειδοποιούσε για τις υποδομές και τις εγκαταστάσεις έξι μήνες πριν την τραγωδία και η αδράνεια των αρχών

07:30ΕΥ ΖΗΝ

Πώς να κάνετε τα φασόλια και τις φακές πιο εύπεπτα για λιγότερα αέρια

05:34ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 29 Σεπτεμβρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

06:45ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Η Ελλάδα στο όριο του «omega block» - Η πρόγνωση ECMWF και GFS για αρκτική εισβολή

17:13ΚΟΣΜΟΣ

Οικογενειακή τραγωδία: Νεκροί μητέρα και τα 3 παιδιά της από έκρηξη μπαταρίας ηλεκτρικού ποδηλάτου

15:36ΕΛΛΑΔΑ

Μαζωνάκης: Η νοσηλεύτρια περιγράφει τις κρίσιμες στιγμές στο ιατρείο -«Νομίζαμε ότι είχε φύγει καλά»

09:51ΕΛΛΑΔΑ

Άνω Λιόσια: «Θα φωνάζω όσο θέλω»: ΕΔΕ κι αλλαγή σχολείου για τη διευθύντρια, συνελήφθη μητέρα για την επίθεση

11:05ΚΑΙΡΟΣ

Super El Niñο: Ο Ειρηνικός «βράζει» και αλλάζει την πορεία του χειμώνα 2026/2027

12:05LIFESTYLE

Τηλεθέαση: Με «Ριφιφί» και «Σόι» σαρώνει ο ALPHA

16:54LIFESTYLE

Νίκος Ψαρράς για Μαζωνάκη: «Ήμασταν μαζί φαντάροι» – Η άγνωστη ιστορία από τον στρατό

15:06ΕΛΛΑΔΑ

Νέα Ιωνία: Συναγερμός για τη στατικότητα της πολυκατοικίας μετά τη φωτιά - Έρευνα για εμπρησμό, χωρίς σπίτι έμειναν οι ένοικοι

15:30ΕΥ ΖΗΝ

Έλλειψη βιταμίνης Β12 χωρίς αναιμία: Τα συμπτώματα που χτυπάνε «καμπανάκι»

12:10ΚΟΣΜΟΣ

«Αφήστε με, φοβάμαι»: Έριξαν τουρίστρια από ύψος 80 μέτρων ενώ παρακαλούσε να σταματήσουν - Βίντεο

14:20ΕΛΛΑΔΑ

«Δεν γίνεται ανεκτή βία σε σχολεία» - Πώς είναι η υγεία της νηπιαγωγού που ξυλοκοπήθηκε όταν εξερράγη και φώναξε σε παιδιά - Οι δύο ξεχωριστές ΕΔΕ και η μετάθεση της διευθύντριας

06:52LIFESTYLE

Εκπομπές στα σκαριά - Από τη Φαίη Σκορδά στον Λάμπρο Κωνσταντάρα

07:21ΕΛΛΑΔΑ

Πρώτη ρήξη Γάκα-Θεοδωρόπουλου: Γιατί διαφώνησαν στον Κορυδαλλό οι δύο γιατροί

15:30ΥΓΕΙΑ

Τα πρώτα αποτελέσματα του Medwatch: Κλινικές που κάνουν χημειοθεραπείες χωρίς άδεια - 119 οδοντιατρεία διαφήμιζαν υαλουρονικό, 911 botox και ενέσιμες θεραπείες

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ