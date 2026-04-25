S&P: Επιβεβαίωσε το αξιόχρεο της Ελλάδας ΒΒΒ με σταθερές προοπτικές

Ο οίκος είχε αναβαθμίσει την Ελλάδα εντός της επενδυτικής βαθμίδας πέρυσι τον Απρίλιο

Ο οίκος πιστοληπτικής αξιολόγησης S&P επιβεβαίωσε το αξιόχρεο της Ελλάδας στη βαθμίδα ΒΒΒ με σταθερές προοπτικές, ένα σκαλοπάτι πάνω από την επενδυτική βαθμίδα.

Ο S&P επισημαίνει ότι έκανε την εξαμηνιαία αξιολόγηση για το αξιόχρεο της Ελλάδας, με βάση τα τελευταία στοιχεία, χωρίς να δημοσιεύσει νέα έκθεση.

Ο οίκος είχε αναβαθμίσει την Ελλάδα εντός της επενδυτικής βαθμίδας πέρυσι τον Απρίλιο.

Στην ίδια βαθμίδα με τον S&P αξιολογούν το ελληνικό αξιόχρεο και οι οίκοι Fitch, DBRS και Scope, ενώ ο Moody's το αξιολογεί ένα σκαλοπάτι χαμηλότερα, στο Baa3.

Διαβάστε επίσης

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
03:15ΚΟΣΜΟΣ

νακοίνωση του Λευκού Οίκου για την Γενοκτονία των Αρμενίων χωρίς τον όρο «γενοκτονία»

02:45ΚΟΣΜΟΣ

Γάζα: 13 νεκροί σε βομβαρδισμούς του Ισραήλ

02:21ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

S&P: Επιβεβαίωσε το αξιόχρεο της Ελλάδας ΒΒΒ με σταθερές προοπτικές

01:51ΚΟΣΜΟΣ

Λίβανος: Έξι νεκροί σε ισραηλινούς βομβαρδισμούς

01:25ΚΟΣΜΟΣ

Πακιστάν: Δεν υπάρχει προγραμματισμένη συνάντηση Αραγκτσι με Αμερικανούς αξιωματούχους

00:56ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Google: Επένδυση 40 δισ. δολαρίων στην Anthropic

00:28ΚΟΣΜΟΣ

Γαλλία: Η G7 "ανησυχεί" για την ενίσχυση των πυρηνικών οπλοστασίων της Ρωσίας και της Κίνας

00:06ΕΛΛΑΔΑ

ΕΛΑΣ: EΔΕ για τα επεισόδια έξω από το Εφετείο Αθηνών

23:47ΚΟΣΜΟΣ

Σε άδεια μητρότητας η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου - Περιμένει το δεύτερο παιδί της

23:36ΕΛΛΑΔΑ

Τεχνητή νοημοσύνη: Το μεγάλο στοίχημα του επιχειρηματικού μετασχηματισμού

23:24ΕΛΛΑΔΑ

Ζάκυνθος: Νεκρός 74χρονος από λεπτοσπείρωση

23:15ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Μαζικές αφαιρέσεις υπηκοότητας για 300 Αμερικανούς που έχουν γεννηθεί στο εξωτερικό

23:05ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Κάλεσμα από την εθνική ομάδα πόλο γυναικών: «Ελάτε να μας στηρίξετε»

22:55ΕΛΛΑΔΑ

Hellenic Train: Τροποποιήσεις και αναστολές δρομολογίων – Αναλυτικά οι αλλαγές

22:45ΚΟΣΜΟΣ

Πρίγκιπας Χάρι: Στα βήματα της πριγκίπισσας Νταϊάνα - Εκπαιδεύτηκε στην αποναρκοθέτηση στην Ουκρανία

22:35ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: Το Ιράν θέλει να μας δώσει μία προσφορά και θα πρέπει να τη δούμε

22:34ΕΛΛΑΔΑ

Συναγερμός για την εξαφάνιση 16χρονης από χώρο παιδικής προστασίας στη Νέα Σμύρνη

22:33ΚΟΣΜΟΣ

LIVEBLOG: Τραμπ: Περιμένουμε να ακούσουμε την προσφορά του Ιράν - Στο Πακιστάν ο Ιρανός ΥΠΕΞ

22:25ΚΟΣΜΟΣ

Αργεντινή: Το Εφετείο επικύρωσε την κατάσχεση των περιουσιακών στοιχείων της πρώην προέδρου Κριστίνα Κίρχνερ

22:22ΜΠΑΣΚΕΤ

Η Μονακό αντίπαλος του Ολυμπιακού στα playoffs: «Λύγισε» την Μπαρτσελόνα με «διπλό» Τζέιμς

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
11:43ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Καμπανάκι» των Ιταλών μετεωρολόγων για την Ελλάδα - Πότε «βλέπουν» ρωσικό κρύο στη χώρα μας

10:28ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Κεφαλονιά: «Η γυναίκα μου φταίει που πέθανε η Μυρτώ» - Τα SMS που δεν έμαθε ποτέ το μοιραίο βράδυ

20:04ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός με δύο πρόσωπα το σαββατοκύριακο: Πού θα βρέξει, πού θα έχει ηλιοφάνεια

18:16ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: «Η μητέρα μας έφυγε αλλά η οικογένεια μας μεγάλωσε», λέει ο γιος της Ελευθερίας Γιακουμάκη

21:04ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Στο Προεδρικό Μέγαρο ο πρόεδρος της Γαλλίας με τη σύζυγό του - Μακρόν: Ελλάς-Γαλλία, συμμαχία

16:16ΣΕΙΣΜΟΙ

Πρόβλεψη Παπαδόπουλου: Ξεκίνησε η αντίστροφη μέτρηση για μεγάλο σεισμό στον Κορινθιακό - Σε βάθος τριετίας

18:38ΕΛΛΑΔΑ

Άγιος Δημήτριος: «Δεν μπορούσε να δεχθεί το χωρισμό, μιλούσα και με τους δύο», είπε η 20χρονη σύντροφος του 20χρονου

19:53ΕΛΛΑΔΑ

Δολοφονία Ελευθερίας Γιακουμάκη: Ο γρίφος για το «δεύτερο πρόσωπο» - Καρέ καρέ οι κινήσεις του 40χρονου δράστη και αυτόχειρα

09:17ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ραγδαία αύξηση της θερμοκρασίας - Η ημέρα που θα δούμε 26άρια στην Αττική

15:34ΚΟΣΜΟΣ

Έσκαβαν 22 χρόνια οι Σοβιετικοί: Η βαθύτερη τρύπα στον κόσμο και τι βρήκαν 12 χιλιόμετρα κάτω

07:58WHAT THE FACT

Λύθηκε το μυστήριο του «χρυσού αυγού»: Οι επιστήμονες εντόπισαν τελικά την πραγματική του ταυτότητα

19:29ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μακρόν σε Μητσοτάκη στη Ρωμαϊκή Αγορά - Η Γαλλία θα είναι εδώ αν η Ελλάδα απειληθεί από την Τουρκία

12:22ΕΛΛΑΔΑ

Άγιος Δημήτριος: Αυτός είναι ο 20χρονος ναύτης που δολοφόνησε τον γιο του ταξίαρχου της ΕΛ.ΑΣ.

19:28ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Βίντεο από την επιχείρηση της ΕΛΑΣ στη Γαύδο: Κατεδαφίστηκαν 23 παραπήγματα – Μία σύλληψη

18:11LIFESTYLE

«Δεν μπορείς να γίνεις καλύτερος από εμένα»: Η αφοπλιστική ατάκα του Μανώλη Μητσιά στον γιο του

10:00ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Κεφαλονιά: «Κατανάλωσε όλη τη δεύτερη δόση κοκαΐνης μόνη η Μυρτώ μετά από τσακωμό» - Τι ισχυρίζεται ο 26χρονος πρώην αρσιβαρίστας

18:05ΚΟΣΜΟΣ

Ουκρανία: Σοκ προκαλούν οι εικόνες με τους υποσιτισμένους στρατιώτες στο Κουπιάνσκ

22:22ΜΠΑΣΚΕΤ

Η Μονακό αντίπαλος του Ολυμπιακού στα playoffs: «Λύγισε» την Μπαρτσελόνα με «διπλό» Τζέιμς

20:34ΕΛΛΑΔΑ

Φυλακές Αγίου Στεφάνου: Νεκρός εντοπίστηκε 46χρονος κρατούμενος μέσα στο κελί του

02:45ΚΟΣΜΟΣ

Γάζα: 13 νεκροί σε βομβαρδισμούς του Ισραήλ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ