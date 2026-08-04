Διακοπές νερού την Τρίτη (4/8) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές
Πού θα σημειωθούν σήμερα Τρίτη 4 Αυγούστου, διακοπές στην υδροδότηση.
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Έκτακτες Διακοπές Υδροδότησης σύμφωνα με τις ανακοινώσεις της ΕΥΔΑΠ θα πραγματοποιηθούν σήμερα Τρίτη, σε κάποιες περιοχές της Αττικής.
- ΑΧΑΡΝΕΣ (ΒΑΡΥΜΠΟΜΠΗ)
Νικ. Λέκκα και Βαρυμπόμπης
- ΙΛΙΟΝ
Μπιζανίου και Δεσποτικού
- ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ
Κολοκοτρώνη και Κρήνης
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