Κόψιμο από γυαλί ή κοφτερές πέτρες στην παραλία: Τι να κάνετε άμεσα

Τραύμα από κόψιμο στην παραλία: Πρώτες Βοήθειες, κίνδυνοι λοιμώξεων και πότε να ζητήσετε βοήθεια.

Ένα κόψιμο στο πέλμα του ποδιού στην παραλία μπορεί να είναι κάτι περισσότερο από μια μικρή ενόχληση, επειδή η άμμος, το θαλασσινό νερό, το γυαλί, τα κοχύλια και οι αιχμηρές πέτρες μπορούν να αφήσουν βρωμιά ή θραύσματα μέσα στην πληγή.

Η ασφαλέστερη αντίδραση είναι να σταματήσετε την αιμορραγία, να καθαρίσετε καλά το κόψιμο, να το προστατεύσετε από το θαλασσινό νερό και να ζητήσετε ιατρική βοήθεια εάν η πληγή είναι βαθιά, βρώμικη, επώδυνη ή μπορεί να περιέχει θραύσμα γυαλιού.

Τα τραύματα στα πόδια χρειάζονται επίσης επιπλέον φροντίδα επειδή με το περπάτημα μπορεί να ανοίξει ξανά η πληγή και να επιβραδυνθεί η επούλωση.

Τι να κάνετε αμέσως

Απομακρυνθείτε από το νερό και καθίστε κάπου καθαρά, αν είναι δυνατόν. Πλύνετε τα χέρια σας ή χρησιμοποιήστε απολυμαντικό πριν αγγίξετε την πληγή.

Εφαρμόστε απαλή πίεση με καθαρή γάζα, μια πετσέτα ή ρούχα μέχρι να επιβραδυνθεί η αιμορραγία. Στη συνέχεια, ξεπλύνετε το κόψιμο με καθαρό τρεχούμενο ή εμφιαλωμένο νερό. Εάν είναι ορατή άμμος ή μικρά υπολείμματα, ξεπλύνετε απαλά. Αποφύγετε το έντονο τρίψιμο και μην χρησιμοποιείτε θαλασσινό νερό για να καθαρίσετε την πληγή.

Αν μπορείτε να δείτε κάποιο θραύσμα, όπως από γυαλί, μπορείτε να το αφαιρέσετε με ένα τσιμπιδάκι. Αλλά αν γυαλί ή κάποιο αιχμηρό αντικείμενο είναι βαθιά ενσωματωμένο, μην σκάψετε την πληγή. Καλύψτε την, αποφύγετε να ασκήσετε πίεση σε αυτήν και αναζητήστε ιατρική φροντίδα.

Πώς να καλύψετε την πληγή

Αφού καθαρίσετε την πληγή, στεγνώστε την περιοχή γύρω από αυτήν ταμποναριστά και καλύψετε την με έναν καθαρό επίδεσμο. Αν χρειάζεται να περπατήσετε, χρησιμοποιήστε υποδήματα που μειώνουν την πίεση στην πληγή και κρατούν την άμμο έξω.

Μην επιστρέψετε στη θάλασσα με ανοιχτή πληγή. Το αλμυρό ή και το υφάλμυρο νερό μπορούν να εκθέσουν τις πληγές σε βακτήρια, συμπεριλαμβανομένων των ειδών Vibrio σε θερμότερα παράκτια νερά. Ένας αδιάβροχος επίδεσμος μπορεί να βοηθήσει στην προστασία μιας μικρής πληγής, αλλά δεν αποτελεί τέλειο φράγμα αν η πληγή είναι βαθιά ή εξακολουθεί να αιμορραγεί.

Πότε να αναζητήσετε ιατρική βοήθεια

Ζητήστε ιατρική βοήθεια εάν:

  • η αιμορραγία δεν σταματά μετά από σταθερή πίεση
  • το κόψιμο είναι βαθύ, πλατύ ή ανοιχτό
  • νομίζετε ότι υπάρχει ακόμα γυαλί, κοχύλι ή πέτρα μέσα
  • δεν μπορείτε να καθαρίσετε όλη την άμμο ή τη βρωμιά
  • η πληγή είναι στο πέλμα και επώδυνη στο περπάτημα
  • υπάρχει μούδιασμα, απώλεια κίνησης ή έντονος πόνος
  • εμφανιστεί ερυθρότητα, πρήξιμο, θερμότητα, πύον ή πυρετός
  • έχετε διαβήτη, κακή κυκλοφορία του αίματος ή εξασθενημένο ανοσοποιητικό σύστημα

Ένας γιατρός μπορεί να χρειαστεί να καθαρίσει την πληγή πιο σχολαστικά, να ελέγξει για θραύσματα, να κλείσει την τομή ή να συνταγογραφήσει θεραπεία εάν αναπτυχθεί λοίμωξη.

Χρειάζεστε αντιτετανικό εμβόλιο;

Το κόψιμο στο πέλμα από γυαλί, πέτρες, χώμα ή βρώμικες επιφάνειες στην παραλία μπορεί να θεωρηθεί τραύμα αυξημένου κινδύνου. Εάν δεν έχετε κάνει αντιτετανικό εμβόλιο, επικοινωνήστε αμέσως με έναν επαγγελματία υγείας.

Μια αναμνηστική δόση μπορεί να συνιστάται για βαθιά ή βρώμικα τραύματα εάν έχουν περάσει περισσότερα από πέντε χρόνια από το τελευταίο εμβόλιο τετάνου. Άτομα με ελλιπές ή άγνωστο ιστορικό εμβολιασμού μπορεί να χρειάζονται πρόσθετη προστασία.

Πώς να το φροντίσετε τις επόμενες ημέρες

Διατηρήστε την πληγή καθαρή, στεγνή και καλυμμένη. Αλλάζετε τον επίδεσμο καθημερινά ή νωρίτερα εάν βραχεί ή λερωθεί. Αποφύγετε το περπάτημα χωρίς παπούτσια, το κολύμπι και την έκθεση στην άμμο μέχρι η πληγή να επουλωθεί πλήρως.

Προσέξτε για μόλυνση. Η επιδείνωση του πόνου, η εξάπλωση της ερυθρότητας, το πρήξιμο, η θερμότητα, το πύον, ο πυρετός ή οι κόκκινες ραβδώσεις από την πληγή είναι προειδοποιητικά σημάδια που χρήζουν ιατρικής εξέτασης.

Συχνές Ερωτήσεις

Μπορώ να κολυμπήσω αφού κόψω το πόδι μου στην παραλία;

Είναι καλύτερο να μην κολυμπάτε με ανοιχτή πληγή. Το θαλασσινό νερό μπορεί να εκθέσει την πληγή σε βακτήρια και η άμμος μπορεί να την ερεθίσει συνεχώς.

Πρέπει να χρησιμοποιήσω οξυζενέ στην πληγή;

Όχι. Το υπεροξείδιο του υδρογόνου (οξυζενέ) και το ιώδιο μπορούν να ερεθίσουν τους ιστούς και να επιβραδύνουν την επούλωση. Το καθαρό τρεχούμενο νερό είναι συνήθως το ασφαλέστερο πρώτο βήμα.

Τι γίνεται αν η πληγή εξακολουθεί να πονάει όταν περπατάω;

Ο πόνος με το περπάτημα μπορεί να σημαίνει ότι η πληγή είναι βαθιά, ερεθισμένη ή εξακολουθεί να έχει υπολείμματα μέσα. Εάν ο πόνος επιμένει ή είναι οξύς, πηγαίνετε σε γιατρό.

Συμπέρασμα

Εάν κόψετε το πόδι σας σε γυαλί ή αιχμηρά βράχια στην παραλία, σταματήστε την αιμορραγία, ξεπλύνετε την πληγή με καθαρό νερό, καλύψτε την και μείνετε μακριά από τη θάλασσα. Μην σκάβετε βαθιά για να βγάλετε τυχόν θραύσματα και μην αγνοείτε μια βρώμικη ή επώδυνη πληγή στο πέλμα.

Η ιατρική περίθαλψη είναι ασφαλέστερη όταν η πληγή είναι βαθιά, μολυσμένη, δύσκολο να καθαριστεί, επώδυνη στο περπάτημα ή εμφανίζει σημάδια μόλυνσης.

Πηγές:
mayoclinic.org (1)
mayoclinic.org (2)
nhs.uk
cdc.gov (1)
cdc.gov (2)

