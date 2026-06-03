Καλαμάτα: Το τελευταίο αντίο στην Βασιλική - Τα παιδιά της 39χρονης ζητούν τη μητέρα τους

Snapshot Η 39χρονη Βασιλική δολοφονήθηκε από τον 41χρονο σύζυγό της, παρά τις προσπάθειές της να ζητήσει βοήθεια για να απομακρυνθεί από την κακοποιητική σχέση.

Τα δύο ανήλικα παιδιά της, ηλικίας 6 και 10 ετών, ενημερώθηκαν για τον θάνατο της μητέρας τους παρουσία ψυχολόγων και βρίσκονται υπό φροντίδα της αδελφής της μητέρας τους.

Η 39χρονη είχε απευθυνθεί πριν από περίπου έναν χρόνο στο Κέντρο Συμβουλευτικής Γυναικών Καλαμάτας και σχεδίαζε απόδραση με τη βοήθεια της αδελφής της, αλλά δεν πρόλαβε να φύγει.

Ο 49χρονος δράστης ομολόγησε το έγκλημα μετά από πίεση των αποδεικτικών στοιχείων και θα απολογηθεί για ανθρωποκτονία από πρόθεση και ενδοοικογενειακή βία.

Τα δύο παιδιά νοσηλεύονται στην Παιδιατρική Κλινική του Νοσοκομείου Καλαμάτας, ενώ έχουν βγει τα πρώτα αποτελέσματα από τις τοξικολογικές τους εξετάσεις. Snapshot powered by AI

Αυτή την ώρα τελείται η κηδεία της 39χρονης Βασιλικής στην Καλαμάτα, όπου συγγενείς και φίλοι της λένε το τελευταίο αντίο στον Ιερό Ναό του Κοιμητηρίου Καλαμάτας, προσπαθώντας να διαχειριστούν την τραγική απώλεια. Την ίδια ώρα, ειδικοί ψυχολόγοι και η αδελφή της βρίσκονται στο πλευρό των δύο ανήλικων παιδιών της, που προσπαθούν να συνειδητοποιήσουν ότι έχασαν τη μητέρα τους.

Τα δύο κορίτσια, 10 και 6 ετών, ζητούσαν συνεχώς τη μητέρα τους, με τους ειδικούς να χειρίζονται την κατάσταση με ιδιαίτερη ευαισθησία. Τα δύο κορίτσια ενημερώθηκαν παρουσία ψυχολόγων και της θείας τους, για τον θάνατο της μητέρας τους, ενώ η αδελφή της έχει ήδη εκφράσει την πρόθεσή της να αναλάβει τη φροντίδα τους.

Η 39χρονη έχασε τη ζωή της με τραγικό τρόπο από τον 41χρονο σύζυγό της, σε μια υπόθεση που έχει συγκλονίσει την τοπική κοινωνία. Παρά τις προσπάθειές της να ζητήσει βοήθεια και να απομακρυνθεί από την κακοποιητική σχέση, δεν πρόλαβε να γλιτώσει.

Eίχε ζητήσει βοήθεια

Άτομα από το περιβάλλον του ζευγαριού υποστηρίζουν πως δεν είχαν γίνει μάρτυρες σοβαρών περιστατικών βίας. Ωστόσο, φαίνεται πως ενδείξεις υπήρχαν και η κατάσταση είχε αρχίσει να κλιμακώνεται.

«Κανένας δεν είχε πάρει χαμπάρι. Στην καφετέρια δεν ασχολείται κανένας, δεν σηκώθηκε να του χώσει μία, ας πούμε, μπροστά στον κόσμο. την πήρε και φύγανε, και συνέχισαν στο σπίτι», αναφέρει μαρτυρία.

Η 39χρονη περνούσε το μεγαλύτερο μέρος της ημέρας απομονωμένη στο σπίτι μαζί με τα δύο παιδιά της. Παρότι ζούσε μέσα στον φόβο, φαίνεται πως είχε πάρει την απόφαση να αναζητήσει διέξοδο.

Στο πλαίσιο αυτό, περίπου έναν χρόνο πριν, είχε απευθυνθεί στο Κέντρο Συμβουλευτικής Γυναικών Καλαμάτας ζητώντας υποστήριξη.

«Εμείς είμαστε εδώ, για να σχεδιάσουμε και το μετά. Για να κάνουμε πιο εύκολη το κομμάτι της εξόδου της, από μία κατάσταση ομηρίας», δήλωσε εργαζόμενη του Κέντρου.

«Είχαμε κάνει σχέδιο διαφυγής με την αδερφή μου, αλλά δεν πρόλαβε»

Ένα από τα πρόσωπα που γνώριζαν το δράμα που βίωνε ήταν η αδελφή της. Όπως αποκάλυψε, είχαν καταστρώσει μυστικά ένα σχέδιο απομάκρυνσής της.

«Τώρα μπορώ να σας πω, ότι είχαμε κάνει ένα τέτοιο σχέδιο μαζί, για το πώς θα ξεφύγει, αλλά… δεν πρόλαβε. Μαζί το σχεδιάζαμε, αλλά… χωρίς κανένας, να το ξέρει. Ήθελε να φύγει με τα παιδιά, και δεν ήθελε τίποτα άλλο», υπογράμμισε.

Οι αρχικοί ισχυρισμοί του 49χρονου κατέρρευσαν γρήγορα υπό το βάρος των στοιχείων που συνέλεξαν οι αστυνομικές αρχές. Τα τραύματα που έφερε ο ίδιος δεν συνάδουν με αμυντική συμπλοκή, ενώ τα ευρήματα στο σώμα της γυναίκας απέκλεισαν τα σενάρια που αρχικά επικαλούνταν.

Όπως προέκυψε από την έρευνα, ο 49χρονος δεν παραδέχθηκε αμέσως την πράξη του. Η ομολογία ήρθε όταν αντιλήφθηκε ότι τα αποδεικτικά στοιχεία οδηγούσαν αναπόφευκτα στην αποκάλυψη της αλήθειας.

«Ο γιος μου έχασε τα πάντα. Και σπίτια, και δουλειά του, και τα πάντα όλα. Δεν του έλειπε τίποτα», ανέφερε ο πατέρας του 41χρονου.

Τα δύο παιδιά της 39χρονης εξακολουθούν να νοσηλεύονται στην Παιδιατρική Κλινική του Νοσοκομείου Καλαμάτας, ενώ η αδελφή της έχει ήδη αιτηθεί την επιμέλειά τους. Η 6χρονη και η 10χρονη ενημερώθηκαν σήμερα, παρουσία παιδοψυχολόγου, για τα όσα συνέβησαν.

«Τα παιδιά για μένα, είναι το λιγότερο, γιατί δεν έχουν θέμα, από αγάπη που έχουν, από εύπορη μεγάλη οικογένεια. Προϋπήρχε κάτι», είπε ο ξάδελφος του 41χρονου.

H γνωριμία του ζευγαριού και ο τραγικός επίλογος

Η 39χρονη γνώρισε τον μετέπειτα δολοφόνο της σε νεαρή ηλικία. Για αρκετό διάστημα απέφευγε να μιλά ανοιχτά για τις εντάσεις και τα περιστατικά που βίωνε μέσα στη σχέση τους.

«Δεν το περιμέναμε με τίποτα. είχαν κάποια μικρά προβλήματα, τα οποία, ας πούμε, είναι στο πλαίσιο της «καθημερινότητας» των ζευγαριών», ανέφερε εργοδότης του δράστη.

Ο 49χρονος που ομολόγησε το έγκλημα αναμένεται να απολογηθεί την Πέμπτη 4 Ιουνίου, αντιμετωπίζοντας κατηγορίες για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, ενδοοικογενειακή βία και παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων.

Σήμερα το απόγευμα και συγκεκριμένα στις 19:00 συγγενείς και φίλοι θα πουν το τελευταίο αντίο στη Βασιλική στον Ιερό Ναό του Κοιμητηρίου Καλαμάτας.

Βγήκαν τα πρώτα αποτελέσματα από τις τοξικολογικές εξετάσεις για τα παιδιά της 39χρονης που κατακρεουργήθηκε από τον σύζυγό της στο σπίτι τους στην Καλαμάτα.

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