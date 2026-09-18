Scope Ratings: Αναβάθμισε την Ελλάδα σε BBB+ - Στον προθάλομο της κατηγορίας Α

Η νέα αναβάθμιση ανεβάζει την Ελλάδα υψηλότερα στην επενδυτική βαθμίδα

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Scope Ratings: Αναβάθμισε την Ελλάδα σε BBB+ - Στον προθάλομο της κατηγορίας Α
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
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  • Η Scope Ratings αναβάθμισε την πιστοληπτική αξιολόγηση της Ελλάδας από BBB σε BBB+ με θετικές προοπτικές.
  • Η Ελλάδα βρίσκεται μόλις μία βαθμίδα πριν από την κατηγορία Α στον πιστοληπτικό χάρτη.
  • Η αναβάθμιση αντανακλά την πρόοδο στη μείωση του δημόσιου χρέους, τη βελτίωση των δημοσιονομικών και την ανθεκτική ανάπτυξη.
  • Η νέα αξιολόγηση ενισχύει το επενδυτικό προφίλ της Ελλάδας στις διεθνείς αγορές.
  • Η προσοχή στρέφεται τώρα στις επερχόμενες αξιολογήσεις από τους αμερικανικούς οίκους αξιολόγησης.
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Στην αναβάθμιση της πιστοληπτικής αξιολόγησης της Ελλάδας από BBB σε σε BBB+ προχώρησε το βράδυ της Παρασκευής ο γερμανικός οίκος αξιολόγησης Scope Ratings.

Παράλληλα, διατήρησε τις προοπτικές της ελληνικής οικονομίας σε θετικό επίπεδο.

Πλέον με την αναβάθμιση αυτή, η Ελλάδα απέχει μόλις μία βαθμίδα από την είσοδο στην κατηγορία Α.

Όπως αναφέρει η Scope Ratings, επιβραβεύει τη σημαντική πρόοδο που έχει καταγράψει η χώρα τα τελευταία χρόνια, με αιχμή τη συνεχιζόμενη αποκλιμάκωση του δημόσιου χρέους, τη βελτίωση των δημοσιονομικών επιδόσεων και την ανθεκτική αναπτυξιακή πορεία της οικονομίας.

Μετά την αποψινή αναβάθμιση, η προσοχή εστιάζεται στις προσεχείς αξιολογήσεις των αμερικανικών διεθνών οίκων αξιολόγησης.

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