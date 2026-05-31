Η μακροβιότερη αεροσυνοδός στον κόσμο αποσύρεται έπειτα από 67 χρόνια πτήσεων -«Αυτή ήταν η ζωή μου»

Snapshot Η Τζόαν Κράνταλ αποσύρεται μετά από 67 χρόνια ως η μακροβιότερη εν ενεργεία αεροσυνοδός στον κόσμο, ξεκινώντας την καριέρα της το 1959.

Ο ρόλος των αεροσυνοδών έχει εξελιχθεί από την κομψότητα και την εξυπηρέτηση στην ασφάλεια και τη διαχείριση έκτακτων καταστάσεων κατά τη διάρκεια της πτήσης.

Ο Νόμος περί Πολιτικών Δικαιωμάτων του 1964 αποτέλεσε σημείο καμπής, επιτρέποντας στις γυναίκες αεροσυνοδούς να παντρεύονται και να συνεχίζουν την εργασία τους χωρίς διακρίσεις.

Η Κράνταλ εργάστηκε σε πολλές αεροπορικές εταιρείες που συγχωνεύτηκαν, καταλήγοντας στη Delta Air Lines όπου υπηρέτησε ως επικεφαλής πληρώματος καμπίνας (flight purser).

Μετά τη συνταξιοδότησή της, σχεδιάζει να γράψει βιβλίο και να συνεχίσει τα ταξίδια της σε αγαπημένους προορισμούς.

Έπειτα από 67 χρόνια συνεχούς παρουσίας στους αιθέρες, η Τζόαν Κράνταλ, η οποία θεωρείται από τη Delta Air Lines η μακροβιότερη εν ενεργεία αεροσυνοδός στον κόσμο, ετοιμάζεται να κλείσει ένα μοναδικό κεφάλαιο στην ιστορία της πολιτικής αεροπορίας. Η ίδια ξεκίνησε την καριέρα της το 1959, σε μια εποχή όπου οι αεροσυνοδοί αποκαλούνταν ακόμη διεθνώς «stewardesses» και το επάγγελμα συνδεόταν με την κομψότητα, τη λάμψη και την περιπέτεια των αεροπορικών ταξιδιών.

Η Κράνταλ δήλωσε χαρακτηριστικά πως η επαγγελματική της πορεία αντικατοπτρίζει την εξέλιξη ολόκληρου του κλάδου: «Αυτή ήταν η καριέρα μου - από αεροσυνοδός σε μέλος πληρώματος καμπίνας».

Τα πρώτα βήματα στην αεροπορία

Η Τζόαν Κράνταλ προσλήφθηκε από την Pacific Airlines το 1959 και το πρώτο αεροσκάφος στο οποίο εργάστηκε ήταν ένα Douglas DC-3, χωρητικότητας μόλις 24 επιβατών. Εκείνη την εποχή, οι αεροπορικές εταιρείες αναζητούσαν νεαρές γυναίκες με κομψή εμφάνιση και ευγένεια, καθώς η εικόνα της αεροσυνοδού αποτελούσε σημαντικό μέρος της εμπειρίας των επιβατών.

Η ίδια θυμάται με νοσταλγία τις χαρακτηριστικές στολές, τα ψηλοτάκουνα παπούτσια και την αίσθηση πολυτέλειας που συνόδευε τις αεροπορικές μετακινήσεις της εποχής.

Η Κράνταλ με συναδέλφους και μέλη πληρώματος της Delta Air Lines, ποζάρει μπροστά από αεροσκάφος της εταιρείας, σε μια αναμνηστική φωτογραφία

Η εξέλιξη του επαγγέλματος

Αν και το κοινό συχνά συνδέει τους αεροσυνοδούς με την εξυπηρέτηση των επιβατών, η Κράνταλ επισημαίνει ότι ο ρόλος τους ήταν πάντοτε πολύ πιο ουσιαστικός. Από την πρώτη ημέρα της καριέρας της μέχρι σήμερα, η ασφάλεια παρέμεινε η βασική αποστολή του πληρώματος καμπίνας.

Ωστόσο, το επάγγελμα έχει αλλάξει σημαντικά. Οι αεροσυνοδοί καλούνται πλέον να διαχειρίζονται πολύ μεγαλύτερο αριθμό επιβατών, να αντιμετωπίζουν πιο σύνθετες καταστάσεις και να λειτουργούν ως η πρώτη γραμμή άμυνας σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης, από εκκενώσεις αεροσκαφών μέχρι ιατρικά περιστατικά εν πτήσει.

Οι δυσκολίες για τις γυναίκες τη δεκαετία του 1950 και του 1960

Παρά τη γοητεία που συνόδευε το επάγγελμα, οι συνθήκες για τις γυναίκες εργαζόμενες εκείνης της εποχής ήταν ιδιαίτερα περιοριστικές. Πολλές αεροπορικές εταιρείες επέβαλλαν αυστηρούς κανόνες σχετικά με την εμφάνιση και το βάρος των αεροσυνοδών, ενώ αρκετές απαιτούσαν την αποχώρησή τους από την εργασία μόλις παντρεύονταν ή έφταναν σε συγκεκριμένη ηλικία.

Η Κράνταλ θυμάται ότι τέτοιου είδους πολιτικές θεωρούνταν τότε φυσιολογικές, αν και σήμερα μοιάζουν αδιανόητες. Όπως σημειώνει, «στη σημερινή εποχή, κάτι τέτοιο δεν θα μπορούσε ποτέ να συμβεί».

Η μεγάλη αλλαγή που έφερε ο νόμος του 1964

Ένα από τα σημαντικότερα γεγονότα που έζησε κατά τη διάρκεια της καριέρας της ήταν η ψήφιση του Νόμου περί Πολιτικών Δικαιωμάτων του 1964 στις Ηνωμένες Πολιτείες. Η συμπερίληψη της απαγόρευσης διακρίσεων λόγω φύλου αποτέλεσε σημείο καμπής για τις γυναίκες εργαζόμενες και ιδιαίτερα για τις αεροσυνοδούς.

Για πρώτη φορά, οι γυναίκες μπορούσαν να παντρεύονται, να δημιουργούν οικογένεια και να συνεχίζουν να εργάζονται χωρίς να κινδυνεύουν να χάσουν τη θέση τους. Η Κράνταλ θεωρεί ότι η συγκεκριμένη νομοθεσία άλλαξε όχι μόνο το επάγγελμά της αλλά και τη ζωή εκατομμυρίων γυναικών σε ολόκληρη τη χώρα.

Μια καριέρα μέσα από συγχωνεύσεις και αλλαγές

Κατά τη διάρκεια των δεκαετιών που εργάστηκε, η Κράνταλ είδε πολλές αεροπορικές εταιρείες να συγχωνεύονται και να αλλάζουν μορφή. Η επαγγελματική της διαδρομή πέρασε από την Pacific Airlines στην Air West, στη συνέχεια στη Hughes Airwest, στη Republic Airways, στη NorthWest Airlines και τελικά στη Delta Air Lines μετά τη συγχώνευση του 2008.

Παρά τις διαδοχικές αλλαγές εταιρικής ταυτότητας, η ίδια παρέμεινε αφοσιωμένη στο επάγγελμα που αγάπησε από νεαρή ηλικία και σήμερα υπηρετεί συχνά ως flight purser, δηλαδή επικεφαλής του πληρώματος καμπίνας.

Η νέα γενιά παίρνει τη σκυτάλη

Λίγο πριν από τη συνταξιοδότησή της, η Κράνταλ γνώρισε τη νεαρή αεροσυνοδό Alise Broussard, η οποία μόλις ολοκλήρωσε την εκπαίδευσή της στη Delta. Η συνάντηση των δύο γυναικών συμβόλισε τη μετάβαση από μία γενιά στην επόμενη.

Η Κράνταλ (δεξιά), η μακροβιότερη εν ενεργεία αεροσυνοδός στην ιστορία της αεροπορίας, συνομιλεί με τη νεοεκπαιδευμένη αεροσυνοδό Alise Broussard κατά τη διάρκεια συνάντησής τους σε εκδήλωση της Delta Air Lines

Η Broussard εξήγησε ότι αυτό που την προσέλκυσε στο επάγγελμα ήταν η ανθρώπινη επαφή και η δυνατότητα να δημιουργεί σχέσεις τόσο με τους συναδέλφους της όσο και με τους επιβάτες. Για την Κράνταλ, αυτή η σύνδεση με τους ανθρώπους και τον κόσμο ήταν πάντα το σημαντικότερο στοιχείο της δουλειάς.

Τα σχέδια μετά την αποχώρηση

Παρότι εγκαταλείπει πλέον την ενεργό υπηρεσία, η Joan Prince Crandall δεν σκοπεύει να απομακρυνθεί από τα ταξίδια. Στα μελλοντικά της σχέδια περιλαμβάνονται η συγγραφή ενός βιβλίου και η συνέχιση των ταξιδιών σε αγαπημένους προορισμούς όπως το Παρίσι, η Μουμπάι και το Χονγκ Κονγκ.

Κοιτάζοντας πίσω σε μια καριέρα που διήρκεσε περισσότερο από έξι δεκαετίες, δηλώνει ότι αισθάνεται τυχερή. Παραμένει υγιής, εξακολουθεί να αγαπά τα ταξίδια και θεωρεί ότι η αεροπορία της πρόσφερε μια μοναδική εκπαίδευση ζωής.

