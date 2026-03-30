La Guardia: Πρώτη φωτογραφία της αεροσυνοδού που εκτινάχθηκε 100 μέτρα από το αεροσκάφος

Snapshot Το αεροσκάφος συγκρούστηκε με πυροσβεστικό όχημα στον διάδρομο προσγείωσης του αεροδρομίου La Guardia, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν οι δύο πιλότοι.

Η αεροσυνοδός Σολάνζ Τρέμπλεϊ εκτοξεύτηκε 100 μέτρα από το αεροσκάφος, παραμένοντας δεμένη στο κάθισμά της, και νοσηλεύεται με σοβαρά τραύματα.

Η σύγκρουση προκλήθηκε από λάθος ελεγκτή εναέριας κυκλοφορίας που έδωσε άδεια στο πυροσβεστικό όχημα να διασχίσει τον διάδρομο προσγείωσης.

Στο αεροσκάφος επέβαιναν 72 επιβάτες και τέσσερα μέλη πληρώματος, με 41 άτομα να χρειάζονται νοσηλεία, εκ των οποίων οι περισσότεροι έχουν πάρει εξιτήριο.

Έχει ξεκινήσει εκστρατεία συγκέντρωσης χρημάτων για την αποκατάσταση της Τρέμπλεϊ, που παραμένει σε κρίσιμη κατάσταση και φοβάται περαιτέρω βλάβες.

Μία εβδομάδα από την τραγωδία στο αεροδρόμιο La Guardia που στοίχισε τη ζωή σε δύο συναδέλφους της, η αεροσυνοδός Σολάνζ Τρέμπλεϊ συνεχίζει να παλεύει σε νοσοκομείο της Νέας Υόρκης.

Σοβαρά τραυματισμένη τόσο στα πόδια όσο και στη σπονδυλική στήλη, έχει ήδη υποβληθεί σε αρκετές επεμβάσεις και έχει μπροστά της έναν Γολγοθά, ωστόσο συνεχίζει να χαμογελά, όπως φαίνεται σε μία φωτογραφία μέσα από το νοσοκομείο που δημοσίευσε η κόρη της.

Η Σολάνζ Τρέμπλεϊ ήταν δεμένη στο βοηθητικό κάθισμα και εκτοξεύτηκε με δύναμη 100 μέτρα μακριά από το αεροσκάφος, όταν αυτό συγκρούστηκε με ένα πυροσβεστικό όχημα στον διάδρομο προσγείωσης του αεροδρομίου της Νέας Υόρκης, πριν από μία εβδομάδα. Και οι δύο πιλότοι της Air Canada, ο Mackenzie Gunther, 30 ετών, και ο καπετάνιος Antoine Forest, 24 ετών, σκοτώθηκαν.

Η Τρέμπλεϊ, η οποία βρέθηκε ακόμα δεμένη στο κάθισμά της στον διάδρομο προσγείωσης, ήταν συνειδητή καθ' όλη τη διάρκεια του τρομακτικού συμβάντος, όπως αποκάλυψε η κόρη της, Σάρα Λεπίν.

Στην τελευταία ενημέρωση της Λεπίν όπου δημοσίευσε τη φωτογραφία απηύθυνε έκκληση για βοήθεια μέσω του Go Fund, όπου έχουν ήδη συγκεντρωθεί πάνω από 134.000 δολάρια σε δωρεές.

«Η μητέρα μου αφιέρωσε όλη της τη ζωή στη δουλειά της ως αεροσυνοδός και ήταν πολύ περήφανη για αυτό που έκανε. Της άρεσε πολύ να εξυπηρετεί το κοινό και να βοηθά τους επιβάτες να ταξιδεύουν με ασφάλεια στους προορισμούς τους», συνέχισε ο Λεπίν.

«Αυτή τη στιγμή, η μαμά μου χρειάζεται τη βοήθειά σας. Θα παραμείνει στη Νέα Υόρκη για το άμεσο μέλλον, μέχρι να αναρρώσει, και ζει με τον διαρκή φόβο ότι θα υποστεί περαιτέρω βλάβες πέρα από αυτές που έχει ήδη υποστεί.»

Η Τρέμπλεϊ εργάζεται ως αεροσυνοδός στην Air Canada Jazz από το 1999, σύμφωνα με το προφίλ της στο Facebook.

Η συντριβή συνέβη αργά το βράδυ της Κυριακής, καθώς το αεροσκάφος προσγειωνόταν και συγκρούστηκε με ένα πυροσβεστικό όχημα του αεροδρομίου, το οποίο είχε αρχικά λάβει άδεια να διασχίσει τον διάδρομο προσγείωσης για να ανταποκριθεί σε ένα ξεχωριστό περιστατικό σε άλλο αεροσκάφος.

Ο μη ταυτοποιημένος ελεγκτής εναέριας κυκλοφορίας συνειδητοποίησε γρήγορα το λάθος που είχε κάνει και ακούστηκε να παρακαλάει το πυροσβεστικό όχημα να σταματήσει, αλλά ήταν πολύ αργά.

‘MIRACLE SURVIVAL’: Flight Attendant Ejected 100+ Meters Still Strapped In — Survives Deadly LaGuardia Crash.



Πλάνα από κάμερες παρακολούθησης που δημοσιεύθηκαν τη Δευτέρα κατέγραψαν τη βίαιη σύγκρουση, στην οποία αποκόπηκε το ρύγχος του αεροσκάφους της Air Canada, το οποίο ταξίδευε με ταχύτητα περίπου 150 μίλια την ώρα.

Εμπειρογνώμονες στον τομέα της αεροπορίας δήλωσαν ότι η τραγωδία θα μπορούσε να ήταν πολύ χειρότερη αν το όχημα είχε χτυπήσει τις δεξαμενές καυσίμων του αεροσκάφους.

Στο αεροσκάφος επέβαιναν 72 επιβάτες και τέσσερα μέλη του πληρώματος. Σαράντα ένα άτομα χρειάστηκε να νοσηλευτούν, μεταξύ των οποίων και δύο πυροσβέστες. Οι περισσότεροι έχουν πλέον πάρει εξιτήριο από το νοσοκομείο.