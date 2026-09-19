Οι 11 κωδικοί συναγερμού του Medwatch: 231 «κόκκινες» και 424 «κίτρινες» δομές στην Αττική

Snapshot Το ψηφιακό εργαλείο Medwatch εντόπισε στην Αττική 231 «κόκκινες» και 424 «κίτρινες» ιδιωτικές δομές υγείας με υποψήφιες παραβάσεις στην ιατρική διαφήμιση και πρακτική.

Το Medwatch παρακολουθεί ψηφιακά ιατρικές διαφημίσεις και δομές, υποστηρίζοντας τους ελεγκτικούς μηχανισμούς χωρίς να αντικαθιστά τον ανθρώπινο έλεγχο.

Υπάρχουν 11 κατηγορίες ευρημάτων με διαβάθμιση κινδύνου, όπως αντιποίηση ιατρικού επαγγέλματος, ακατάλληλες ιατρικές πράξεις και παράνομη διαφήμιση φαρμάκων.

Ο υπουργός Υγείας ανακοίνωσε την επερχόμενη εφαρμογή για κινητά που θα επιτρέπει στους πολίτες να ελέγχουν την άδεια και νόμιμες πράξεις των ιατρών.

Θα συσταθεί επιτροπή για το θεσμικό πλαίσιο της Αναγεννητικής Ιατρικής και εξετάζεται η δημιουργία νέου ελεγκτικού μηχανισμού υπό το υπουργείο Υγείας. Snapshot powered by AI

Να μπει τάξη σε ένα τοπίο που θυμίζει «Άγρια Δύση», αυτό της παράνομης ιατρικής διαφήμισης που μπορεί να υποκρύπτει αντιποίηση ιατρικού επαγγέλματος και ειδικότητας και κυρίως να θέτει σε κίνδυνο τη ζωή των πολιτών, επιχειρεί να βάλει το νέο ψηφιακό εργαλείο Medwatch. Μαζί με την εφαρμογή που θα έχουν στα κινητά τους οι πολίτες, σε δεύτερο χρόνο, στόχος είναι να εντοπίζονται πιθανές παραβάσεις εγκαίρως και να παρεμβαίνουν οι ελεγκτικοί μηχανισμοί, όπου χρειάζεται.

Ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης παρουσίασε το νέο σύστημα Τεχνητής Νοημοσύνης ελέγχου ιδιωτικών ιατρείων «Medwatch», σε συνέντευξη Τύπου, την Παρασκευή (18/09/2026). «H σημερινή έκτακτη συνέντευξη τύπου γίνεται σήμερα κατόπιν του τραγικού γεγονότος του θανάτου του αειμνήστου Μαζωνάκη, σε μία προσπάθεια να εντοπίσουμε τα κενά που ανέδειξε αυτή η τραγική ιστορία και να μεγιστοποιήσουμε τη δυνατότητά μας να προστατεύουμε τους συμπολίτες μας από τη μη επανάληψη τέτοιων φαινομένων» ανέφερε, χαρακτηριστικά, ο κ. Γεωργιάδης. Στη συνέντευξη Τύπου συμμετείχαν, επίσης, η πρόεδρος της διοικούσας Επιτροπής του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου (ΠΙΣ) Ματίνα Παγώνη και ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών (ΙΣΑ) Γιώργος Πατούλης. Το «παρών» έδωσε ο Πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Πειραιά Νίκος Πλατανησιώτης, ενώ την παρουσίαση του προγράμματος έκανε ο CEO της εταιρείας «Warply» Γιάννης Δοξαράς, που ανέλαβε και υλοποίησε το πρόγραμμα «Medwatch».

Το πιλοτικό πρόγραμμα «Μedwatch» είναι ένα νέο εργαλείο ψηφιακής εποπτείας ιδιωτικών δομών υγείας και ιατρικής διαφήμισης που παρακολουθεί συστηματικά την ψηφιακή παρουσία ιδιωτικών δομών υγείας, αξιοποιώντας δημόσια διαθέσιμες πηγές, όπως ιστοσελίδες, πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης και βιβλιοθήκες ψηφιακών διαφημίσεων. Στόχος είναι ο εντοπισμός πιθανών παραβάσεων και η παραγωγή τεκμηριωμένων ευρημάτων, τα οποία στη συνέχεια τίθενται υπό ανθρώπινο έλεγχο. Το σύστημα δεν λαμβάνει αυτόματα αποφάσεις ούτε αντικαθιστά τον επιτόπιο έλεγχο, αλλά λειτουργεί υποστηρικτικά, κατευθύνοντας τους ελεγκτικούς μηχανισμούς στις περιπτώσεις, όπου υπάρχουν σχετικές ενδείξεις.

Η πιλοτική εφαρμογή

Ο πιλοτικός έλεγχος στην Αττική «έτρεξε» από τις 14 έως τις 18 Σεπτεμβρίου 2026. Σε αυτό το διάστημα, καταγράφηκαν 8.563 δομές και εξετάστηκαν 9.838 ψηφιακά περιεχόμενα, μεταξύ των οποίων 8.055 πληρωμένες διαφημίσεις. Εντοπίστηκαν 5.069 υποψήφια ευρήματα σε 655 δομές, ενώ 231 δομές σημάνθηκαν ως «κόκκινες» και 424 ως «κίτρινες».

Από τις κόκκινες, περίπου 160 είναι μη ιατρικές οντότητες, 50 ιατρεία, 7 πολυϊατρεία και 12 ιδιωτικές κλινικές.

Επισημαίνεται ότι όλα τα ευρήματα παραμένουν υποψήφια και μη επιβεβαιωμένα, μέχρι να προηγηθεί ο απαιτούμενος ανθρώπινος έλεγχος. Ανάλογα με την κατηγορία της δομής και την πιθανή παράβαση, τον έλεγχο αναλαμβάνει ο αρμόδιος φορέας.

Για παράδειγμα, για τις μη ιατρικές οντότητες -spa, κέντρα αισθητικής, κομμωτήρια, γυμναστήρια που εκτελούν ή διαφημίζουν Botox, laser, ορούς- αρμοδιότητα έχει η εισαγγελία και η Περιφέρεια. Για τα ιατρεία και τους φορείς της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, το πειθαρχικό του οικείου Ιατρικού Συλλόγου, ενώ για τις πλατφόρμες (εφαρμογές κρατήσεων / τηλεϊατρικής που πωλούν βεβαιώσεις) αρμοδιότητα έχει το υπουργείο Υγείας, ο Ιατρικός Σύλλογος και η Γενική Γραμματεία Εμπορίου.

Οι έντεκα κωδικοί ευρημάτων

Με βάση την υφιστάμενη νομοθεσία, έγινε μια αρχική κωδικοποίηση για τις ιατρικές ειδικότητες, τις ιατρικές πράξεις και πού αυτές μπορούν να γίνουν. Στη συνέχεια, αναπτύχθηκαν 11 κατηγορίες ευρημάτων, με διαβάθμιση κινδύνου, για να κωδικοποιηθεί «τι μπορεί να πάει λάθος».

Σε περιπτώσεις κινδύνου ζωής, το «καμπανάκι» ελέγχου θα αποστέλλεται στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας (ΕΑΔ), σημείωσε ο υπουργός Υγείας, η οποία έχει τη δυνατότητα ελέγχων με μεικτά κλιμάκια, με την Ελληνική Αστυνομία.

Ο ελεγκτής θα έχει στη διάθεσή του χάρτη με ομαδοποίηση σημείων και φίλτρα ανά δήμο, ειδικότητα, χρώμα και κωδικό ευρήματος, καθώς και τον φάκελο της δομής προς έλεγχο, με τα ευρήματα, αποδεικτικά στιγμιότυπα, ημερομηνίες, συνδέσμους πηγής και ιστορικό.

Οι 11 κωδικοί ευρημάτων, κατηγορίας κινδύνου «κόκκινου» ή «κίτρινου» είναι:

Η πράξη απαιτεί ανώτερη κατηγορία δομής ΚΟΚΚΙΝΟ / ΚΙΤΡΙΝΟ Μη ιατρός ή ειδικότητα εκτός πλαισίου ΚΟΚΚΙΝΟ Ισχυρισμός θαύματος, detox ή ίασης ΚΙΤΡΙΝΟ / ΚΟΚΚΙΝΟ Φάρμακο με συνταγή διαφημίζεται στο κοινό ΚΙΤΡΙΝΟ Παράβαση μορφής: τιμή, πριν-μετά, μαρτυρία, υπερθετικά ΚΙΤΡΙΝΟ Μη δηλωμένη προώθηση μέσω influencer ΚΙΤΡΙΝΟ Μη δηλωμένος ρυθμιζόμενος εξοπλισμός ΚΙΤΡΙΝΟ έως το μητρώο Λείπουν υποχρεωτικά στοιχεία ΚΙΤΡΙΝΟ Ιατρική βεβαίωση χωρίς εξέταση / ως προϊόν ΚΟΚΚΙΝΟ / ΚΙΤΡΙΝΟ Όρος «ιατρικός» χωρίς βεβαίωση λειτουργίας ΚΟΚΚΙΝΟ Μεσάζων / ποσοστά επί της ιατρικής αμοιβής ΚΟΚΚΙΝΟ.

Ευρήματα ανά ειδικότητα

Κατά τον πιλοτικό έλεγχο στην Αττική, εντοπίστηκαν τέσσερις κύριες ειδικότητες με υποψήφια ευρήματα για εκτός αντικειμένου πράξεις ή σε μη κατάλληλους χώρους. Αυτές είναι η Καρδιολογία, η Δερματολογία, η Πλαστική Χειρουργική και η Αισθητική.

Ενδεικτικά, ανά ειδικότητα επισημαίνονται οι εντός και εκτός αντικειμένου πράξεις:

Δερματολογία

Εντός αντικειμένου: Botox, υαλουρονικό, laser, μεσοθεραπεία σε ιατρείο

Εκτός αντικειμένου: Πράξεις με καταστολή ή επεμβάσεις εκτός ΜΗΝ / κλινικής

Πλαστική χειρουργική

Εντός αντικειμένου: Botox, υαλουρονικό, laser, μεσοθεραπεία σε ιατρείο, λιποαναρρόφηση σε ΜΗΝ ή κλινική

Εκτός αντικειμένου: Επεμβατικές πράξεις σε απλό ιατρείο

Καρδιολογία

Εντός αντικειμένου: Κλινική εξέταση και διαγνωστικές καρδιολογικές πράξεις

Εκτός αντικειμένου: Καμία αισθητική πράξη, πλασμαφαίρεση ποτέ σε ιατρείο

Παθολογία

Εντός αντικειμένου: Ενδοφλέβια ενυδάτωση μόνο με ιατρική ένδειξη

Εκτός αντικειμένου: Οροί «detox» ή «longevity» προβαλλόμενοι ως θεραπεία

Ιατρείο άνευ ειδικότητας

Εντός αντικειμένου: Εξέταση και συμβουλευτική

Εκτός αντικειμένου: Καμία επεμβατική ή ενέσιμη πράξη.

Ο πιλοτικός έλεγχος έδειξε 46 υποψήφια ευρήματα σε δομές Αισθητικής, 37 σε δομές Πλαστικής Χειρουργικής, 12 σε δομές Δερματολογίας και 2 σε δομές Καρδιολογίας.

Τα επόμενα βήματα

Ο υπουργός Υγείας ανακοίνωσε σε περίπου ένα μήνα, θα είναι διαθέσιμη η εφαρμογή για κινητά, με την οποία οι πολίτες θα μπορούν να ελέγχουν την άδεια και τις νόμιμες ιατρικές πράξεις που εκτελούνται σε κάθε ιατρείο, αφού προηγουμένως υπάρξει η απαραίτηση νομοθέτηση. Επίσης, θα συσταθεί Επιτροπή σε επίπεδο γενικού γραμματέα στο υπουργείο Υγείας, προκειμένου να επεξεργαστεί το θεσμικό πλαίσιο της Αναγεννητικής Ιατρικής. Τέλος, δήλωσε ότι η κυβέρνηση επεξεργάζεται το ενδεχόμενο δημιουργίας ενός επιπλέον ελεγκτικού μηχανισμού, εκτός δηλαδή της ΕΑΔ, ο οποίος θα υπάγεται στο υπουργείο Υγείας.

Ο Άδωνις Γεωργιάδης δήλωσε, μεταξύ άλλων: «Τονίζω ότι αυτή η πλατφόρμα είναι συνεχής, δεν σημαίνει ότι κάναμε έναν έλεγχο και τελείωσε. Κάθε μέρα, συνεχόμενα, η τεχνητή νοημοσύνη θα ψάχνει οποιαδήποτε ανάρτηση, οποιουδήποτε γιατρού, οποιουδήποτε κέντρου αισθητικής που έχει γιατρό, γιατί η πλατφόρμα στηρίζεται σε ιατρικά δεδομένα, έτσι ώστε να τρέχουμε πρώτοι και να κάνουμε έλεγχο, εκεί που φαίνεται ότι διαχέεται στο ευρύ κοινό μία πληροφορία σχετική με ιατρικές πράξεις, που μπορεί να είναι τελείως παραπλανητική ή και επικίνδυνη.

»Παράλληλα, έχουμε ήδη ετοιμάσει κι ένα δεύτερο ψηφιακό εργαλείο, που θα έχει ως βάση μια εφαρμογή, την οποία θα μπορεί όποιος θέλει να την κατεβάσει στο κινητό του τηλέφωνο, για να μπορεί ο ίδιος να ελέγχει την άδεια του γιατρού που θα πηγαίνει ή να κάνει μετά αξιολόγηση ή κάποια ηλεκτρονική καταγγελία για το τι συνέβη εκεί. Το δεύτερο εργαλείο δεν μπορούμε ακόμα να το εγκαταστήσουμε παρότι το έχουμε έτοιμο, διότι χρειαζόμαστε προηγουμένως νομοθετική εξουσιοδότηση ώστε να είναι νόμιμο. Ευελπιστώ ότι θα εντάξουμε σχετικό άρθρο στο νομοσχέδιο για τη μεταρρύθμιση με τους ψυχολόγους που είναι από χθες σε δημόσια διαβούλευση. Άρα, περίπου σε έναν μήνα από σήμερα θα είμαστε έτοιμοι να το παρουσιάσουμε στο ευρύ κοινό, διότι υπάρχουν ζητήματα προσωπικών δεδομένων κλπ., τα οποία πρέπει να είναι σύμφωνα με τη νομοθεσία, για να μην κάνουμε κάτι το οποίο είναι πρόχειρο και βιαστικό.

«Επιπλέον, θέλω να είμαι απολύτως σαφής. Όπως είχα ανακοινώσει, έχουμε ήδη ετοιμάσει το σχέδιο της υπουργικής απόφασης για τη σύσταση επιτροπής σε επίπεδο γενικού γραμματέα. Έχω καλέσει και την κυρία Παγώνη και τον κύριο Πατούλη αλλά και ανθρώπους από το ΕΚΠΑ για να δούμε όλο το πλαίσιο και αν υπάρχουν κάπου "γκρίζες ζώνες" και "γκρίζα σημεία" που πρέπει να φωτίσουμε καθώς και αν χρειαστεί νομοθετικά να δούμε το πως θα οριοθετήσουμε αυτή την καινούργια πλευρά της ιατρικής που αναπτύσσεται με μεγάλη ταχύτητα που λέγεται αναγεννητική ιατρική, ευεξία, longevity κλπ.

Το σημαντικό για εμάς είναι η Ελλάδα να το κάνει με οργανωμένο τρόπο, με διαφάνεια και το κυριότερο με ασφάλεια. Και αυτό το πράγμα θα ζητήσουμε από την επιτροπή αυτή: να μας υποδείξει τους τρόπους που πρέπει να κινηθούμε. Να συνεργαστούμε μετά και με το ΚΕΣΥ και να πάμε όσο το δυνατόν πιο γρήγορα σε ένα πλαίσιο πολύ πιο σαφές. Και έτσι, θα δώσουμε ένα σήμα μεγάλης διαφάνειας, ελέγχου και οριοθέτησης όλων αυτών των πραγμάτων, γιατί πρέπει ο κόσμος να αισθάνεται ασφάλεια πριν επισκεφθεί έναν γιατρό».

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