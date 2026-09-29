Τα πρώτα αποτελέσματα του Medwatch: Κλινικές που κάνουν χημειοθεραπεία χωρίς άδεια

Συνέντευξη Τύπου στο υπουργείο Υγείας, παραχωρεί ο Άδωνις Γεωργιάδης, το μεσημέρι της Τρίτης (29/09/2026), για να παρουσιάσει τα πρώτα επίσημα αποτελέσματα της πλατφόρμας Medwatch.

Η πλατφόρμα, η οποία λειτουργεί με τη χρήση Τεχνητής Νοημοσύνης, κατηγοριοποιεί τα ευρήματα με 11 δείκτες διαβάθμισης κινδύνου. Κατά την πιλοτική της λειτουργία, είχε εντοπίσει στην Αττική 231 «κόκκινες» και 424 «κίτρινες» ιδιωτικές δομές υγείας, με υποψήφιες παραβάσεις.

Σήμερα, δέκα ημέρες μετά την παρουσίαση του νέου εργαλείου στο υπουργείο Υγείας, ο κ. Γεωργιάδης ανακοινώνει τα νέα ευρήματα.

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«Από τις 10 πρώτες ημέρες λειτουργίας, πρώτον το πολύ εντυπωσιακό εύρημα είναι ότι μετράμε τις διαδικτυακές διαφημίσεις και η σχετική μείωση είναι 91%. Προφανώς φοβήθηκαν και υπήρξε πολύ μεγάλο φρένο. Δεύτερον τα 'κόκκινα' που βρίσκει η πλατφόρμα, βαίνουν συνεχώς μειούμενα, δηλαδή υπάρχει μια συμμόρφωση. Άρα η πλατφόρμα έχει κάνει τη δουλειά της και μόνο με την παρουσία της», είπε ο υπουργός Υγείας, ξεκινώντας την παρουσίαση.

Έχουμε βρει 119 ευρήματα σε οδοντιατρεία για υαλουρονικό, μεσοθεραπεία και bottox, είπε ο κ. Γεωργιάδης. Συνέχισε, λέγοντας πως έχουν εντοπιστεί 235 ευρήματα για βλαστοκύτταρα, 911 περιεχόμενα που αναφέρουν botox και άλλες ενέσιμες αγωγές, επίσης 468 «κόκκινα» με μη γιατρούς που διαφημίζουν ιατρικές πράξεις και 5 επιχειρήσεις χωρίς βεβαίωση λειτουργίας, τρεις από τις οποίες είναι κέντρα φυσιοθεραπείας.

Ο υπουργός σημείωσε πάντως πως όλες αυτές οι παραβάσεις δεν αφορούν παρά λιγότερο από το 1% των γιατρών στην Ελλάδα και πως οι πολίτες θα πρέπει να συνεχίσουν να εμπιστεύονται τους γιατρούς τους.

Για να υπογράψει σύμβαση ο ΕΟΠΥΥ θα πρέπει να υπάρχει βεβαίωση καλής λειτουργίας, που εκδίδει η Περιφέρεια, η οποία είναι ο αρμόδιος ελεγκτής, διευκρίνισε ο κ. Γεωργιάδης, σχετικά με το αν μπορεί ο ΕΟΠΥΥ να έχει υπογράψει σύμβαση με κλινική που μπορεί να λειτουργεί παράνομα.

«Δεν έχω καμία διάθεση να τρομοκρατήσω καμία κυρία Καρυστιανού, θα την ελέγξει ο δικός της ιατρικός σύλλογος, γιατί είναι μέλος του Ιατρικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης. Οι γιατροί θα κρίνουν αν είναι νόμιμο το μηχάνημα ή όχι. Όσον αφορά το "κβαντική γιατρός", αυτό μπορώ να σας το απαντήσω ότι είναι μεγάλη παραπλάνηση» είπε ο κύριος Άδωνις Γεωργιάδης και τόνισε πως θα έχει την ίδια μεταχείριση με όλους, «όπως και με τον Πατούλη, για τον οποίο πιστεύω ότι είναι απολύτως έντιμος, ωστόσο είχαμε αυτές τις καταγγελίες και έπρεπε να πάει στην Αρχή Διαφάνειας». Η κυρία Καρυστιανού δέχθηκε «κίτρινη» ένδειξη και δεν «κοκκίνισε», όπως είπε χαρακτηριστικά ο υπουργός Υγείας.

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