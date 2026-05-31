Συνελήφθησαν πέντε διακινητές σε Έβρο και Ροδόπη - Μετέφεραν μετανάστες με αυτοκίνητα και τρέιλερ

Σε τέσσερις διαφορετικές επιχειρήσεις που πραγματοποιήθηκαν σε περιοχές του Έβρου και της Ροδόπης, αστυνομικοί προχώρησαν στη σύλληψη πέντε αλλοδαπών διακινητών, οι οποίοι κατηγορούνται ότι προωθούσαν μη νόμιμους μετανάστες στο εσωτερικό της χώρας.

Διαδοχικά χτυπήματα των αρχών σε δίκτυα μεταφοράς μεταναστών

Σύμφωνα με τη Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, η πρώτη σύλληψη πραγματοποιήθηκε το πρωί της Τετάρτης (27/5) στην Εθνική Οδό Ορμενίου – Αρδανίου. Οι αστυνομικοί εντόπισαν μία γυναίκα να οδηγεί όχημα στο οποίο επέβαιναν έξι μετανάστες, τους οποίους μετέφερε προς την ενδοχώρα.

Λίγες ώρες αργότερα, στην Εθνική Οδό Αλεξανδρούπολης - Κομοτηνής, συνελήφθη ακόμη ένας διακινητής, καθώς διαπιστώθηκε ότι μετέφερε με αυτοκίνητο έξι μετανάστες.

Η τρίτη υπόθεση καταγράφηκε το απόγευμα της ίδιας ημέρας σε αγροτική περιοχή του Έβρου, όπου οι αστυνομικές αρχές ακινητοποίησαν όχημα που οδηγούσε διακινητής και στο οποίο επέβαιναν πέντε μετανάστες.

Τρέιλερ με μετανάστες και πλαστά χαρτονομίσματα στον Έβρο

Η τέταρτη επιχείρηση πραγματοποιήθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες της Πέμπτης (28/5) σε οικισμό του Έβρου. Αστυνομικοί του Τμήματος Συνοριακής Φύλαξης Διδυμοτείχου συνέλαβαν δύο άνδρες που επέβαιναν σε όχημα το οποίο ρυμουλκούσε τρέιλερ. Στο εσωτερικό του τρέιλερ εντοπίστηκαν έξι μετανάστες, τους οποίους οι δράστες μετέφεραν παράνομα προς το εσωτερικό της χώρας.

Κατά τον έλεγχο διαπιστώθηκε ότι το ρυμουλκούμενο όχημα έφερε πλαστές πινακίδες κυκλοφορίας, ενώ στην κατοχή του συνοδηγού βρέθηκαν 15 πλαστά χαρτονομίσματα.

Οι αστυνομικοί προχώρησαν στην κατάσχεση των οχημάτων που χρησιμοποιήθηκαν για τη μεταφορά, ενός ζεύγους πλαστών πινακίδων κυκλοφορίας, των πλαστών χαρτονομισμάτων καθώς και κινητών τηλεφώνων που βρέθηκαν στην κατοχή των συλληφθέντων.

Στον εισαγγελέα οι συλληφθέντες

Σε βάρος των πέντε συλληφθέντων σχηματίστηκαν οι σχετικές δικογραφίες και αναμένεται να οδηγηθούν ενώπιον των αρμόδιων εισαγγελικών αρχών. Την προανάκριση για τις τέσσερις υποθέσεις διενεργούν τα Τμήματα Συνοριακής Φύλαξης Διδυμοτείχου και Σαπών.