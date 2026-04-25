S&P: Επιβεβαίωσε το αξιόχρεο της Ελλάδας ΒΒΒ με σταθερές προοπτικές
Ο οίκος είχε αναβαθμίσει την Ελλάδα εντός της επενδυτικής βαθμίδας πέρυσι τον Απρίλιο
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Ο οίκος πιστοληπτικής αξιολόγησης S&P επιβεβαίωσε το αξιόχρεο της Ελλάδας στη βαθμίδα ΒΒΒ με σταθερές προοπτικές, ένα σκαλοπάτι πάνω από την επενδυτική βαθμίδα.
Ο S&P επισημαίνει ότι έκανε την εξαμηνιαία αξιολόγηση για το αξιόχρεο της Ελλάδας, με βάση τα τελευταία στοιχεία, χωρίς να δημοσιεύσει νέα έκθεση.
Ο οίκος είχε αναβαθμίσει την Ελλάδα εντός της επενδυτικής βαθμίδας πέρυσι τον Απρίλιο.
Στην ίδια βαθμίδα με τον S&P αξιολογούν το ελληνικό αξιόχρεο και οι οίκοι Fitch, DBRS και Scope, ενώ ο Moody's το αξιολογεί ένα σκαλοπάτι χαμηλότερα, στο Baa3.
Διαβάστε επίσης
Σχόλια
Trending
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
02:21 ∙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
01:51 ∙ ΚΟΣΜΟΣ
Λίβανος: Έξι νεκροί σε ισραηλινούς βομβαρδισμούς
00:56 ∙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Google: Επένδυση 40 δισ. δολαρίων στην Anthropic
00:06 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
ΕΛΑΣ: EΔΕ για τα επεισόδια έξω από το Εφετείο Αθηνών
23:24 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
Ζάκυνθος: Νεκρός 74χρονος από λεπτοσπείρωση
23:05 ∙ ΑΘΛΗΤΙΚΑ