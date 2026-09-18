Μεγανήσι Λευκάδος: Υποχώρησε το δάπεδο του Επισκοπικού θρόνου κατά την επίσκεψη του Μητροπολίτη
Για το περιστατικό επιβλήθηκε στον υπεύθυνο εφημέριο 15ήμερη αργία λόγω πλημμελούς συντήρησης του χώρου
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- Το ξύλινο δάπεδο στο Επισκοπείο του Μεγανησίου υποχώρησε κατά την επίσκεψη του Μητροπολίτη Λευκάδος και Ιθάκης.
- Ο Μητροπολίτης δεν τραυματίστηκε και η θρησκευτική ακολουθία συνεχίστηκε κανονικά.
- Ο υπεύθυνος εφημέριος έλαβε 15ήμερη αργία λόγω πλημμελούς συντήρησης του χώρου.
- Η απόφαση για την αργία του εφημέριου προκάλεσε έντονες αντιδράσεις στην τοπική κοινωνία.
- Ο εφημέριος είναι ιδιαίτερα αγαπητός στους κατοίκους του Μεγανησίου.
Ένα απρόοπτο συμβάν σημειώθηκε ανήμερα της εορτής του Αγίου Βησσαρίωνος στο Μεγανήσι Λευκάδας.
Κατά την επίσκεψη του Μητροπολίτη Λευκάδος και Ιθάκης στον Ιερό Ναό, το ξύλινο δάπεδο στο Επισκοπείο υποχώρησε, δημιουργώντας μια μεγάλη τρύπα.
Ευτυχώς, ο Μητροπολίτης δεν τραυματίστηκε και η ακολουθία συνεχίστηκε κανονικά. Ωστόσο, το περιστατικό είχε και συνέχεια: στον υπεύθυνο εφημέριο επιβλήθηκε 15ήμερη αργία λόγω πλημμελούς συντήρησης του χώρου.
Η απόφαση αυτή έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις και συζητήσεις στην τοπική κοινωνία, καθώς ο ιερέας είναι ιδιαίτερα αγαπητός στους κατοίκους.
Με πληροφορίες από agapotonxristo.blogspot.com
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