Scope Ratings: Αναβάθμισε την Ελλάδα σε BBB+ - Στον προθάλομο της κατηγορίας Α
Η νέα αναβάθμιση ανεβάζει την Ελλάδα υψηλότερα στην επενδυτική βαθμίδα
Snapshot
- Η Scope Ratings αναβάθμισε την πιστοληπτική αξιολόγηση της Ελλάδας από BBB σε BBB+ με θετικές προοπτικές.
- Η Ελλάδα βρίσκεται μόλις μία βαθμίδα πριν από την κατηγορία Α στον πιστοληπτικό χάρτη.
- Η αναβάθμιση αντανακλά την πρόοδο στη μείωση του δημόσιου χρέους, τη βελτίωση των δημοσιονομικών και την ανθεκτική ανάπτυξη.
- Η νέα αξιολόγηση ενισχύει το επενδυτικό προφίλ της Ελλάδας στις διεθνείς αγορές.
- Η προσοχή στρέφεται τώρα στις επερχόμενες αξιολογήσεις από τους αμερικανικούς οίκους αξιολόγησης.
Στην αναβάθμιση της πιστοληπτικής αξιολόγησης της Ελλάδας από BBB σε σε BBB+ προχώρησε το βράδυ της Παρασκευής ο γερμανικός οίκος αξιολόγησης Scope Ratings.
Παράλληλα, διατήρησε τις προοπτικές της ελληνικής οικονομίας σε θετικό επίπεδο.
Πλέον με την αναβάθμιση αυτή, η Ελλάδα απέχει μόλις μία βαθμίδα από την είσοδο στην κατηγορία Α.
Όπως αναφέρει η Scope Ratings, επιβραβεύει τη σημαντική πρόοδο που έχει καταγράψει η χώρα τα τελευταία χρόνια, με αιχμή τη συνεχιζόμενη αποκλιμάκωση του δημόσιου χρέους, τη βελτίωση των δημοσιονομικών επιδόσεων και την ανθεκτική αναπτυξιακή πορεία της οικονομίας.
Μετά την αποψινή αναβάθμιση, η προσοχή εστιάζεται στις προσεχείς αξιολογήσεις των αμερικανικών διεθνών οίκων αξιολόγησης.